comunicat de presa

In ultimul timp se vorbeste tot mai mult despre Programarea Neuro-Lingvistica (NLP), despre rolul acestei stiințe unice asupra vieții noastre si despre cum ne poate ajuta in a deveni ceea ce ne dorim cu adevarat, atat din punct de vedere personal cat si din punct de vedere profesional.

NLP-ul este un domeniu de studiu unic pentru că ne oferă cadrul perfect să începem să trăim viața cu sens. Programarea Neuro-Lingvistică ne arată concret cum putem înțelege mai bine comportamentul uman, cum să comunicam mai eficient cu alte persoane și, mai mult decât atât, ne accelerează dezvoltarea personală sau creșterea profesională.

„Bazele acestei discipline aflate inca in plina dezvoltare au fost puse de psihologul matematician Richard Bandler si profesorul in lingvistica John Grinder la inceputul anilor `70. Observand ca daca cineva face un lucru, atunci oricine poate invata sa il faca, intentia lor a fost ca initial sa descopere strategiile oamenilor performanti in comunicare si sa creeze modele pe baza lor, cu scopul de a le face accesibile oricui dorea sa obtina aceleasi rezultate. I-au studiat inital pe Milton Erickson, Fritz Pearls si Virginia Satir, chiar daca in timp s-au adaugat multe alte modele ale excelentei care au contribuit la dezvoltarea domeniului. Acesta continua sa evolueze, descoperind in permanenta posibilitati de creare a rezultatelor, noi si din ce in ce mai eficiente.”, explica Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Programarea Neuro-Lingvistica ( NLP ) descrie conexiunea dintre minte (neuro), limbaj (lingvistica) si modul cum interactiunea dintre ele ne afecteaza corpul, comportamentul (programarea) si rezultatele. NLP-ul este studiul rezultatelor, un model de comunicare si personalitate care exploreaza modul in care gandurile, actiunile si sentimentele noastre interactioneaza pentru crearea experientei. Pe scurt poate fi definita ca studiul si practica excelentei umane. Programarea se refera la strategii, la imaginile pe care ni le formam asupra lumii si la modul in care le folosim pentru a obtine rezultate. Neuro se refera la sistemul nostru nervos, la modul cum ne folosim cele cinci simturi si efectele create. Lingvistica se refera la cuvinte, expresii faciale, atitudine, gesturi, obiceiuri si comportamente – modul cum le folosim pentru a ne exprima, a interactiona cu ceilalti si a obtine ceea ce ne propunem.

Curs Practician NLP -Patru certificări. Opt zile. O experiență incredibilă. Un proces de transformare.

Cursul intensiv de NLP Practitioner este despre: Conștientizare, Responsabilitate, Putere de decizie, Reziliență. E un curs revelator, destinat oamenilor care își doresc o nouă carieră, însă, nu știu de unde să înceapă, este pentru cei care învățarea continuă reprezintă un stil de viață care odată cu trecerea timpului nuanțează gândirea, este pentru toți cei care au curajul să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni, pentru existență și își exercită cel mai măreț drept pe care fiecare l-au primit odată cu viața asta - să-i dea un sens.

„Este fascinant cum putem renunta la programe mentale vechi și aduce în viața noastra exact ce avem nevoie ca să creștem exponențial. Informațiile prețioase din cadrul cursului de NLP Practitioner te provoacă să-ți reafirmi integritatea și să trăiești cu încredere fiecare zi. Mai mult, vei fi capabil să îmbrățișezi, să accepți și să te adaptezi fără probleme la schimbările inevitabile din viața, cariera și relațiile tale. Fiecare zi dintre cele 8 este o experiență fascinantă, intensă ca o rampă de lansare. Trebuie doar să îți dai voie să trăiești cu toată ființa întregul proces: conștient, asumat, pregătit de rezultate!.”- Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Din experiență, călătoria aceasta nu e ușoară, dar e frumoasă. Merită pe deplin pentru că ne aduce rezultate la care doar am visat!

„Doar după ce am început studiul cu mine însămi, mi-am dat seama că eu sunt singura persoană responsabilă pentru rezultatele mele. Am învățat să aplic în viața mea tehnicile NLP, care mi-au oferit claritate în gândire și, apoi, rezultatele dorite s-au produs constant. Orice schimbare presupune multă muncă….cu tine însuți. Dacă vrei să îți schimbi viitorul, fie că vorbim de viața personală sau de carieră, trebuie să începi cu tine. Pur și simplu îți muți focusul de pe problemă pe găsirea soluțiilor. Acum vreau să te îndrum și pe tine ca să fii performant în viața personală, carieră și business. Cursul intensiv de Practician NLP e răspunsul la toate întrebările tale. Știu că l-ai căutat mult timp. Nimic nou nu se va întâmpla în viața ta dacă tu nu-ți modifici convingerile, felul cum gândești și acționezi.”, spune Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Unul dintre cele mai cuprinzatoare si profunde cursuri de NLP

Cursul NLP Practitioner este unul dintre cele mai intensive cursuri ce combina patru tehnici puternice care te vor ajuta să îți transformi atât propria viață, cât și pe cea a celor din jurul tău. Cele 8 zile de curs, reprezinta un proces de transformare complet si complex. Prin analizarea și schimbarea modului de gândire, NLP, Time Line Therapy®, Coaching și Hipnoza sunt mijloace prin care obții rezultate concrete și demonstrabile în succesul și performanța din fiecare zi a vieții. In urma cursului practician NLP vei obtine patru certificări: Certificarea NLP nivel Practitioner; Certificarea în Time Line Therapy™ nivel Practitioner; Certificarea în Hipnoză nivel Practitioner; Certificarea NLP Coaching nivel Practitioner. Toate certificarile sunt recunoscute de „The American Board of Hypnotherapy and NLP”.

