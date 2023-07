CP

Olimpia Melinte a devenit imaginea ivaRG odată cu lansarea noii game regenerante pe piața din România. Apreciată de public pentru numeroasele roluri din filme și teatru, de la apariția în serialul „Vlad” la roluri în lungmentraje prezente la festivalurile internaționale și filme premiate, Olimpia a fost tot timpul preocupată de echilibrul dintre frumusețea interioară și cea exterioară: „Chiar dacă rutina mea se schimbă în funcție de rolurile pe care urmează să le joc, de proiectele care vin în viața mea, cel mai important este să am grijă de mine. Pentru un actor corpul este instrumentul și încerc să îmi adaptez rutina în așa fel încât corpul și mintea să fie în echilibru“.



Povestea prieteniei dintre Olimpia Melinte și Ivatherm a început în adolescența actriței, când tenul său suferea din cauza problemelor vârstei și gama pentru acnee a

ajutat-o șă-și recapete încrederea în sine. Actrița în vârstă de 36 de ani a continuat să folosească produsele Ivatherm din adolescență până în prezent, când a descoperit noua gamă dedicată pielii mature. Olimpia căuta de multă vreme o gamă hidratantă, care să-i estompeze cearcănele și ridurile fine și, de când a descoperit IvaRG, o folosește în fiecare zi, chiar și pe platourile de filmare.



„Olimpia întruchipează femeia Ivatherm, femeia modernă, independentă, care știe cine este și ce are de oferit. Femeia care se trezește devreme, lucrează cu plăcere, își cultivă pasiunile și e atentă la cei din jurul ei, femeia care își alege produsele de îngrijire informat și crede în frumusețea la orice vârstă“, spune dr. Rucsandra Hurezeanu, fondatoare și CEO Ivatherm.



În timp ce studiile arată că începând cu vârsta de 28 de ani, colagenul și elastina încep să se degradeze, apar liniile fine și reînnoirea celulară se produce mai lent, cercetătorii Ivatherm reinventează ritualul zilnic de îngrijire a pielii cu ivaRG. Inovația gamei constă în combinația sinergică, patentată, de ingrediente noi cu eficiență demonstrată în reducerea liniilor fine, a ridurilor, în estomparea cearcănelor și a petelor pigmentare: Apa Termală Herculane, Granactive Retinoid, o formă superioară de retinol, extract din prună de Kakadu, cea mai bogată sursă de Vitamina C din lume, acid hialuronic cu masă moleculară mică, extract de ciupercă Chaga și extract de Swiss Pine. Cremele sunt formulate cu 90% ingrediente naturale, nu conțin parfum și au ambalaje sustenabile.

Cu două milioane de produse fabricate anual, 60 de angajați și peste 70 de formule cosmetice, compania acordă în permanență o atenție deosebită proiectelor de cercetare și dezvoltare de formule noi, propunându-și lansarea a zece produse anul acesta.„În 2022 Ivatherm a avut cea mai mare creștere a cifrei de afaceri de până acum, 42%. În 2023, am înregistrat o creștere de 34% în prima jumătate a anului și în cea de-a doua jumătate vizăm lansări noi de produse, extinderea internațională și pe alte piețe și estimăm rezultate similare anului trecut”, declară dr. Rucsandra Hurezeanu.Ivatherm este prima companie românească de dermatocosmetice, fiind înființată în 2005 de dr. Rucsandra Hurezeanu. Produsele sunt dermocosmetice cu Apă Termală Herculane, special create pentru pielea sensibilă, prescrise de medicii dermatologi și vândute în farmacii. Cu un portofoliu de peste 70 de produse și prezentă în 15 țări din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, Ivatherm își asumă responsabilitatea în alegerea ingredientelor și ambalajelor, în așa fel încât produsele brandului să fie cât mai naturale, sustenabile, din surse alese cu grijă.