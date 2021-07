Ce tip de sport te ajuta sa slabesti? Medicul nutritionist Serban Damian iti ofera raspunsul!

comunicat de presa

Procesul de slabire este unul complex si pe langa regimul alimentar personalizat, sportul joaca un rol esential in obtinerea rezultatelor scontate. Atunci cand ne-am propus sa scapam de cateva kilograme in plus, primul si cel mai important lucru este sa apelam la un specialist in domeniu si aici ne referim in mod special la un medic nutritionist sportiv. Pe langa un set de analize complet si un plan alimentar personalizat, acesta te va ajuta si in elaborarea unui program de exercitii eficient.

Citeste si: 10 tinute pentru o vacanta minunata de vara

“Toata lumea isi doreste sa slabeasca usor, repede, frumos si sa scape de celulita. Planul alimentar nu este insa suficient intr-un proces de slabire. La fel de importanta este si componenta sportiva. Pe langa faptul ca te va ajuta sa mentii un ritm bun al pierderii kilogramelor de grasime, in special cea viscerala, iti va permite o restrictie calorica mai relaxata si va veni cu o multime de beneficii aditionale privind starea de sanatate.”, explica Serban Damian, medic nutritionist sportiv la Centrul Superfit.

Insa trebuie sa stim de la bun inceput ca nu toate tipurile de sport ne ajuta la fel de bine sa slabim. Din acest motiv cei mai multi dintre noi, renunta pe parcurs si ajung chiar sa se ingrase mai mult decat au slabit. Exercitiile fizice regulate sunt o modalitate eficienta de a pierde din greutate si de mentine greutatea sub control. Dar a incepe o noua rutina de antrenament atunci cand vorbim de multe kilograme in plus, poate fi greu, mai ales daca vorbim de sedentarism. Concentrarea pe beneficiile exercitiilor va poate motiva sa incepeti si sa continuati.

Citeste si: Cum obții corpul perfect de plajă, cu ajutorul masajului cu bambus?

Inainte de a incepe un program de exercitii consultati medicul pentru a va asigura ca starea de sanatate este optima si va permite acest lucru. Inceperea unui program de exercitii nu inseamna ca trebuie sa mergi la sala sau sa incepi antrenamentul pentru un semimaraton. Exista o serie de analize specifice care sa va ajute sa aflati nivelul de antenament. Una dintre cele mai precise este testarea cardiometabolica. Cu ajutorul acesteia se masoara gazele respiratorii si pulsul la diverse trepte de efort, intr-un mod controlat, ceea ce permite stabilirea pragurilor aerob si anaerob, precum si masurarea VO2max.

In centrele specializate, mai ai la dispozitie si analiza corporala 3D. Aceasta iti va oferi informatii interesante despre postura, distribuţia greutaţii corporale pe talpi, procentul de grasime si rata metabolismului bazal. O pozitie corecta ajuta oasele si articulatiile sa se mentina in forma buna, reducand stresul asupra ligamentelor.

Trebuie sa stiti care sunt tipurile de activitate fizica si care sunt beneficiile acestora. Asadar vorbim de exercitii cardio sau aerobe, precum mersul alert, inot, alergarea pe distante lungi, ciclism, vaslit, clase cardio sau dans si exercitii anaerobe precum sprinturi, HIIT, antrenament cu greutati, box, etc, diverse sporturi in care se combina tipurile de efort.

“Principalele diferente dintre exercitiile aerobe si cele anaerobe se refera la modul in care organismul foloseste energia stocata, la intensitatea efortului si la durata de timp pentru care o persoana poate mentine efortul. Exercitii aerobe sunt ritmice, usoare sau moderate si cu o durata mai lunga. Exercitiile anaerobe implica in general explozii scurte de activitate de intensitate ridicata. In timpul eforturilor de intensitate medie si joasa, grasimea este principala sursa de energie. Cand intensitatea creste, glucidele se metabolizeaza cu prioritate, fiind o sursa mai rapida de energie. Atunci cand ne dorim sa slabim si includem si sportul in procesul de slabire, este foarte important sa alegem tipul de antrenament cel mai eficient. “ , continua medicul Serban Damian.

Cand nu esti in forma, este greu sa te simti bine cu tine. Mai rau, supraponderalitatea inseamna un risc mai mare de a dezvolta probleme de sanatate, inclusiv hipertensiune arteriala, boli de inima si diabet de tip 2. Potrivit American Heart Association, chiar si o mica scadere in greutate poate aduce beneficii importante pentru sanatate. In cazul persoanelor supraponderale, pierderea a doar 5 pana la 10 kilograme poate ajuta la scaderea tensiunii arteriale si la reducerea riscului de boli cardiovasculare.

Practicarea de exercitii fizice zilnic poate imbunatati, de asemenea, nivelul colesterolului. Activitatea fizica creste colesterolul HDL (sau colesterolul „bun”), in timp ce scade colesterolul LDL (sau colesterolul „rau”). In plus, este mai probabil sa dormiti bine, ceea ce va poate imbunatati concentrarea si productivitatea.

