După cum a mărturisit chiar vedeta, INAM by Oana Roman simbolizează un vis personal și o conturare a poveștii despre feminitate învățate de la mama ei, doamna Mioara Roman.

Comunicat de presă

Oana Roman a lansat oficial zilele trecute, cu mare fast, linia de cosmetice INAM by Oana Roman, în colaborare cu brandul de cosmetice INAM Cosmetics, ocazie cu care și-a sărbătorit și ziua de naștere. În acest moment special au fost alături de ea vedete din showbiz precum Natalia Mateuț, Emma de la Zu, Carmen Tănase, Mara Bănică, Eli Roman, Irina Mohora, Laurent Tourette, Adriana Bahmuțeanu, Florentina Opriș, Claudia Ghițulescu, Nicolle Fota, Mădălina Crețan și mulți alții. Iar invitatul surpriză a fost nimeni altul decât tatăl ei, domnul Petre Roman, care a venit să o sprijine în noul proiect și să-i cânte „La mulți ani” la unison cu cei peste 150 de invitați prezenți.

Cu formule de excepție, semnate de Sanda Moldovan, cea care deține brandul InaM Cosmetics și are expertiză de farmacist de peste 20 ani, linia de cosmetice INAM by Oana Roman aduce un răspuns fiecărei nevoi de îngrijire a tenului, începând de la curățare până la hidratare, revitalizare și protecție solară. Această linie reunește 9 produse cosmetice de înaltă calitate: 2 in 1 Make-up Remover & Cleanser, Caviar & Bakuchiol Serum, Eye Cream, Instant Glow Face Cream, Primer & BB Cream SPF, Sunscreen 50+ PA+++, Refreshing Mist, Exfoliating Gel și Sebum Control Mask.

Toate produsele sunt formulate și fabricate în România, nu conțin parabeni și ftalați.

Toate produsele sunt disponibile online pe magazinul online INAM: https://inamcosmetics.ro/categorie-produs/inam-by-oana-roman/ .

Foto credit: Alexandra Lazăr

Dana Negoiță Ultima actualizare: 15 Aprilie 2025 @ 12:04 Mai multe despre Dana