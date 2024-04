Comunicat de presă

Noul Infinite Shine se fixează pe unghii precum gelul și rezistă până la 11 zile, dar se îndepărtează cu ușurință, precum lacul de unghii tradițional. Sistemul include acum 70 de culori, dintre care 42 de nuanțe noi exclusive pentru Infinite Shine, 24 de culori OPI emblematice și 4 nuanțe îndrăgite din gama Infinite Shine existentă. Toate au rețetă vegană și sunt ambalate într-o sticlă nouă, cu capac cromat închis și design curat.

Gama Infinite Shine actualizată oferă tot ceea ce le place consumatorilor atât la un gel de unghii –rezistență, durabilitate și strălucire imbatabilă – cât și la un lac de unghii – aplicare ușoară, îndepărtare rapidă și o selecție incredibilă de culori și finisaje – toate într-o singură sticlă. Dispunând de tehnologia exclusivă Pre-cured Gel (gel preîntărit), Infinite Shine se fixează pe unghii și se păstrează până la 11 zile, oferind mai multă durabilitate decât oricând. Noua formulă nu crapă, nu se zgârie, creează un efect de structură și strălucire, pentru un finisaj impecabil. Culoarea se desprinde cu o îndepărtare rapidă și simplă, ca lacul de unghii tradițional.

Având la dispoziție cele 70 de nuanțe Infinite Shine, consumatorii au de ales dintr-o gamă largă de nuanțe și finisaje. Paleta începe cu tonuri de alb crem și nud, apoi cuprinde un curcubeu intreg, cu roz, roșu, albastru, violet, galben, portocaliu și verde, la care se adaugă nuanțe neutre și metalice; gama este completată cu gri, maro și negru. Cu această colecție, Infinite Shine oferă o gamă de efecte mai variată ca oricând: luciu, sclipici, metalizat, mat și diafan.

„În ultimii 40 de ani, OPI a devenit faimos prin formulele sale de înaltă calitate. Echipa noastră de cercetare și dezvoltare este mereu in avangardă; echipa se află mereu in curs de a cerceta și crea următoarea generație de produse, care vor depăși orice altceva de pe piață”, spune Suzi Weiss-Fischmann, cofondatorul OPI și ambasadorul mărcii. „Au făcut-o din nou cu această ultimă versiune de Infinite Shine. Finisajul impecabil asemănător unui gel are o durabilitate îmbunătățită și o strălucire imbatabilă. Este ceea ce avem cu toții nevoie pentru viețile noastre ocupate, care au de îmbinat atâtea și atâtea aspecte.”

“Odată cu această lansare, oferim consumatorilor un caleidoscop de culori durabile, o colecție de nu mai puțin de 70 de culori în total,” adaugă Jill Bartoshevich OPI Global Director of Color Equity. “Cele 42 de culori noi, exclusive, oferă o varietate de nuanțe și finisaje, și desigur denumirile în jocuri de cuvinte devenite emblematice pentru OPI, cum este Stunstoppable, un bronz metalic; No Chips on My Shoulder, un navy blue mat; și Good Redputation, un roșu perlat.”

Colecția nouă Infinite Shine va fi disponibilă începând cu aprilie 2024.