Cel mai simplu mod de a incepe exercitiile fizice este de a gasi modalitati de a incadra activitatea fizica in rutina zilnica. Intrebarea ramane insa una singura? Ce tip de efort te ajuta mai mult in procesul de slabire? Aerob sau anaerob?

“Colegiul american de medicina sportiva considera ca 150 de minute de activitate fizica la intensitate medie spre ridicata, sunt absolut necesare pentru mentinerea unei forme fizice optime. Antrenamentele cardio sunt mult mai eficiente comparativ cu cele cu greutati de acelasi durata. Evident ca numarul de calorii consumate este influentat si de greutatea persoanei, astfel persoanele cu mai multe kilograme vor slabi mai usor. Tot studiile arata ca la persoanele obeze, exercitiile tip aerob au dat rezultate foarte bune. Antrenamentele cu greutati au alte avantaje, precum dezvoltarea mai accelerata a masei musculare, iar muschii utilizeaza in repaos mai multe calorii decat alte tipuri de tesut, mai ales in comparatie cu cel adipos. Si tot specialistii spun ca in orele de dupa antrenament cu greutati vei arde mai multe calorii decat dupa un antrenament aerob. Un antrenament eficient pentru arderea unui numar mare de calorii intr-un timp scurt este antrenamentul tip HIIT ( High intensity interval training). Un antrenament despre care unii specialisti considera ca ofera rezultate similare cu un antrenament tip cardio la slabire, doar ca intr-un timp mult mai scurt. HIIT este un tip de antrenament extrem de atractiv si intens, cu exercitii combinate si cu pauza de un minut, doua intre reprize. Specialistii nu recomanda insa acest tip de antrenament persoanelor obeze si sedentare. “, ne sfatuieste medicul Serban Damian.

Daca sunteti incepator in ceea ce priveste sportul trebuie sa stiti ca organismul

are nevoie de timp pentru a trece de la starea de sedentarism la una activa. Este extrem de important sa invatam sa ne acordam timp si sa avem rabdare. “Exercitiile anaerobe cresc forta, masa musculara si viteza. Exercitiile aerobe ajuta la cresterea rezistentei la efort si au un efect mai mare asupra sanatatii cardiovasculare. Ambele insa contribuie la ardea caloriilor si te ajuta in procesul de slabire. Pentru o forma fizica buna, combina cele doua tipuri de exercitii si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Daca ai un numar mare de kilograme pe care trebuie sa le slabesti, incepe cu antrenamente cardio pana cand scapi de o parte mare de exces ponderal, dupa care poti face si antrenamente cu greutati si chiar antrenamente HIIT. Dupa ce ai ajuns la o greutate optima pastreaza in programul tau de antrenament un mix de tipuri de efort.”, incheie Serban Damian, medic nutritionist sportiv.

Indiferent de tipul de activitate pentru care optam, aceasta nu ne va aduce decat beneficii.

Exercitiile fizice regulate ne fac sa ne simtim mai bine si asta ne sporeste increderea in noi.

Afla mai multe din acest video: https://www.youtube.com/watch?v=WyJ7d0dK4wk

Despre Centrul Medical Superfit

O echipa de specialisti cu pregatire solida in domeniu, ani de experienta si multa pasiune pentru ceea ce fac si care pun accent pe crearea de programe personalizate pentru fiecare client, indiferent ca vrea sa slabeasca, sa faca fizioterapie sau sa se antreneze mai eficient. In cadrul centrului poti face investigatii medicale si sportive precise, pe baza carora se pot construi ulterior programe adecvate fiecarei persoane, cu sanse mai mari de reusita. Pentru sportivii amatori si profesionisti, specialistii pregatesc cele mai bune programe de nutritie, antrenament si refacere, astfel incat sa poata performa la capacitate maxima.

Centrul este echipat cu cele mai noi tehnologii in materie de testari fizice, antrenament si recuperare, unele dintre ele unice in Romania. Centrul dispune de echipamente moderne si metode specializate de abordare, pentru un organism in forma si pentru performanta in sport.

Tot in cadrul centrului medical Superfit ai la dispozitie inclusiv servicii de consiliere psihologica, pentru a-ti lucra nu doar corpul, ci si mentalul, cand vine vorba de motivare in sport, mancat echilibrat sau alte aspecte ce tin de starea de bine.

Daca sanatatea, echilibrul, recuperarea medicala ori performanta sportiva se numara printre obiectivele tale, la Superfit ai tot ce-ti trebuie ca sa le atingi. Descopera programele si tehnologiile inovative pentru sanatate si echipa de specialisti, pe: https://www.superfit.ro/

Date de contact

Str. Moise Nicoara nr. 20, sector 3, Bucuresti

Luni - vineri 9:00 - 20:00 (doar cu programare online sau la telefon)

Telefon: 0722.616785

Email: contact@superfit.ro