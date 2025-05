IN ACEST ARTICOL:

Mixit, brandul recunoscut pentru amestecurile sale personalizabile și gama variată de produse sănătoase și gustoase, aniversează 15 ani de activitate. Cu această ocazie, compania lansează o serie de produse aniversare, cadouri crocante pentru copii și profesori, dar și noi sortimente ce adaugă un plus de savoare portofoliului său deja generos.

Comunicat de presă

De 15 ani, Mixit transformă gustările sănătoase într-o experiență interactivă și memorabilă. De la mixuri create de utilizatori direct pe site, până la produse realizate în colaborare cu specialiști, institutie de nutriție și colecții speciale pentru cele mai importante momente ale anului – Valentine’s Day, Paște, Crăciun, Halloween, Ziua Mamei – Mixit s-a remarcat constant prin inovație și atenție la calitate. Gama actuală include bestsellere disponibile tot anul, dar și lansări recente precum Chipsurile Mixit - Trufă albă & sare Single Origin, Mango BIO din Burkina Faso, biluțele cremoase Dubai Crunch și băutura energizantă Mixit Ginger Shaman, lansată în februarie.

„Am pornit Mixit cu ideea de a face mai mult decât să vindem produse – am vrut să construim o experiență, o joacă delicioasă cu gusturi, culori și texturi. Privind în urmă, suntem recunoscători fiecărui client care ne-a însoțit în această călătorie. Iar la 15 ani ne dorim mai mult ca oricând să continuăm să inovăm și să bucurăm fiecare client în parte”, a declarat Tomáš Huber, cofondator Mixit.

Noutăți crocante de aniversare și surprize pentru cei mici și mari

Pentru a marca această aniversare specială, Mixit a pregătit o colecție bogată în gust și surprize. În secțiunea specială de pe site – Aniversare – clienții pot descoperi nu mai puțin de 95 de produse dedicate evenimentului. Această selecție cuprinde mixuri noi, gustări inspirate, combinații inedite și cadouri perfecte pentru toate vârstele, dintre care pot fi amintite:

Mix aniversar – Un amestec festiv de granola cu fibre din cicoare, fulgi de porumb, Mr. Gingerbread (mini biscuiți de turtă dulce), biscuiți crocanți Mixit, fructe liofilizate din grădina copilăriei (căpșune, mure, zmeură, coacăze negre) și nuci caju. Un adevărat dans de texturi și arome în tuburi vesele.

Fructe crocante de Aniversare – Bestsellerul absolut într-un tub generos, cu fructe liofilizate (căpșune, zmeură, prune, banane, mure și fructul dragonului), fără zahăr adăugat și fără conservanți. Ambalat în două punguțe pentru prospețime maximă.

Set degustare cu brânză crocantă – Cele patru sortimente de cheddar irlandez (simplu, cu ceapă, cu chilli sau cu piper negru) vin acum într-un set de degustare perfect pentru cei care iubesc gustările bogate în proteine și calciu, fără gluten sau aditivi.

Cadouri gata de oferit pentru copii și profesori, perfecte pentru 1 iunie și finalul de an școlar

Tub cu bunătăți pentru profesori – Un mix în ediție limitată, gândit ca un „mulțumesc” delicios pentru dedicarea dascălilor. Două batoane Mixitka fără gluten (Cireșe + Migdale și Cocos + Cacao), fructe crocante (banane, căpșune, afine) și două biluțe cremoase – Dubai Crunch și Double Chocolate cu cremă de alune de pădure premium.

Cornet cu bunătăți pentru copii – O surpriză dulce, colorată și sănătoasă: jeleuri naturale Mixies (Yuzu, Căpșune și banană, Măr și cireșe), cereale Peep Peep cu vanilie și o coală cu autocolante. Ambalajul cadou este 100% fără ulei de palmier și substanțe artificiale.

Tub cu bunătăți pentru elevi – Gustări distractive și energizante: Mixitka cu alune, fistic și vișine, căpșune crocante, jeleuri Mixies în două arome și cereale Peep Peep cu cacao. Tubul poate fi reutilizat creativ, de exemplu ca suport pentru creioane.

„Când am început Mixit, am vrut să oferim ceva nou pe piața din Cehia. Azi, după 15 ani, suntem mândri că am creat nu doar produse, ci o comunitate fidelă care ne inspiră zilnic să inovăm. Fiecare lansare, fiecare feedback pozitiv e o validare a visului nostru” a spus Martin Wallner, cofondator Mixit

Mixit continuă să ofere noutăți pe tot parcursul anului, inspirate de dorințele clienților, trendurile de nutriție și sărbătorile de sezon. Gustările lor sunt perfecte pentru cei care caută echilibrul ideal între plăcere, sănătate și experiență.

Mixit s-a lansat în 2010 în Cehia, extinzându-se ulterior în Slovacia, Polonia, Ungaria și România (decembrie 2020). De-a lungul timpului compania a fost răsplătită cu premii importante în Cehia – locul 3 la categoria Inspirația Anului în Cehia, EY start-up-ul anului 2015, premiul întâi în competiția Magazinul Online al Anului 2018 –, iar în 2019 a obținut certificatul HACCP (standardul internațional de management al calității alimentelor). Împreună cu ai săi clienți, Mixit a sprijinit și multe ONG-uri, iar în martie 2020 a oferit #energiepentrumedici, asistente și cadrelor medicale din spitale în timpul pandemiei (în Cehia). În 2021 a oferit ajutor asociațiilor Člověk v Tísni (People in Need) și ADRA la începutul conflictului din Ucraina. În 2023, câștigătoarea concursului Masterchef, Veronika Besky Beskydiarová, a devenit parte din familia Mixit și a ajutat la crearea unui mix pentru mame. Compania lansează produse noi în fiecare an, inclusiv Calendare de Advent și de Paște.