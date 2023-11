Comunicat de presă

Astfel, pe 3 noiembrie primele sticle de Tuborg Christmas Brew au ajuns pe rafturile magazinelor din întreaga țară și într-o selecție de locații HoReCa, venind către toți iubitorii de bere cu emoția specifică sezonului magic al sărbătorilor de iarnă.

Tuborg Christmas Brew este un produs unic, atât prin faptul că este singura bere din România în ediție limitată dedicată sărbătorilor de iarnă, cât și prin rețeta specială și designul consacrat. Mai tare și mai aromată decât o bere blondă Tuborg, Christmas Brew este o bere brun-roșcată, cu o aromă distinctă de lemn-dulce, produsă din apă, hamei și trei tipuri de malț, cu 5.6% conținut de alcool, creată astfel încât caracteristicile ei să se armonizeze perfect cu particularitățile acestui sezon și cu preparatele tradiționale de sărbători.

„Într-o perioadă în care toate brandurile se întrec în crearea de campanii creative cu tematica sărbătorilor de iarnă, avem bucuria de a readuce pe piață unul dintre acele produse emblematice care nu au nevoie de nicio prezentare și care poartă cu sine amprenta iconică a sezonului festiv. Simpla prezență la raft a berii Tuborg Christmas Brew este asociată de orice român cu Crăciunul și face magia sărbătorilor accesibilă fiecărui cumpărător. Ne mândrim că am dat viață uneia dintre cele mai notorii comunicări de brand, de la identitatea vizuală a produsului până la spotul publicitar, a cărui lansare este fără îndoială un simbol al startului pregătirilor pentru cel mai așteptat moment din an, Crăciunul”, a declarat Sorin Buzea, Senior Brand Manager Tuborg.

Anul acesta, Tuborg Christmas Brew beneficiază de o campanie media extinsă în zona de TV, radio și digital, care include un nou spot publicitar și un parteneriat cu Irina Rimes, una dintre cele mai faimoase cântărețe din România, care va da o nouă voce sărbătorilor de iarnă alături de Tuborg Christmas Brew. Astfel, faimosul jingle Tuborg Christmas Brew, ce dă tonul sărbătorilor de iarnă de aproape un sfert de secol, a fost reinterpretat într-un mod actual și jucăuș, caracteristic stilului artistei care îi dă voce.

„Este foarte plăcut să poți să le aduci oamenilor zâmbetul pe buze și acesta a fost gândul cu care am pornit colaborarea cu Tuborg și pe care l-am păstrat de la începutul până la finalul procesului creativ. Mi-am dorit să țesem o nouă poveste frumoasă în jurul berii de sărbătoare a românilor și să bucurăm cât mai multă lume cu un rezultat inedit. Eu de mic copil am iubit Crăciunul și colindele și am rămas o fire nostalgică și visătoare, iar Tuborg Christmas Brew este sinonim cu magia sărbătorilor de iarnă, așa că am savurat din plin toată experiența. Anul acesta o să colindăm în casele tuturor românilor cu Tuborg Christmas Brew”, a declarat Irina Rimes despre acest parteneriat.

Berea Tuborg Christmas Brew este disponibilă pe piață la sticlă de 0,33L, precum și într-un pachet special de 4 sticle. Toate caracteristicile acestui produs unic îl transformă în lichidul perfect pentru a însoți preparatele tradiționale de Crăciun și îl recomandă ca fiind băutura ideală a meselor festive în familie pe durata întregului sezon.