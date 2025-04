IN ACEST ARTICOL:

Comunicat de presă

Acest articol îți oferă informații esențiale despre cele mai populare tehnici, nuanțe în vogă, îngrijirea părului vopsit și aspecte legate de siguranță.​

Tendințele de colorare în 2025: Între natural și îndrăzneț

În acest an, se remarcă două direcții principale în colorarea părului:​

Nuanțele naturale : Tonurile de blond cald, șaten profund și brunet bogat sunt preferate pentru aspectul lor autentic și elegant. Aceste culori subliniază frumusețea naturală și se integrează armonios în orice context. ​

: Tonurile de blond cald, șaten profund și brunet bogat sunt preferate pentru aspectul lor autentic și elegant. Aceste culori subliniază frumusețea naturală și se integrează armonios în orice context. ​ Culorile îndrăznețe: Pentru cele care doresc să iasă în evidență, nuanțele vibrante precum roșu aprins, albastru electric sau violet intens sunt alegeri populare. Aceste culori exprimă individualitate și curaj, transformând complet imaginea personală. ​

Tehnici moderne de vopsire

Tehnicile de vopsire au evoluat, oferind opțiuni variate pentru un look personalizat:​

Balayage : Aplicarea manuală a vopselei pentru un efect natural și subtil, cu tranziții delicate între nuanțe.​

: Aplicarea manuală a vopselei pentru un efect natural și subtil, cu tranziții delicate între nuanțe.​ Ombré : Trecerea graduală de la o nuanță mai închisă la rădăcini la una mai deschisă spre vârfuri, pentru un contrast elegant.​

: Trecerea graduală de la o nuanță mai închisă la rădăcini la una mai deschisă spre vârfuri, pentru un contrast elegant.​ Color blocking: Vopsirea unor secțiuni mari de păr în culori contrastante, pentru un look modern și îndrăzneț. ​

Îngrijirea părului vopsit: Sfaturi esențiale

Pentru a menține culoarea vibrantă și părul sănătos, urmează aceste recomandări:​

Produse specializate : Folosește șampoane și balsamuri destinate părului vopsit, care protejează culoarea și hidratează firul de păr.​

: Folosește șampoane și balsamuri destinate părului vopsit, care protejează culoarea și hidratează firul de păr.​ Protecție solară : Expunerea la soare poate decolora părul vopsit. Utilizează produse cu protecție UV sau poartă pălării în zilele însorite.​

: Expunerea la soare poate decolora părul vopsit. Utilizează produse cu protecție UV sau poartă pălării în zilele însorite.​ Hidratare profundă: Aplică măști nutritive săptămânal pentru a preveni uscarea și deteriorarea părului.​

Recomandare: Oferta Fix Your Color de la El Studio, preturi fixe in functie de lungimea parului, doar in saloanele El Studio

Dacă îți dorești o schimbare de look sau împrospătarea culorii actuale, El Studio îți pune la dispoziție pachetul Fix Your Color, cu prețuri fixe în funcție de lungimea părului. Beneficiezi de servicii profesionale, consultanță personalizată și produse de calitate, pentru un rezultat impecabil.​

Programează-te acum și redescoperă frumusețea părului tău!​

www.el-studio.ro

Dana Negoiță Ultima actualizare: 11 Aprilie 2025 @ 01:04 Mai multe despre Dana