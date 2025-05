IN ACEST ARTICOL:

Comunicat de presă

OPI Make ‘Em Jelly include 12 nuanțe de culoare asortate în Nail Lacquer și GelColor, 12 nuanțe suplimentare în Infinite Shine și 4 seturi xPRESS/ON.

De la nuanțe strălucitoare de zmeură și roz bombon (Pearl-Clutching Behavior; Baby, Pink Again; Cotton Candied Clawz; Make ‘Em Jelly; Blushin’ Pride; Servin’ Pink; Strawberry Slay; Drop It Like It’s Hawt; Beet for the Gawdz) până la indigo electric (Blue The Dust Your Off It’s; Competition), Make ‘Em Jelly este o odă în cinstea creativității și a curajului de a trăi viața la limită.

Nuanțe de verde acvatic (Pose-in Ivy; Celebrate That; Jelly Green with Envy), galben radiant (Daffodil Duck Walk; Keep Up Buttercup; Your OPIness), portocaliu electric (Prideful Peach; Vogue Into the Sunset) și violetet dramatic (Vogue en Violet; Drop to the Florchid) completează colecția, oferind nuanțele dorite, care te vor face să obții look-ul dorit de fiecare dată.

Paleta de douăsprezece nuanțe OPI Make ‘Em Jelly disponibilă în lacuri de unghii și Geluri Intelli-Gel System™ include:

Douăsprezece nuanțe noi vor fi disponibile și în lacul Infinite Shine de lungă durată:

Cele patru stiluri OPI xPRESS/ON vor include:

Gelul de unghii OPI cu tehnologia exclusivă Intelli-Gel oferă un pigment supradimensionat și strălucire cu o formulă revoluționară de auto-corecție și de menținere pentru rezultate impecabile chiar și după trei săptămâni de purtare. Lacul de unghii original are o formulă bogată, foarte pigmentată, pentru o aplicare uniformă, fără a lăsa dungi timp de până la șapte zile. Formula exclusivă Infinite Shine oferă un finisaj durabil, asemănător cu un gel, cu aplicare tradițională de lac, îndepărtare fără deteriorare și până la 11 zile de purtare. xPRESS/ON oferă nuanțe de calitate profesională instantanee, modele de unghii și efecte cu o purtare de 14 zile.

Pentru mai multe informații, vizitați OPI.com. Urmăriți toate noutățile OPI pe Instagram, Facebook, și TikTok, și @OPIProducts pe YouTube și Pinterest.

Dana Negoiță Ultima actualizare: 16 Mai 2025 @ 07:05 Mai multe despre Dana