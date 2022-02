Afectiunile Post Covid vor influenta sanatatea noastra fizica si mentala pe termen lung

Peste jumatate din respondenti, mai exact 57% se confrunta cu oboseala cronica, in urma unui studiu efectuat in luna Ianuarie 2022 de Aociatia din Grija Pentru Client in programul Empatie sau indiferenta? pe un esantion de peste 220 de pacienti care prezinta afectiuni Post Covid. Problemele neurologice si caderea parului sunt pe locul al treilea, intalnite la 36 - 37% dintre persoane, iar cel putin 1 din 5 s-au plans de afectiuni respiratorii, cardiovasculare, precum si de dureri musculare.

“Alarmant este ca pe langa sechelele fizice, peste 45% dintre persoane au recunoscut ca ramas cu probleme de anxietate, depresie, frica sau insomnii, insa doar 8%, mai exact 17 persoane au cerut consiliere psihologica si / sau isi administreaza un tratament in acest sens.” mentiona Cosmina Voichita Mesesan, coordonatoarea acestui studiu.

Doar 19% din pacienti declara ca medicul de familie le-a dat o recomandare ferma si o trimitere pentru o evaluare Post Covid. 1 din 4 pacienti a mentionat ca una dintre sursele de informare e medicul specialist, iar peste 60% din persoanele chestionate declara ca au citit informatii despre Long Covid pe retelele de socializare. Implicarea specialistilor in preventie si constientizarea pacientului de a face un control medical sau psihologic Post Covid ar fi mai mult decat binevenita. 9 din 10 pacienti cred ca este absolut necesara o informare mult mai buna si din surse credibile.

Aproape 40% din respondenti nu au facut nici o investigatie, desi prezinta una sau mai multe simptome Long Covid. Numarul celor care au optat pentru o evaluare completa Post Covid este relativ scazut, de doar 29%. Mai sunt si pacienti care au recurs la un control medical sau au facut o parte din analize de sange recomandate. Majoritatea opteaza pentru o clinica privata, din pacate in aceasta perioada acesul pacientilor la majoritatea unitatilor de stat ramane inca restrictionat.

Conform studiului, in momentul trecerii prin boala, doar 1 din 5 persoane chestionate a fost vaccinata cu o singura doza sau cu doza completa, mai mult de jumatate nu erau vaccinati si 30% au fost infectati cu virusul Sars CoV 2 inainte ca vaccinul sa fie disponibil pentru ei.

In partea a doua a studiului am analizat pachetele de evaluare Post Covid existente pe piata autohtona la acest moment si modul in care receptia sau call center-ul clinicilor private stiu sa comunice empatic, sa informeze si sa consilieze pacientul, folosind studiu de Mystery Shopping sau metoda pacientului anonim. Rezultatele cercetarii arata ca doar 18% din reprezentantii clinicilor analizate au oferit incredere si suficiente informatii sa determine potentialul client sa isi faca o programare, iar mai mult de jumatate dintre ei nici nu stiau de existenta acestor servicii / pachete, desi ele erau promovate pe site-ul clinicii.

Nu trebuie omis nici faptul ca stabilirea legaturii empatice si intelegerea starii de sanatate a fiecarui pacient, de la prima interactiune la actul medical, e un act de umanitate și joaca un rol major in mentinerea pacientilor multumiti si loiali. Din pacate nici macar aici nu avem o bila alba. In 1 din 2 cazuri pacientul nu a fost intampinat la capatul firului de o voce calda, prietenoasa si empatica.

“O buna comunicare este esentiala intr-un act medical de calitate si orice clinica de stat sau privata ar trebui: sa constientizeze necesitatea masurarii perceptiei si gradului de multumire al pacientilor / clientilor, sa implementeze un standard – o procedura de relationare cu pacientii la receptie, sa investeasca in programe de training de comunicare empatica pentru intreg personalul.” afirma Cosmina Voichita Mesesan, presedinte - Asociatia din Grija pentru Client.

Trebuie mentionat ca alaturi de lacunele de informare si partea financiara ii obliga pe pacienti sa nu apeleze la un specialist imediat. Cele mai simple pachete cuprind cateva analize de sange incepand de la o suma modica de 130 ron, o parte decontate de CAS, iar cele mai complexe includ investigatii neurologice si chiar sedinte de consiliere psihologica, insa acestea depasesc 2 000 ron si nu sunt decontate.

“Sfatul meu este ca fiecare persoana care trece / a trecut prin boala sa fie extrem de atenta la manifestarile propriului corp după vindecare (indiferent de forma de manifestare a bolii) si, in cazul in care observa nereguli, sa mearga la medic pentru investigatii. Este totusi un virus despre care nu stim cum se va manifesta pe termen lung.” “Urmati sfaturile medicilor si nu luati retete de pe net, fiecare pacient este diferit si avem nevoie de tratament personalizat. Nu lasati garda jos, e un virus foarte parsiv!” sunt doar cateva din cele 200 de sfaturi emotionante lasate de cei care au ramas cu afectiuni pe termen lung dupa infectarea cu virusul Sars CoV 2. Multa sanatate!