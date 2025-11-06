Caius Covrig, gazdă pentru Andrei Deiu – „urmașul lui Arnold Schwarzenegger”

Începând cu 28 noiembrie se deschide cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo

Începând cu 28 noiembrie se deschide cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo

6 Noiembrie 2025
Colecție nouă, ediție limitată - MAJESTIC GALA - Te invităm la balul cadourilor!

Colecție nouă, ediție limitată - MAJESTIC GALA - Te invităm la balul cadourilor!

3 Noiembrie 2025
6 Noiembrie 2025 publicat în Noutati
IN ACEST ARTICOL:

Caius Covrig, gazdă pentru Andrei Deiu – „urmașul lui Arnold Schwarzenegger”. Cel mai urmărit român pe Instagram vizitează noul restaurant al afaceristului, "Pofta Inimii", luni pe 10 noiembrie

Centrul vechi al Capitalei, epicentrul noii generații de restaurante și concepte premium din București, devine scena unui nou episod din povestea antreprenorială a lui Caius Covrig, un nume tot mai prezent în industria ospitalității. Omul de afaceri, cunoscut pentru inițiativele sale dinamice și pentru investițiile importante din HORECA, va avea luni, 10 noiembrie, un oaspete de excepție la cel mai nou restaurant al său, "Pofta Inimii", pe Andrei Deiu, culturist, model internațional și cel mai urmărit român pe Instagram, cu peste 5 milioane de urmăritori.

Întâlnirea dintre Caius Covrig și Andrei Deiu nu a fost una întâmplătoare. Ambii reprezintă, în moduri diferite, noul val al performanței românești — unul în mediul de business, celălalt în universul sportului de performanță și al social media. Cei doi au discutat despre disciplina, munca și viziunea pe termen lung ca factori cheie în atingerea succesului, dar și despre provocările pe care le presupune construirea unui brand personal într-o lume competitivă și mereu conectată.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Citate despre toamnă: expresii frumoase și mesaje inspiraționale care îți umplu sufletul cu farmecul acestui anotimp

Pentru Caius Covrig, care a reușit să transforme conceptele sale culinare în adevărate branduri urbane, atât în București, cât și în Bușteni sau Brașov, iar vizita lui Andrei Deiu vine ca o confirmare a faptului că business-urile lui au devenit deja o destinație de referință. „Ne dorim să construim mai mult decât un loc unde se servește o adevărată experiență. Creăm o experiență completă, o atmosferă care inspiră, conectează și aduce împreună oameni care gândesc în termeni de performanță și evoluție.”, a declarat antreprenorul Caius Covrig.

Andrei Deiu – românul care a cucerit lumea fitnessului

Andrei Deiu, născut în 1996 în România și stabilit în Marea Britanie încă din adolescență, este un exemplu clasic de ambiție transformată în succes global. A început să concureze în competiții de culturism la doar 17 ani, iar determinarea și consistența sa l-au dus rapid pe scena celor mai mari evenimente de profil. În 2020, Deiu a intrat în istorie ca unul dintre cei mai tineri concurenți români la Mr. Olympia, competiția supremă din lumea culturismului, unde a obținut locul 5 la categoria sa.

Comparat adesea cu legendarul Arnold Schwarzenegger, datorită fizicului său sculptat și a carismei de pe scenă, Deiu a primit din partea fanilor și a presei internaționale titulatura de „moștenitorul lui Arnold”. Dincolo de performanțele sportive, el a reușit să-și construiască un imperiu digital, devenind cea mai influentă figură românească din fitness pe rețelele sociale.

Pe Instagram, unde îl urmăresc milioane de oameni din întreaga lume, Andrei postează constant rutine de antrenament, sfaturi de nutriție și mesaje motivaționale, inspirând o întreagă generație să adopte un stil de viață sănătos și disciplinat. Totodată, el este fondatorul unei linii proprii de îmbrăcăminte sport, confirmând tranziția sa de la sportiv de performanță la antreprenor de succes.

„Andrei reprezintă perfect ceea ce înseamnă brandul personal în era digitală. Este o combinație rară de disciplină, talent și autenticitate. Pentru mine, a fost o reală plăcere să-l întâlnesc și îl aștept ca oaspete, pentru ca așa putem descoperi puncte comune ale parcursurilor noastre profesionale”, a declarat Caius Covrig.

Irina Vladescu

Irina Vladescu

Ultima actualizare: 6 Noiembrie 2025 @ 07:11

Mai multe despre Irina
Abonează-te pe
  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
Colecție nouă, ediție limitată - MAJESTIC GALA - Te invităm la balul cadourilor!

Articolul precedent

Colecție nouă, ediție limitată -...

Articolul urmator

Începând cu 28 noiembrie se deschide...

Începând cu 28 noiembrie se deschide cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

O poveste cu gust: antreprenoarea din Maramureș care a făcut un business cu tăiței de casă

3 Octombrie 2025 - retail.ro

Oana Craioveanu, Impact Hub Bucharest: ”liderul e un grădinar, nu trage de plante să crească”

6 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Călătorul în timp care pretinde că a venit din anul 5000 a arătat o fotografie – și veștile nu sunt deloc bune

6 Noiembrie 2025 - kudika.ro

Jung Kook din trupa BTS este imaginea noii campanii Calvin Klein, prezentând cele mai noi modele de denim

28 Octombrie 2025

Rolling Stone Presents: AMPLIFIED – The Immersive Rock Experience. În premieră la MINA, din 1 noiembrie

27 Octombrie 2025

Black Friday la Fashion Days începe vineri dimineață, 31 octombrie, cu cele mai multe reduceri din an

27 Octombrie 2025

Farmec lansează Epithet, o colecție de parfumuri premium ce îmbină eleganța cu personalitatea

27 Octombrie 2025

FLYONE Airlines anunță noi rute din București pentru sezonul de vară 2026

24 Octombrie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Noutati

Rolling Stone Presents: AMPLIFIED – The Immersive Rock Experience. În premieră la MINA, din 1 noiembrie

27 Octombrie 2025
Noutati

Black Friday la Fashion Days începe vineri dimineață, 31 octombrie, cu cele mai multe reduceri din an

27 Octombrie 2025
Noutati

Farmec lansează Epithet, o colecție de parfumuri premium ce îmbină eleganța cu personalitatea

27 Octombrie 2025
Noutati

FLYONE Airlines anunță noi rute din București pentru sezonul de vară 2026

24 Octombrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri