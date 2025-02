Primark sarbatoreste Ziua Indragostitilor – O colectie de care te indragostesti... la prima vedere!

IN ACEST ARTICOL:

Comunicat de presa

Poti alege hanorace confortabile sau pulovere tricotate cu mesaje speciale, pijamale cu imprimeuri care iti vor face inima sa bata mai tare si, de ce nu, seturi de lenjerie seducatoare.

In plus, colectia include si accesorii - sosete cu imprimeuri tematice, papuci de casa, bombe de baie in forma de inima, seturi de frumusete si, nu in ultimul rand, lumanari parfumate, perfecte pentru a crea o atmosfera intima. Indiferent de stilul tau, vei gasi ceva care sa adauge un plus de magie fiecarui moment special pe care l-ai planificat pentru aceasta zi.

De Ziua Indragostitilor, rasfata-te cu piese elegante, confortabile sau amuzant de romantice - fie ca vrei sa surprinzi pe cineva drag sau sa iti oferi un moment special de iubire! Transforma dormitorul intr-un refugiu romantic cu ajutorul lenjeriilor tematice, pernelor decorative si lumanarilor. Nu ai cum sa ratezi pijamalele, de acestea cu siguranta te vei indragosti iremediabil!

Micile gesturi pline de semnificatie transforma orice cadou intr-o amintire de neuitat. Alege dintre seturile de cani, jucarii de plus adorabile sau jurnale personalizate, perfecte pentru a pastra cele mai frumoase momente impreuna.

Fie ca sarbatoresti iubirea alaturi de partener, prieteni sau te rasfeti pe tine, la Primark gasesti tot ce ai nevoie pentru aceasta zi speciala!

Colectia este disponibila in toate magazinele Primark din Romania, localizate in Bucuresti in ParkLake Shopping Center si AFI Cotroceni, cat si in Timisoara in Iulius Town.

Pentru a verifica disponibilitatea produselor accesati website-ul Primark.