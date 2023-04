PRwave.ro a aniversat 18 ani pe 18 aprilie

Comunicat de presă

“Am lansat PRwave.ro și agenția de relații publice PRwave International într-o zi de luni, 18 aprilie 2005, în București, în cadrul unui eveniment restrâns cu prieteni, dar și cu specialiști în comunicare, marketing și publicitate. Am văzut întotdeauna site-ul ca unul care să dăinuie în timp și astfel am ajuns acum la 18 ani. Sunt foarte bucuroasă și le sunt recunoscătoare tuturor vizitatorilor site-ului și colaboratorilor PRwave. Aniversarea a 18 ani pe 18 aprilie este un moment special,” a declarat Violeta-Loredana Pascal, fondator PRwave.

Pe site au fost publicate până acum peste 113.700 articole - știri, articole în exclusivitate de la specialiști din România, dar și din străinătate, case studies și interviuri și prezentări de carte în cadrul rubricii dedicate BooksWave. Cele mai multe materiale sunt din categoriile media, events, business, lifestyle și IT. În cadrul rubricii BooksWave au fost prezentate 1419 cărți de specialitate și beletristică.

“Cei 18 ani au adus multe momente frumoase și realizări, dar au fost și clipe dificile. Cheile unei prezențe online îndelungate sunt perseverența și adaptarea la nou. Am pornit www.prwave.ro ca un site care să reunească materiale din zona marketingului - comunicare, relații publice, publicitate, vânzări - dar am adăugat permanent noi rubrici: știri, un blog în engleză dedicat călătoriilor - Travel - Moments in Time -, BooksWave, și am avut și un forum (prezent foarte mulți ani) ș.a.” a adăugat Violeta-Loredana Pascal. „Povestea PRwave continuă. Vă aşteptăm zilnic pe site cu ştiri proaspete şi articole interesante!”

PRwave a fost și este partener media al multor evenimente de afaceri, marketing, vânzări, lifestyle, concerte, naționale și internaționale, cât și al unor inițiative ale unor ONG-uri.

Cei interesați de colaborări cu PRwave pot contacta oricând reprezentanții site-ului pe adresa de email inclusă pe site.