„Time Line Therapy® - te ajuta sa descoperi cauza originară a problemelor cu care te confrunti, sa eliberezi emoțiile negative din trecut precum furie, supărare, tristețe, frică, vinovăție, conflicte – simplu și fără să expui cuiva conținutul problemelor si sa scapi de convingeri consumatoare de energie, precum „Nu sunt suficient de bun, de pregătit…”, „Nu pot avea… X” sau alte idei care te limitează. Coaching NLP –te ajuta sa afli cum să-ți ghidezi clientul pentru a-și descoperi propriile valori, meta programe, strategii, structuri de convingeri, decizii care să îi susțină obiective și rezultate viitoare; sa descoperi cum să preiei controlul asupra proceselor mentale care au loc în mod natural în interiorul fiecărui individ; sa practici un model de învățare și potențialitate care se concentrează pe viitor, pe scopurile și rezultatele care pot fi obținute. În coaching-ul NLP, vei învăța cât de vital este să nu-i oferi clientului sfaturi cu privire la ce să facă – ci doar să îi arăți cum să își utilizeze propriile abilități, strategiile deja prezente, valorile, resursele etc. Iar hipnoza te invata să lucrezi cu diferitele nivele de transă, cum să evaluezi cât de sugestibilă este o persoană si practicarea inducerii transei folosind inducția Eriksoniana.”, continua Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Rezultate concrete obtinute in urma cursului NLP Practitioner

Cele mai puternice instrumente de coaching dezvoltate vreodată, aplicațiile NLP se întind pe o gamă largă de domenii și pot fi adaptate pentru toate circumstanțele: viața personală, carieră, business. Oricine își poate perfecționa abilitățile de viață prin finalizarea acestui curs. Cele 8 zile de curs intensiv, inseamna un proces de transformare intens intr-un mediu controlat si in siguranta. Orice schimbare are loc într-o clipă atunci când înveți să lucrezi cu mintea subconștientă. În fiecare dintre cele 8 zile, îți crește motivația și dorința de a afla mai mult.

„Sunt enorm de multe abilitati pe care ti le aduce cursul NLP Practitioner. Doar urmandu-l poti realiza cat de usor iti va fi de acum inainte pe toate planurile vietii tale. Vei insusi unelte puternice cu ajutorul cărora sa fii pregătit să treci la acțiune; vei invata cum să detensionezi și să controlezi orice situație dificilă din mediul organizațional, cum sa elimini dificultățile din carieră și viața personală, a ta și a celorlalți prin recunoașterea și modificarea cauzelor care le-au generat; să transformi problemele și obstacolele în oportunități de creștere personală și pentru business; cum sa devii o persoană influentă care să-i inspire și pe ceilalți, cum sa ințelegi și direcționezi eficient comunicarea verbală și non-verbală si lista continua.”, Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching

Garanție: 200%. Primești banii înapoi dacă nu ești mulțumit

Această călătorie te va transforma profund și-ți va oferi perspective, opțiuni și experiențe pe care nu le-ai mai trăit.” Cred cu tărie în tehnicile NLP. Le aplic de mulți ani și am adus atât de multe rezultate pozitive în viața participanților încât pot să-ți ofer cea mai bună garanție de până acum. Dacă nu ești mulțumit din orice motiv, îți returnez în termen de 30 de zile suma plătită și păstrezi și toată informația acumulată pe parcursul cursului.”, afirma Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Poți participa timp de 2 ani gratuit si beneficiezi de susținere continuă din partea școlii NLP Discovery

„Știu cât este de importantă repetiția și pentru că de fiecare dată vei învăța altceva, odată accesat cursul de Practician NLP , acesta se poate relua timp de 2 ani gratuit. Pe parcursul cursului și chiar și după ce acesta este gata, vei fi susținut de mentorii experți ai școlii NLP Discovery pentru a rezolva orice piedică întâmpini în evoluția ta. Intră în comunitatea dinamică NLP Discovery. Creșterea poate fi singuratică atunci când ești înconjurat de persoane „normale” care pur și simplu nu înțeleg. Făcând parte din comunitate vei rămâne inspirat și motivat, vei putea pune întrebări experților și colabora cu alți oameni cu aspirații similare.”, Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Cursul NLP Practitioner îți oferă toate aptitudinile de a construi momentum în viața ta. Vei avea relații care te împlinesc, vei fi prezent și permanent motivat în activitățile cotidiene. Vei avea siguranța că ești competent ca părinte, vei descoperi strategii de învățare și vei avea resursele necesare pentru a-ți atinge obiectivele și visele. A fi un bun comunicator este o abilitate neprețuită în toate circumstanțele. Comunicarea eficientă creează relații sociale valoroase de lungă durată, conduce la retenția de personal, îmbunătățește empatia iar in contextul predării produce un impact mai puternic asupra audienței. O comunicare flexibilă deschide multe uși și permite explorarea unor căi neașteptate în carieră, stil de viață sau oportunități de afaceri.

Următorul curs NLP Practitioner va avea loc in perioada 25 septembrie – 2 octombrie. Afla mai multe detalii pe https://nlpdiscovery.ro/curs-practician/

Despre Gina Veveriță - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

A studiat timp de 7 ani la școala Tad James Co, din Las Vegas, SUA si are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel international. Este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching si Hipnoză, este life și business coach, a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din diferite culturi este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții internaționale. A desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară si este antreprenor de succes din 1995.