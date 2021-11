OPI lanseaza colectia de sarbatori pentru 2021!

Comunicat de presa

Pe cand natura se imbraca in albul iernii, visam la unghii de un roz stralucitor pentru un boost de energie (Snow Day in LA, Big Bow Energy). Rosu este fascinant sub toate fatetele lui si se asorteaza perfect cu Craciunul, fie ca alegi nuante cremoase de fuchsia, de cirese coapte sau tonuri holografice (Mylar Dreams, Maraschino Cheer-y, Paint the Tinseltown Red). Albastrul futurist este spectaculos si poate da la fel de bine tonul de sarbatoare (Ring in the Blue Year, LED Marquee, Ready, Fete, Go). Violetul regal este alegerea perfecta pentru un look plin de eleganta (OPI ♥ to Party, My Color Wheel is Spinning, All is Berry & Bright), in timp ce un negru cosmic holografic (Turn Bright After Sunset) te va face sa traiesti mai intens facinatia noptilor de sarbatoare.

Trei lacuri cu sclipici, care ne duc cu gandul la confetti (Cheers to Mani Years, Confetti Ready si You Had Me at Confetti), adauga o nota festiva oricarei nuante din aceasta colectie. Lacurile au o baza translucida pentru aplicarea usoara peste orice culoare, particule vibrante de sclipici in tonuri de metale pretioase (Cheers to Mani Years), sclipici violet si auriu cu pete holografice (Confetti Ready), dar si nuante de sarbatoare: rosu, verde si auriu (You Had Me at Confetti) care aduc un strop de magie acestor sarbatori.

„Celebrarea celei de-a 40-a aniversare a noastra coincide cu cea mai speciala perioada a anului, in care ne bucuram de o explozie de culoare si stralucire.”, exclama Suzi Weiss-Fischmann, cofondatorul si ambasadorul OPI. „La OPI, colectia de sarbatori joaca un rol important in traditia noastra, dandu-ne posibilitatea de a oferi culori stralucitoare, pline de farmec si buna dispozitie. Anul acesta reinventam una dintre cele mai bine vandute nuante de rosu din toate timpurile, Big Apple Red. Cu noua nuanta OPI Paint the Tinseltown Red oferim rosului nostru iconic o noua identitate, cu straluciri holografice, pentru un efect dinamic si captivant. Paint the Tinseltown Red este doar un exemplu de nuanta super-saturata din aceasta colectie, care este stralucitoare si holografica”, adauga Directorul Global al Colectiilor OPI, Jill Bartoshevich. „Pentru Sarbatorile 2021, vedem mai multe nuante futuriste, pe care nu le-am mai intalnit in colectiile clasice, care reflecta conceptul „artificial chic”, desprins din peisajul digital.”

Toate cele 15 nuante din Colectia #OPICelebration sunt disponibile in cele 3 sisteme de culoare OPI Gel Color, Infinite Shine si Nail Lacquer:

Snow Day in LA

Straluciri de gheata intr-un alb perlat perfect pentru sarbatorile de iarna.

Turn Bright After Sunset

Negru cosmic holografic te va face sa traiesti din plin emotia fascinanta de la miezul noptii in noaptea dintre ani.

Big Bow Energy

Un roz cremos, incantator va atrage toti ochii asupra ta.

Mylar Dreams

Cu acest fuchsia holografic vei putea sa iti atingi visurile mai usor.

Maraschino Cheer-y

Acest rosu indraznet este ca cireasa pe tort pentru o petrecere reusita

Paint the Tinseltown Red

Un rosu captivant, holografic, care-ti va aduce un plus de stralucire.

OPI ♥ to Party

Un visiniu cremos, bogat, va fi sufletul petrecerii.

My Color Wheel is Spinning

Acest violet holografic iese din acest vartej fascinant festiv.

Ring in the Blue Year

Vei fi hotarata sa dansezi pana in zori cu aceasta nuanta vibranta de cobalt.

LED Marquee

Un albastru holografic vibrant care te face sa stralucesti.

All is Berry & Bright

Un violet cremos de fructe de padure care raspandeste bucurie.

Ready, Fete, Go

Incepe petrecerea cu acest albastru holografic seducator.

Cheers to Mani Years

Sa ai cel mai bun inceput de an cu acest sclipici confetti!

Confetti Ready

Un sclipici festiv care te va introduce in atmosfera de petrecere.

You Had Me at Confetti

Aduce un strop de magie prin aplicarea peste orice nuanta alegi pentru unghiile tale.

OPI Gel Color ofera o manichiura perfecta, cu finisare de lux, ce rezista pana la trei saptamani, in timp ce OPI Infinite Shine ofera rezultate de culoare cu o super-stralucire, cu aspect de gel, dar printr-o aplicare traditionala.

Lacul de unghii clasic OPI Nail Lacquer are o formula bogata, foarte pigmentata, pentru o aplicare uniforma, fara dungi.

