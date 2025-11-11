Comunicat de presă
„Campania din acest an a confirmat un trend pe care îl observăm de ceva timp: oamenii devin tot mai calculați în felul în care cumpără. Își planifică mai bine achizițiile, caută reduceri reale și chiar încep să cumpere din timp cadourile de Crăciun. Cum în acest an ne-am concentrat pe alimente și magazine, acest comportament a fost și mai vizibil. În același timp, Wolt rămâne soluția ideală pentru cumpărăturile de ultim moment, ajutând clienții să evite aglomerația, cozile și stresul specific sezonului. În continuare, ne dorim să transformăm Wolt într-o platformă care nu este doar fiabilă, ci și esențială – pentru clienți, parteneri și curieri deopotrivă”, a declarat Alin Șerban, General Manager Wolt România.
Orașele cu cele mai bune rezultate și produsele cel mai des comandate
La nivel național, orașele cu cele mai multe comenzi în timpul campaniei de Black Friday au fost: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. În categoria „magazine”, cele mai populare produse au fost articolele pentru adulți din sex shop-uri, urmate de flori și produse pentru animale de companie.
Cei mai performanți retaileri
Printre partenerii Wolt cu cele mai bune rezultate din categoria magazinelor specializate s-au numărat, pe primul loc, un sex shop, urmat de trei florării și un magazin cu produse pentru animale.
Cele mai active zile
Zilele cu cel mai mare volum de comenzi au fost vineri – cu peste 42% din totalul comenzilor de Black Friday – urmate de sâmbătă (38%) și duminică (puțin peste 19%). Anul acesta, românii au preferat să comande din timp, pentru a se asigura că prind cele mai mari reduceri înainte ca produsele să se epuizeze.
Curiozități și comenzi record
Cea mai mare valoare pentru o singură comandă plasată în campanie, într-un hypermarket, a fost: 1162 lei.
Garbo
Ultima actualizare: 11 Noiembrie 2025 @ 06:11
McHappy Day 2025®: când faptele bune țin familiile împreună
Prelungim termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați. Ultima zi de înscriere: 10 octombrie
Un român câștigă Premiul Next Generation Design pentru bicicleta hibrid-electrică SYNTHESIS
Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei