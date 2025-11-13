Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025

Citate despre Crăciun: Gânduri și expresii care aduc magia sărbătorilor

Citate despre Crăciun: Gânduri și expresii care aduc magia sărbătorilor

15 Noiembrie 2024
Peste 155.000 de persoane au trecut pragul ,,West Side Christmas Market” în primul weekend de la deschidere   

Peste 155.000 de persoane au trecut pragul ,,West Side Christmas Market” în primul weekend de la deschidere   

4 Decembrie 2024
13 Noiembrie 2025 publicat în Noutati
IN ACEST ARTICOL:

O reinterpretare modernă a unei tradiții de sărbători îndrăgite

Comunicat de presă

Rituals prezintă în exclusivitate noua sa Colecție de Calendare Advent 2025, care redă magia sezonului sărbătorilor prin rafinament, frumusețe și o notă de surpriză.

Adventul a fost mereu un moment prețuit pentru a număra zilele până la Crăciun, capturând farmecul și bucuria care depășesc granițele tradițiilor și aduc emoție tuturor. Anul acesta, Rituals aduce un suflu modern acestei tradiții prin trei calendare Advent unice, create pentru a transforma fiecare zi a lunii decembrie într-un moment de neuitat.

Tradiția Adventului surprinde magia acestei perioade a anului, iar fie că sărbătorești Crăciunul sau orice altă festivitate, simți în aer atmosfera plină de farmec. Este o perioadă universală a bucuriei și a încântării. Viziunea Rituals asupra tradiției Adventului prinde viață prin calendarele sale exclusive. Deschiderea unei noi ferestre sau uși în fiecare zi – 24 de surprize pentru 24 de momente de bucurie – redă perfect acea anticipare magică și se potrivește oricărei sărbători din această perioadă a anului.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Urări de Crăciun - Mesaje și felicitări pentru sărbători Poezie de Crăciun - Cele mai frumoase versuri pentru sărbători în poezii de Crăciun scurte și poezii cu Moș Crăciun IKEA și Gustaf Westman semnează o nouă colecție dedicată momentelor de sărbătoare

Colecția de Calendare Advent 2025

Calendarul Advent Coroniță

Inspirat de clasica coroniță de Crăciun, Calendarul Advent Coroniță oferă o reinterpretare elegantă și modernă a decorațiunilor de sărbători. Designul său versatil permite să fie agățat pe perete sau așezat cu stil în orice colț al casei tale. Cu 24 de surprize luxoase, inclusiv produse bestseller Rituals și patru lumânări mini exclusive, acest calendar îți înconjoară sărbătorile cu momente de răsfăț. Perfect pentru cei care iubesc spiritul tradițional al Crăciunului, dar și eleganța contemporană.

Calendarul Advent diorama Rituals

O piesă centrală spectaculoasă, Calendarul Advent diorama Rituals se transformă într-un decor festiv de 360°, complet iluminat. În fiecare zi este dezvăluită o nouă surpriză, în timp ce scena de sărbătoare prinde tot mai multă viață. Cu lumini festive, patru produse la dimensiune standard, dar și produse din linia Private Collection, acest calendar cu strălucirea sa magică este la fel de plăcut de privit pe cât este de desfăcut. Ideal pentru cei care caută o experiență de Advent fermecătoare și de lux.

Crăciun și revelion pe rit vechi - Tradiții și semnificații ale sărbătorilor de iarnă pe stil vechi Top 10 rețete de preparate tradiționale românești pentru masa de Crăciun - mâncăruri autentice de sărbători Rochia roșie: piesa clasică pentru luna iubirii și nu numai

Grădina de Iarnă Festivă

Creat pentru iubitorii de parfumuri, Grădina de Iarnă Festivă reunește eleganța colecției Private Collection de la Rituals. Include cinci cadouri emblematice pentru parfumarea casei și patru produse la dimensiune standard, toate ambalate cu rafinament și gata de oferit în dar. O experiență senzorială premium pentru locuința ta în acest sezon festiv.


Cu reduceri de până la 44% din valoarea totală a produselor, surprize în ediție limitată și șansa de a descoperi produse Rituals inedite, aceste calendare Advent sunt mai mult decât simple daruri, sunt momente zilnice de bucurie și rafinament. Fie că dorești să aduci un plus de strălucire sărbătorilor de acasă sau cauți cadoul perfect, Colecția Advent Rituals 2025 promite o experiență festivă desăvârșită.
Am găsit 5 locații de vis pentru un Crăciun romantic Magia sărbătorilor începe la Primark Lingurițe Dulci: Magia Sărbătorilor Pascale în Fiecare Desert

Calendarele The Ritual of Advent sunt disponibile în magazinele Rituals, online și la anumiți distribuitori.

Pentru mai multe informații, vizitați www.rituals.com

Dana Negoiță

Dana Negoiță

Ultima actualizare: 13 Noiembrie 2025 @ 01:11

Mai multe despre Dana

Sunt redactor Garbo de ceva timp (probabil o crâmpeie în infinitatea universului) și o mică parte din identitatea mea se regăsește și în această căsuță virtuală a lucrurilor frumoase. Am absolvit Facultatea de Litere și...

Abonează-te pe
Malta – destinația ideală pentru o escapadă romantică de Revelion

Articolul precedent

Malta – destinația ideală pentru o...

Articolul urmator

Magia sărbătorilor începe la Primark

Magia sărbătorilor începe la Primark

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

Statuie impresionantă pentru Helmut Duckadam, Eroul de la Sevilla. Momentul care a emoționat o țară întreagă

13 Noiembrie 2025 - kudika.ro

Te simți singură de sărbători? Iată ce trebuie să faci pentru a-ți umple inima de bucurie și recunoștință

6 Decembrie 2024

Filmul Disney „FROZEN – REGATUL DE GHEAȚĂ” prinde viață în concert live cu orchestră simfonică, pe 18 decembrie, Sala Palatului

3 Noiembrie 2025

Cum le răspundem copiilor atunci când ne întreabă dacă Moș Crăciun există cu adevărat

4 Decembrie 2024

Coșuri cadou cu băuturi de lux, surprizele ideale de Sărbători! Moș Crăciun se inspiră de la FineStore

27 Noiembrie 2024

Coșuri cadou cu băuturi de lux, surprizele ideale de Sărbători! Moș Crăciun se inspiră de la FineStore

26 Noiembrie 2024

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Noutati

Action deschide încă un magazin în România, la Hunedoara

7 Noiembrie 2025
Noutati

Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

7 Noiembrie 2025
Noutati

adidas lansează cea mai mare colecție de tricouri de fotbal pentru jocul de acasă pentru cele 22 de federații partenere

7 Noiembrie 2025
Noutati

Caius Covrig, gazdă pentru Andrei Deiu – „urmașul lui Arnold Schwarzenegger”

6 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri