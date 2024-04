Comunicat de presă

Ultimul deceniu a fost marcat de schimbări rapide și provocări complexe la nivel global, iar noua generație de tineri se confruntă cu un mediu extrem de dinamic și imprevizibil. Anxietatea și incertitudinea au devenit aspecte cotidiene ale vieții lor, pe măsură ce se adaptează la transformări socio-economice, tehnologice și culturale fără precedent.

Un studiu realizat de Insights PulseZ arată că 7 din 10 tineri au nevoie urgentă de îndrumare pentru dezvoltarea abilităților de viață esențiale pentru a-și construi o fundație solidă atât la nivel personal, cât și profesional. În acest context, a prins contur Life Skills Pro, primul program de mentorat din România care vine în întâmpinarea nevoilor tinerilor cu o soluție inovatoare și profund transformatoare.

Creat și gândit de Monica Florea, antreprenor cu o vastă experiență în conducerea de business-uri antreprenoriale românești, Life Skills Pro se distinge ca fiind singurul program de mentorat din România care, în doar 6 luni, îi echipează pe tineri cu abilitățile vitale pentru viață.

„În experiența mea profesională de 25 de ani, am trăit și am văzut nevoia acută a tinerilor de a înțelege direcția lor, de a se integra în mediile profesionale și sociale, de a fi acceptați așa cum sunt și de a găsi un teren fertil pentru viitorul lor. Am simțit dorința lor de a învăța și de a se dezvolta, dar și fricile și nesiguranțele pe care le au. Din toate acestea s-a așezat misiunea mea pentru tineri - care azi se numește UP Generation si care are rolul de a contribui la cresterea unor generatii responsabile, echilibrate, pregatite pentru viață și aliniate cu propriile aspirații”, a declarat Monica Florea, Fondator UP Generation.

Life Skills Pro este un program complet de dezvoltare și antrenament al abilităților de viață, conceput special pentru tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani. Fundamentat pe un model de învățare experiențială, interactivă și direct aplicabilă, programul propune o abordare practică, oferind participanților exerciții, exemple și scenarii din viața reală, ajustate la nevoile specifice ale acestora.

Programul a fost testat într-o formă pilot, unde au participat 14 tineri cu vârste între 16 și 24 de ani cu scopul de a adapta sesiunile cât mai aproape de nevoile reale ale tinerilor. Feedback-ul participantilor a fost remarcabil, ilustrând impactul profund al programului asupra dezvoltării personale și profesionale.

„Cu ocazia participării la acest program, am învățat să îmi recunosc emoțiile și sa ma confrunt cu gândurile iraționale. Am învățat sa comunic mai structurat și eficient cu oamenii de langa mine, dar și sa ascult, sa îmi concentrez atenția asupra vorbitorului și sa ma implic în conversație pe tot parcursul ei. Mi-a folosit foarte mult când am învățat să dau feedback, cum sa fie sincer, cum sa spun ce ma deranjează într-un mod elegant, fără sa ma cert. In concluzie, am învățat la 16 ani ce alți oameni învață poate într-o viață, acumulând informații și educație pentru provocarile care vor urma”, a declarat Flaviana Sandu,16 ani, elevă liceu.

Life Skills Pro se desfășoară în două etape principale: o fază inițială de învățare în sala de experiențe, urmată de o etapă de antrenament individual cu mentorii. Această structură permite o experiență de învățare completă și o adaptare la nevoile specifice ale fiecărui tânăr.

Echipa de traineri este alcătuită din profesioniști recunoscuți în diverse domenii, toți uniți de misiunea de a ghida și susține tinerii în călătoria lor de autodezvoltare: Monica Florea, Owner & Trainer de business, Johanna Croci, Designer Educational & Trainer, Aida Ivan, Psihoterapeut & Coordonator program vocațional, Andreea Ravas, Designer Educational & Trainer și Traian Moldoveanu, Trainer educational. Acestora li se alatura mentorii care vin din zona de business, antreprenori si profesionisti in domeniile lor.

Pe 30 martie, va avea loc la București o sesiune demonstrativă a programului, oferind o oportunitate unică tinerilor interesați să descopere din interior dinamica și beneficiile acestui parcurs transformativ. De asemenea, părinții sunt bineveniți să participe, având posibilitatea să înțeleagă mai bine modul în care se desfășoară programul, să cunoască echipa și să adreseze întrebări. Înscrierile se pot face completând formularul disponibil pe acest link.

Pentru mai multe informații despre Life Skills Pro și platforma educatională UP Generation, vizitați www.upgeneration.ro.