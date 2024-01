Comunicat de presă

De-a lungul timpului, jeanșii 517 Bootcut au fost recunoscuți pentru durabilitate, confort și stil atemporal, așa că au devenit alegerea de suflet pentru generații. Levi's relansează în acest an acest model iconic.

Pentru bărbați, variantele Levi's 517 Bootcut includ 517 Bootcut și Sta-Prest Flare. Un remix al modelului de colecție, preferat cândva de cowboy și rebelii rock ‘n’ roll, varianta actuală 517 Bootcut are o siluetă versatilă potrivită pentru orice ocazie. Vin direct pe talie, slim pe picior cu deschidere perfectă bootcut. Practic, sunt perechea de jeans pe care o poți purta cu orice. Sta-Prest Flare are un pliu central, care e o premieră pentru denim indigo veritabil. Discreți și fără cute, jeanșii Sta-Prest Flare (rămân ca proaspăt călcați) sunt un model retro workwear clasic devenit modern.

