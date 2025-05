În urma cererii impresionante, Rituals Cosmetics anunță revenirea colecției The Ritual of Yozakura — fostă ediție limitată. Datorită succesului extraordinar, această colecție preferată de fani va face parte permanent din portofoliul brandului. În plus, vor fi introduse câteva produse noi și captivante.

Comunicat de presă

Oferind o gamă irezistibilă de produse pentru baie, corp și casă, colecția The Ritual of Yozakura revine pentru a cuceri inimile pasionaților de rutine de îngrijire. Cu un parfum floral intens și note calde de ambră, îmbogățită cu extract de cireș Yoshino și orez negru, colecția propune acum și alte noutăți tentante.

Printre acestea se numără loțiunea tip mousse pentru corp, bețișoarele parfumate, rezervele pentru crema de corp și săpunul de mâini. În plus, pentru o senzație instantă de prospețime, noul spray antiperspirant devine alegerea ideală pentru a întâmpina ziua și a celebra noaptea.

Elegant și sustenabil

Odată cu extinderea colecției, Rituals lansează și geanta de produse de îngrijire The Ritual of Yozakura, confecționată din 100% poliester reciclat. Practică și elegantă, aceasta este ideală pentru organizarea produselor esențiale.

Cadouri pentru orice ocazie

Fiindcă Rituals este alegerea ideală când vine vorba de cadouri, colecția The Ritual of Yozakura nu putea fi completă fără seturile preambalate, gata să aducă bucurie. Acestea sunt concepute pentru a entuziasma atât atunci când sunt oferite cuiva drag, cât și pentru momentele de răsfăț personal. Setul S cadou include un gel de duș spumant, o cremă de corp, un ulei de corp cu particule strălucitoare pentru un plus de lumină și un scrub roz cu zahăr, toate îmbogățite cu extract de orez negru și cireș Yoshino. Setul M cadou conține un gel de duș spumant, o cremă de corp, scrub-ul roz cu zahăr și o lumânare parfumată.

Trăiește clipa și prețuiește noaptea

The Ritual of Yozakura completează linia de succes The Ritual of Sakura și amintește că, asemenea frumuseții efemere a petalelor fragile de Sakura, viața este minunată, dar trecătoare. Cu un parfum misterios, ce îmbină note de flori albe, lemn de cedru, boabe tonka, vanilie și vetiver, colecția are la bază cel puțin 90% ingrediente de origine naturală[1]. Cea mai bună modalitate de a descoperi această colecție este printr-un ritual complet de îngrijire și răsfăț, creat pentru a oferi o experiență desăvârșită.

1. Curățare

Aplică o cantitate mică de gel de duș spumant, care se transformă instant într-o spumă bogată. Aceasta elimină impuritățile și pregătește pielea pentru următorul pas.

2. Revitalizare

Bucură-te de o piele netedă și radiantă cu scrub-ul pe bază de zahăr, cu 91% ingrediente de origine naturală. Textura sa se transformă într-o spumă delicată care exfoliază și purifică.

3. Hrănire

Serul de corp ultra-lejer, cu 5% niacinamidă, uniformizează nuanța pielii și ajută la refacerea barierei de hidratare.

4. Hidratare

Loțiunea tip mousse pentru corp oferă pielii un aspect mătăsos și radiant. Îmbogățită cu cireș Yoshino și extract de orez negru, se transformă într-un strat uleios hrănitor ce menține hidratarea.

5. Răsfăț final

Încheie ritualul cu un strop de Hair & Body Mist. Păstrează-l în geantă pentru a reaplica pe parcursul zilei.

[1] Cu excepția Hair & Body Mist, toate recipientele din plastic (borcane și sticle) sunt realizate din PET reciclat, iar ambalajele din sticlă și aluminiu sunt reciclabile.