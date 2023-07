Comunicat de presă

Blugii 501 Plant-Based sunt creați din cel puțin 97% materiale pe bază de plante, cu bumbac organic certificat, colorant natural și cerneală din deșeuri de lemn. Acest model este un indiciu pentru modul în care s-ar putea dezvolta industria în următorii ani, minimizând folosirea materialelor sintetice derivate din combustibili fosili. Mai mult, un astfel de item este echivalent cu o evoluție a practicii de inovare a designului.

„Dat fiind faptul că producem blugii 501 de 150 de ani, avem o oportunitate clară – și o responsabilitate în același timp –, aceea de a îmbunătăți în mod constant procesul prin care acești blugi sunt fabricați”, spune Paul Dillinger, VP Design Inovation la Levi Strauss & Co. „Modelul se bazează pe eforturile noastre anterioare de a crea blugi ce respectă o economie circulară.”

Pentru blugii 501 Plant-Based, țesătura este realizată 100% din bumbac organic standard (OCS), certificat organic și vopsit cu indigo pe bază de plante de la Stony Creek Colors. Culoarea denimului este inspirată de nuanțele din arhiva brandului, mai exact de Levi’s X80. În loc de piele, eticheta din spate a blugilor este fabricată din MIRUM by NFW, un material 100% bio și plastic-free, care nu generează efluent în etapa de producție. Croiala este de asemenea 100% din bumbac.

În plus, pe baza pe eforturilor privind amestecul de cânepa și bumbac de-a lungul anilor, Levi’s va lansa un item bazat exact pe această inovație. Va fi disponibil într-o varietate de nuanțe și finisaje atât pentru femei, cât și pentru bărbați, unele având coloranți naturali. Acesta va fi lansat pe tot parcursul anului, îmbinând țesătura premium cu inovația de la nivelul fibrelor alternative - caracteristică a colecției Wellthread.

Piesele descrise mai sus vor fi valabile în magazinele Levi's și online începând cu 24 iulie 2023.

Despre Levi Strauss & Co.:

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.