6 Noiembrie 2025
6 Noiembrie 2025
10 Noiembrie 2025 publicat în Noutati
Artistul britanic YUNGBLUD, unul dintre headlinerii ediției 2025 a festivalului UNTOLD Dubai, a aflat chiar înainte de show-ul său de pe scena principală că este nominalizat la trei categorii ale Premiilor Grammy 2026, cea mai prestigioasă distincție din industria muzicală.    

Nominalizarea la Grammy vine la scurt timp după lansarea albumului “Idols”, un material matur care marchează o nouă etapă în evoluția sa artistică. Britanicul a fost recunoscut pentru contribuția sa la scena rock contemporană, fiind nominalizat la categoriile Best Rock Album, pentru “Idols”, Best Rock Song („Zombie”), și Best Rock Performance, pentru “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning.”

Cu doar câteva minute înainte de show, YUNGBLUD a aflat în backstage că este nominalizat la trei categorii ale Premiilor Grammy. Artistul a reacționat emoționat, îmbrățișându-și colegii și împărtășind momentul cu întreaga sa echipă, chiar înainte de a urca pe scena principală a festivalului.

The Cure și twenty one pilots sunt headliners la Electric Castle 2026

https://www.youtube.com/shorts/dRSS-oacOPw?feature=share

Cunoscut pentru energia sa inconfundabilă și mesajele despre libertate, identitate și curajul de a fi diferit, YUNGBLUD (Dominic Harrison) s-a impus în ultimii ani drept una dintre cele mai puternice voci ale noii generații rock. A debutat în 2018 cu EP-ul Yungblud și albumul 21st Century Liability, care i-au definit stilul energic și neconvențional. Următorul proiect, Weird! (2020) a devenit un succes comercial, ajungând pe primul loc în UK Albums Chart. În 2022, a urmat albumul YUNGBLUD care a consolidat poziția pe scena globală, iar în 2025 a lansat Idols, cel mai complex proiect al său de până acum. Înregistrat pe parcursul a patru ani, albumul a fost conceput ca un manifest despre identitate și redefinire. Idols a debutat pe primul loc în topurile britanice, datorită combinației de de britpop, orchestră și rock alternativ.

Ediția UNTOLD Dubai 2025, desfășurată între 6 și 9 noiembrie la Dubai Parks and Resorts, a reunit artiști de top din întreaga lume, printre care J Balvin, Armin van Buuren, Steve Aoki, Alan Walker, Sugababes, Saweetie și Swae Lee.

În mai puțin de doi ani, UNTOLD Dubai a devenit nu doar un reper pentru fanii de festival, ci și pentru industria evenimentelor; festivalul a fost recompensat cu trofeul „Festivalul Anului” în cadrul Middle East Event Awards și „Best Festival” la gala What’s On Nightlife Awards 2025, transformând o inițiativă românească într-un reper al industriei de entertainment din Orientul Mijlociu.

Irina Vladescu

Ultima actualizare: 10 Noiembrie 2025 @ 02:11

Începând cu 28 noiembrie se deschide cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo

