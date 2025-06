IN ACEST ARTICOL:

Avon provoacă simțurile într-un mod inedit și lansează trei băuturi inspirate de noua colecție de parfumuri Perfect Nonsense, în parteneriat cu 5 to go. Două iced latte și o limonadă transformă notele olfactive în arome surprinzătoare, oferind o reinterpretare delicioasă a parfumului - de această dată, una care se savurează, nu doar se poartă.

Comunicat de presă

Gustul predominant de piersică al iced latte-ului Peppery Peaches redă nota dulce a parfumului, în timp ce iced latte Choco Tuberose combină intensitatea cafelei cu aroma bogată de ciocolată, iar pentru o experiență răcoritoare și jucăușă, limonada Bamboozie Cocktail aduce un mix revigorant de lămâie și scorțișoară, cu un twist aromatic surprinzător.

„Perfect Nonsense nu e doar despre parfumuri – este o declarație de libertate, de autenticitate și de curaj de a ieși din tipare. De aceea, am vrut să oferim o experiență multisenzorială, care să surprindă spiritul colecției: îndrăzneață, neașteptată și complet… nonsense. Așa s-a născut acest parteneriat creativ cu 5 to go, care transformă parfumul în gust și provoacă limitele convenționalului, invitând consumatorii să simtă și să experimenteze altfel”, a declarat Cristina Avram, Director de Marketing AVON România & Moldova.

„Această asociere cu AVON reflectă perfect direcția 5 to go de a rămâne conectați la trenduri și de a oferi experiențe neconvenționale unui public mereu dornic de inedit. Ne bucurăm să dăm viață unor mixuri captivante de ingrediente și texturi, care invită la explorare și transmit un vibe irezistibil. Cele trei băuturi sunt concepute să adauge un twist original meniului nostru estival și cu siguranță vor fi o surpriză plăcută pentru consumatori în perioada următoare”, completează Alexandra Moisescu, Marketing Manager 5 to go.

Pentru o experiență completă, toate băuturile calde, pe toată perioada campaniei, sunt servite în pahare branduite, care includ un cod QR ce oferă acces rapid către site-ul www.avon.ro și un cod de reducere pentru comenzile online.

Parfumurile care au inspirat aceste arome combină contraste olfactive surprinzătoare: Peppery Peaches un efect efervescent între iuțeala piperului roz și dulceața piersicilor, Choco Tuberose un acord catifelat și gurmand de ciocolată neagră și tuberoză, iar Bamboozie Cocktail un mix proaspăt și lemnos de ienupăr și bambus.

Colecția de băuturi este disponibilă până pe 15 august, în cafenelele din rețeaua 5 to go.