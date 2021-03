Comunicat de presă

IMUNIS Dragons, prima echipă de Dragon Boat din România formată exclusiv din supraviețuitoare ale cancerului de sân, se poate antrena de acum și în regim indoor datorită unui ergometru achiziționat cu sprijinul companiilor Novartis România și Superbet.

IMUNIS Dragons este prima astfel de echipă acreditată în 2020 la nivel internațional de către International Breast Cancer Paddlers Commission.

Începând cu luna aceasta, atunci când vremea permite, antrenamentele se vor desfășura și pe lac, în parcul IOR din București. Persoanele cu diferite afecțiuni oncologice, care doresc să participe la antrenamentele de tip caiac-canoe, se pot înscrie în echipa OncoPaddle printr-un mail la pentrupacienti@asociatiaimunis.ro, cu menționarea diagnosticului.

Ergometrul sau „canotajul de interior”

Ergometrul este un aparat de antrenament care imită secvența de mișcări practicată de canotori în barcă. Totodată, cu ajutorul acestui aparat se poate măsura capacitatea individuală de efort pentru fiecare membru al echipei, iar tehnica de vâslit poate fi îmbunătățită, deoarece antrenorul corectează mișcările în timp real. Ergometrul este folosit la nivel global de majoritatea sportivilor profesioniști, beneficiile lui fiind recunoscute de către tehnicieni și medici sportivi.

Canotajul, mijloc de recuperare pentru supraviețuitoarelor cancerului de sân

Bărcile-Dragon (Dragon Boat) s-au transformat într-un fenomen mondial, astfel că în 2019 erau afiliate la International Breast Cancer Paddlers Commission 240 de echipe din 30 de țări. Antrenamentele de vâslit în Bărcile-Dragon au fost inițiate în anul 1994 de Don McKenzie, medicul sportiv al echipei naționale canadiene de caiac-canoe, care a format o echipă de 20 de supraviețuitoare ale cancerului de sân pe care le-a antrenat timp de 6 luni. La finalul experimentului, medicul a constatat că nicio persoană din echipă nu a dezvoltat limfedem.

Medicul McKenzie a constat și faptul că mișcarea repetitivă cu partea superioară a corpului (vâslitul) ajută organismul să se refacă după operația de mastectomie reconstruind practic căile limfatice. Pe lângă beneficiile fizice, faptul că antrenamentele se desfășoară, de regulă, în echipă și pe apă, în aer liber, ajută la îmbunătățirea stării psihice a echipei, conferă un tonus bun participanților și generează coeziune de echipă, iar ascuțirea spiritului de competiție formează mentalitatea de învingător.

Echipa IMUNIS Dragons este antrenată de Marian Baban, campion național și vicecampion mondial la caiac canoe.

„Este demonstrat faptul că mișcarea repetitivă cu partea superioară a corpului aduce beneficii femeilor care au trecut prin această problemă medicală, iar Barca-Dragon aduce împreună fetele formând o echipă care vâslește cu același scop, iar acest lucru le tranformă în niște amazoance veritabile. Faptul că în România nu exista o astfel de echipă, m-a motivat cel mai mult...pentru prima oară, la noi în țară, femeile care au trecut prin această boală se pot recupera vâslind împreună cu noi.” – a declarat Marian Baban, antrenorul echipei IMUNIS Dragons

Planuri de viitor

Programele IMUNIS Dragons și OncoPaddle își doresc să le ofere încredere persoanelor care au orice formă de cancer și să le inspire în alegerea unei forme de sport cu multiple beneficii.

„Vâslitul reprezintă o formă de mișcare care nu are contraindicații, deci poate fi practicată de oricine. Chiar dacă există o barieră psihică în ceea ce privește exercițiile fizice după o intervenție chirurgicală, până acum, am reușit să le demonstrăm participantelor că această activitate practicată într-un mod controlat, aduce doar beneficii. În plus, datorită ergometrului recent achiziționat cu ajutorul partenerilor Asociației IMUNIS, ne putem antrena în siguranță și pe uscat, până când frica de apă va fi depășită. Oricum, vâslitul este o activitate sigură, toată lumea poartă vestă de salvare, iar Barca-Dragon este la fel de stabilă ca orice barcă, deci nu există niciun pericol. – a mai punctat Marian Baban, antrenorul echipei IMUNIS Dragons

Echipa IMUNIS Dragons (formată exclusiv din supraviețuitoare ale cancerului de sân) va participa la prima competiție internațională la Belfast (Irlanda de Nord), unde se va întrece cu echipa Lagan Dragons, echipa antrenată de fratele lui Marian Baban, dar și cu alte echipe prezente la competiție. Pentru anul 2023, țelul este participarea la Festivalul Internațional din Noua Zeelandă.