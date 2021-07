Comunicat de presă

ABOUT YOU lansează pe 25 iulie 2021 prima colecție în colaborare cu Kendall Jenner, celebrul model american. Colecția este alcătuită din 11 piese într-o gamă variată de culori, toate fiind inspirate din stilul personal și de zi cu zi al modelului. Fiecare articol din colecție este numerotat cu un cod special individual care include ziua de naștere a lui Kendall: 11/03. „Kendall for ABOUT YOU” va fi disponibilă exclusiv timp de 72 de ore în toate cele 23 de magazine ABOUT YOU din Europa, o premieră pentru magazinul online de fashion.

Având peste 173 de milioane de urmăritori pe contul de Instagram, pe care îi inspiră zilnic prin stilul personal unic, Kendall Jenner este unul dintre cele mai apreciate modele la nivel internațional. Individualitatea și autenticitatea vedetei au inspirat ABOUT YOU să creeze o colecție prin care stilul vestimentar consacrat al acesteia să devină disponibil în toată Europa. „Kendall for ABOUT YOU” este prima colecție vestimentară care va fi disponibilă simultan pe toate cele 23 de piețe europene în care activează magazinul online de fashion.

Piesele colecției vor putea fi comandate doar timp de 72 de ore, începând de duminică, 25 iulie, ora 01:00 AM. Începând de astăzi, în schimb, clienții ABOUT YOU și fanii Kendall se pot bucura de un sneak peek exclusiv al colecției pe site-ul www.aboutyouexclusives.com , unde se vor putea abona la newsletterul brandului pentru a fi la curent cu toate informațiile despre noua lansare. A doua colecție va fi lansată în sezonul toamnă / iarnă 2021.

„Ne dorim să promovăm această campanie în rândul nativilor digitali și să aducem stilul unic a lui Kendall mai aproape de clienții noștri. Colecția a devenit foarte personală și este compusă doar din piesele preferate ale lui Kendall”, spune Julian Jansen, Content Director la ABOUT YOU. Fiecare dintre cele 11 piese din colecția „Kendall for ABOUT YOU” prezintă un cu cod numeric în care este inclusă și data de 11/03, ziua de naștere a vedetei.

„Iubesc piesele vestimentare basic. Fiecare articol din colecție poate fi combinat în ținute unice, și toate sunt numerotate în funcție de ziua mea de naștere", adaugă modelul internațional.

Filmările pentru lansarea colecției au avut loc în Los Angeles, orașul natal al lui Kendall, iar rezultatul este o campanie personală ce descrie vedeta într-o lumină mai reală și o aduce mai aproape ca niciodată de fanii săi. Seria premierelor este continuată de apariția lui Pyro, câinele lui Kendall, ca invitat special la ședințele foto. Fotografiile sunt semnate de renumitul fotograf Zoey Grossman, iar direcția de creație de Donald Schneider Studio.

Colecția include piese vestimentare esențiale cu un stil rafinat precum cămăși și topuri din materiale delicate, pantaloni scurți basic și cropped jumpers, dar și piese speciale precum rochii tip furou sau bikini. În ceea ce privește gama de culori, piesele au fost create în nuanțe simple precum bej, taupe, alb-negru sau nuanțe complementare precum camel, roșu, verde fin sau ocru.

„Kendall for ABOUT YOU" va fi prima colecție lansată în acest an de magazinul german de modă, care a planificat deja cea de-a doua lansare în sezonul toamnă / iarnă 2021. Cele 11 piese vestimentare vor fi disponibile începând de duminică, 25 iulie 2021, în toate magazinele ABOUT YOU din Europa în mărimile 34-44 sau XS-XXL, iar prețurile vor varia între 39,90 € și 79,90 €.