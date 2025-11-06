Începând cu 28 noiembrie se deschide cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo

6 Noiembrie 2025 publicat în Noutati
Cel mai așteptat târg de Crăciun din București, „Crăciunul Nordului”, își deschide porțile la „ROMEXPO”, între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, aducând o experiență completă de iarnă pentru întreaga familie. Intrarea este liberă, iar vizitatorii sunt invitați să pătrundă într-un univers de poveste, unde luminile, colindele și bucuria Crăciunului se întâlnesc într-un decor spectaculos.

Un tărâm al magiei și al bucuriei pentru toată familia

Pe o suprafață impresionantă, Crăciunul Nordului transformă ROMEXPO într-un loc desprins din basme, unde fiecare colț spune o poveste de iarnă. Copiii vor putea explora Traseul Spiridușilor, un parcurs interactiv plin de jocuri, ateliere, surprize și premii. În Atelierul lui Moș Crăciun, cei mici vor crea decorațiuni, scrisori și cadouri alături de spiridușii veseli.

Vizitatorii vor fi întâmpinați de animatori costumați tematic, care vor întreține atmosfera și vor aduce zâmbete copiilor în fiecare zi. În Căsuța lui Moș Crăciun, Moșul însuși îi va aștepta pe cei mici pentru întâlniri magice, fotografii și dorințe șoptite la ureche.

Pentru cei care caută distracție și relaxare, târgul include numeroase atracții: Roata Panoramică, care oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului, Patinoarul acoperit, deschis zilnic indiferent de vreme, și Parcul de distracții, unde caruselele și luminile colorate aduc bucuria copilăriei înapoi.

Vizitatorii pot descoperi și „Târgul de brazi” cu selecții naturale și decorațiuni de sezon, „Piața volantă” cu produse locale, preparate tradiționale și suveniruri, dar și o zonă „Food Court” cu delicii culinare, vin fiert, ciocolată caldă și arome autentice de sărbătoare.

La „Christmas Market”, zeci de expozanți vor aduce obiecte artizanale, lumânări, jucării și cadouri pentru cei dragi, transformând Crăciunul Nordului într-un veritabil centru al cadourilor de iarnă.

Concerte live cu cei mai iubiți artiști din România

Seară de seară, scena de la Crăciunul Nordului va prinde viață cu muzică, emoție și spectacole pentru toate gusturile. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Connect-R, Holograf, Lora, Valentin Sanfira, Fuego, Nicu Paleru, Bibi, Constantin Enceanu, Simona Nae, Nicola și Ducu Bertzi alături de mulți alți artiști și surprize!

De la colinde tradiționale și piese clasice de iarnă, până la concerte pop, folk și momente pline de energie, fiecare seară promite o atmosferă unică și o experiență memorabilă.

Crăciunul trăit cu sufletul

Crăciunul Nordului nu este doar un târg, ci un loc unde fiecare vizitator redescoperă bucuria autentică a sărbătorilor. Luminile sclipitoare, mirosul de scorțișoară, râsetele copiilor și muzica live creează o experiență completă, în care emoția și tradiția se împletesc perfect.

Pe parcursul celor „38 de zile”, evenimentul va găzdui activități tematice zilnice, spectacole pentru copii, tombole, ateliere, decoruri impresionante și o scenografie de iarnă care promite să transforme fiecare vizită într-o amintire de neuitat.

Detalii utile

- Perioada: 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026
- Locația: ROMEXPO, București
- Intrarea: liberă pentru toți vizitatorii
- Program: zilnic, între orele 11:00 și 22:00

Un eveniment dedicat bucuriei și comunității

Crăciunul Nordului este mai mult decât un târg de sărbători, este un loc în care Bucureștiul se unește sub spiritul Crăciunului. O destinație de familie, un spațiu al emoției și al reîntâlnirilor, unde fiecare zi aduce o poveste nouă și fiecare seară se încheie cu zâmbete și lumină.

Crăciunul Nordului se desfășoară între 28 noiembrie și 4 ianuarie, la ROMEXPO. Intrarea este liberă.**
Toate informațiile sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului „Crăciunul Nordului”.

