Comunicat de presă

Pe cale să devină cea mai de succes premieră globală de serial a platformei și având o distribuție de excepție alături de Tom Hardy (Venom: The Last Dance, The Bikeriders), Pierce Brosnan (Die Another Day) și Helen Mirren (1923, The Queen), finalul primului sezon al MobLand (Imperiul Mafiei) va avea loc pe 4 august. Toate cele 10 episoade vor fi apoi disponibile în exclusivitate pe SkyShowtime.

O poveste despre două familii mafiote aflate în conflict care se ciocnesc într-o bătălie ce amenință să răstoarne imperii și să ruineze vieți, MobLand (Imperiul Mafiei) îi are în distribuție și pe Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci's Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore) și Emily Barber (Industry).

Serialul creat și scris de Ronan Bennett (Top Boy, The Day of the Jackal), îl are ca producător executiv pe David C. Glasser (101 Studios) și este scris de Jez Butterworth (Ford v Ferrari, Spectre). Serialul marchează, de asemenea, al doilea serial TV de succes al lui Butterworth, după The Agency, disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime. Serialul este comandat de Paramount+, produs în asociere cu MTV Entertainment Studios și 101 Studios și este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

MobLand (Imperiul Mafiei) îi are ca producători executivi pe Keith Cox, Nina L. Diaz, Guy Ritchie, David C. Glasser, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Anthony Byrne, Ron Burkle, David Hutkin și Bob Yari.

SkyShowtime este disponibil direct consumatorilor prin aplicația SkyShowtime disponibilă pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG conectate și televizoare Samsung Smart, anumiți parteneri de distribuție locali, precum și prin site-ul www.skyshowtime.com.

Prețul lunar al abonamentului Standard cu reclame de la SkyShowtime este de 3,99 euro; prețul lunar al abonamentului Standard Plus este de 5,99 euro, iar prețul lunar al abonamentului Premium este de 8,99 euro.