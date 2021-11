Comunicat de presa

DOUGLAS a înregistrat marca RO Brands, categorie care acum listează peste 30 de branduri locale de produse cosmetice;

În urma recomandărilor primite din partea consumatorilor, branduri precum Wawa Fresh Cosmetics, Mayie și Pellamar au fost adăugate în portofoliul DOUGLAS;

Lavinia Ivas, Country Manager DOUGLAS România: „Bineînțeles, vom continua, iar primul pas pe care l-am făcut deja este înregistrarea oficială a mărcii RO Brands. În plus, în perioada următoare, ne-am propus să le oferim clienților noștri ocazia de a oferi bucurie și de a susține antreprenorii locali prin campania RO Brands - Dăruiește Românește.”

RO Brands, categoria lansată anul trecut pe platforma online Douglas.ro, include acum peste 30 de branduri din toată țara. În plus față de cele 14 branduri de la momentul lansării, au mai fost adăugate Cottonino, Dr. Elena Martin, Folly Fire, Hygienium, IBrows, Infinitum, Ivatherm, Mayie, Meloni, Pellamar, Reia, Senzate, Sheika, Sempasi, Synergy Therm și Wawa Fresh Cosmetics. Cu peste 1.200 de referințe disponibile pe platformă, categoria RO Brands include produse de igienă personală, îngrijire a corpului și a feței, machiaj, accesorii și parfumuri.

Un procent semnificativ din brandurile adăugate în categoria RO Brands pe parcursul anului a venit în urma nominalizărilor făcute de consumatori în momentul lansării, când românii și-au exprimat preferințele în materie de branduri locale de produse cosmetice, produse pe care le îndrăgesc și pe care ar dori să le regăsească pe platforma online DOUGLAS. Printre brandurile cel mai des nominalizate s-au numărat Wawa Fresh, Mayie, Pellamar și Tie-Me Up.

Prin crearea categoriei RO Brands, DOUGLAS le oferă clienților produsele locale pe care le iubesc, prin intermediul unei platforme pe care o cunosc deja și care livrează la nivel național. Anul acesta, odată cu lansarea campaniei dedicate sărbătorilor de iarnă „RO Brands - Dăruiește Românește”, DOUGLAS îi invită pe consumatori să le ofere mici bucurii celor dragi și să susțină antreprenoriatul local prin achiziția de produse autohtone excelente. Astfel, DOUGLAS consolidează prezența brandurilor românești din portofoliu și își propune să atragă și mai mult atenția asupra lor, contribuind la dezvoltarea industriei cosmetice românești.

„Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști și al clienților DOUGLAS, am dezvoltat constant această categorie de-a lungul anului și am reușit să transformăm RO Brands într-o platformă pentru acele branduri locale care oferă produse excelente, dar care nu se bucură neapărat de expunerea și recunoașterea pe care le merită. Bineînțeles, vom continua, iar primul pas pe care l-am făcut deja este înregistrarea oficială a mărcii RO Brands. În plus, în perioada următoare ne-am propus să le oferim clienților noștri ocazia de a oferi bucurie și de a susține antreprenorii locali prin campania RO Brands - Dăruiește Românește. Ne dorim ca această categorie să devină sinonimă cu excelența românească din domeniul cosmeticelor,” spune Lavinia Ivas, Country Manager DOUGLAS România.

În 2022, DOUGLAS continuă să dezvolte segmentul RO Brands în mod activ - pe lângă cele 30 de branduri listate deja pe platformă, departamentul comercial al companiei cercetează intens piața românească în căutare de noi producători locali de cosmetice.