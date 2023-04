Cu 8 amestecuri emblematice deja disponibile pe piață, lansarea Qualità Rossa extinde gama de capsule din aluminiu Lavazza, compatibile cu aparatele Nespresso* Original, în care gustul excelenței se regăsește într-un espresso cu impact zero CO2**.

Pasiunea și excelența Lavazza, mereu în slujba durabilității și inovației, se regăsesc în gama de capsule din aluminiu compatibile cu aparatele Nespresso* Original, lansate recent în România și dedicate amestecurilor emblematice care exprimă istoria și expertiza Lavazza în arta cafelei.

Pentru a-și îmbogăți și mai mult gama, Lavazza introduce acum sortimentul de capsule din aluminiu Qualità Rossa, neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon**. Cu o aromă echilibrată și cu note aromate de ciocolată fină și fructe uscate, capsulele Qualità Rossa cuprind stilul de viață italian într-o singură înghițitură autentică de bucurie italiană.

Gama de capsule, lansată în 2022 în România, oferă deja 8 arome reprezentative - Qualità Oro, Crema e Gusto, ¡Tierra! For Planet, Espresso Maestro Lungo, Espresso Maestro Intenso, Espresso Maestro Classico, Espresso Maestro Ristretto și Espresso Maestro Dek – îmbrăcate în aluminiu, pentru a oferi consumatorilor aroma și calitatea inconfundabilă a celor mai fine amestecuri, astfel încât să poată redescoperi plăcerea cafelei lor preferate cu impact zero CO2**.

Lansarea capsulelor din aluminiu neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon**, compatibile cu aparatele Nespresso* Original, este se înscrie în programul pe termen lung al Grupului Lavazza - „Calea către Zero”, care a început prin reducerea emisiilor de-a lungul întregului lanț valoric al Lavazza, de la cultivarea cafelei și toate fazele intermediare și până la sfârșitul ciclului de viață. Pe deplin conștient de faptul că este imposibil să reducă complet toate emisiile, brandul Lavazza a decis să-și compenseze emisiile de carbon reziduale, mai exact cele care nu pot fi reduse.

Prima etapă a fost implementată în 2020, prin compensarea emisiilor directe de către toate unitățile de producție și birourile comerciale ale Grupului Lavazza. „Calea către Zero” este în concordanță cu adoptarea de către Grup a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite și, în special, ODD 12 (consum și producție responsabile) și ODD 13 (combaterea schimbărilor climatice).

Scopul este de a atinge neutralitatea totală a emisiilor de carbon prin reducerea și compensarea tuturor emisiilor directe și indirecte, adică a tuturor emisiilor generate de-a lungul întregului lanț valoric, de la cultivarea cafelei verzi până la ambalare și de la distribuția produsului final până la utilizarea și eliminarea acestuia. Iar noua gamă de capsule Lavazza reprezintă încă un pas în această direcție.

Pentru a achiziționa credite de carbon, Lavazza selectează proiecte specifice care sunt verificate și certificate conform metodologiilor și standardelor recunoscute internațional, cum ar fi VERRA (Verified Carbon Standard - VCS- Climate, Community and Biodiversity standard -CCB) și Clean Development Mechanism (CDM). Pe lângă reducerea carbonului, proiectele pot oferi și alte beneficii de mediu, sociale și economice. Sprijinirea acestor proiecte este o modalitate de a îmbunătăți mijloacele de trai ale comunităților locale într-un mod durabil prin combaterea schimbărilor climatice și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

Despre Grupul Lavazza

Lavazza, înfiinţată în 1895 la Torino, este deţinută de familia Lavazza de patru generaţii. Astăzi, Grupul Lavazza este unul dintre cei mai importanți jucători pe scena mondială a cafelei, cu o cifră de afaceri de peste 2,3 miliarde EUR și un portofoliu de mărci de top care își conduc piețele respective, cum ar fi Lavazza, Carte Noire, Merrild și Kicking Horse. Este activ în toate sectoarele de afaceri și are operațiuni pe 140 de piețe, cu 9 fabrici de producție în 6 țări și peste 4.200 de colaboratori în întreaga lume. Prezența globală a Grupului este rezultatul a peste 125 de ani de creștere, iar cele peste 30 de miliarde de cești de cafea Lavazza produse în fiecare an sunt dovada unei povești de succes remarcabile, cu scopul de a continua să ofere cea mai bună cafea posibilă, sub toate formele, prin concentrarea pe fiecare aspect al lanțului de aprovizionare, de la selecția materiei prime până la produsul final din ceașcă.

Grupul Lavazza a revoluționat cultura cafelei investind continuu în cercetare și dezvoltare: de la intuiția care a marcat primul succes al companiei - blendul de cafea - până la dezvoltarea de soluții inovatoare de ambalare; de la primul espresso sorbit în spațiu, până la zecile de brevete industriale. Capacitatea de a fi înaintea vremurilor se reflectă și în accentul pus pe durabilitate – economică, socială și de mediu – care a fost întotdeauna un reper pentru ghidarea strategiilor corporative. „Trezirea unei lumi mai bune, în fiecare dimineață” este misiunea Grupului Lavazza, cu scopul de a crea valoare durabilă pentru acționari, colaboratori, consumatori și comunitățile în care își desfășoară activitatea, integrând competitivitatea cu responsabilitatea socială și de mediu.