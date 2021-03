Comunicat de presă

Panasonic, unul din liderii de piață pentru categoria de electrocasnice mici pentru bucătărie, prezintă astăzi o nouă gamă inovativă de mașini de făcut pâine, care oferă o calitate pe care o poți gusta la fiecare coacere.

Cu o lungă tradiție în coacerea pâinii, Panasonic a fost primul brand care a vândut mașini de pâine în întreaga lume. Datorită experienței de peste 34 de ani în vânzarea de mașini de făcut pâine, Panasonic înțelege nevoile fiecărui brutar, adaptând continuu aparatele sale pentru a satisface cerințele consumatorilor.

Pentru patiserul creativ sau pentru iubitorul de pâine fără gluten, cea mai recentă generație de mașini de pâine a fost atent proiectată pentru a transforma coacerea simplă a pâinii într-o distracție. Toate cele patru modele răspund tuturor nevoilor consumatorului:

SD-YR2550 Mașină de pâine complet automată culoare argintie, cu dozator de drojdie și de nuci / stafide,

SD-YR2540 Mașină de pâine complet automată culoare gunmetal, cu dozator de drojdie și de nuci / stafide

SD-R2530 Mașină de pâine complet automată, cu dozator de nuci / stafide

SD-B2510 Mașină de pâine automată

Modelul SD-YR2540 deține o varietate de 32 programe automate, SD-YR2550 are 31, SD-R2530 30 și SD-B2510 are 21. Acestea vă permit să preparați pâine proaspătă (inclusiv integrală), aluaturi de pizza, brioșe, prăjituri, aluaturi, gemuri și compoturi în funcție de model.

În plus, mașinile de pâine sunt echipate cu senzori duali de temperatură care măsoară atât temperatura camerei cât și temperatura interioară a mașinii. Ajustând și controlând intervalele de timp pentru o fermentare perfectă a aluatului, se asigură că aluatul crește și se odihnește constant de fiecare dată, indiferent de condițiile de temperatură în care funcționează mașina. Noua funcție de frământare reproduce aceleași mișcări și procese ca la frământarea manuală, ajutând la obținerea unei consistențe ideale a frământării la fiecare preparare. În plus, fiecare din noile produse includ o gamă de caracteristici inovative proiectate să faciliteze coacerea perfectă, oferind rezultate delicioase în confortul casei.

Marc Geysels de la Marco Bakker, spune: ”Cu Panasonic, posibilitățile sunt nelimitate. Orice vrei să creezi, poți coace cu ușurință într-un aparat proiectat să producă rezultate cu un gust grozav și calitate identică la fiecare utilizare. Indiferent că ești un brutar începător sau te consideri avansat în bucătărie, mașinile de pâine Panasonic te ajută la toate nivelurile să devii cel mai bun brutar casnic.”

Design nou subțire

Deoarece petrecem din ce în ce mai mult timp acasă, ne dorim ca electrocasnicele noastre să arate la fel de bine precum funcționează. Cu un nou design orizontal subțire care se potrivește perfect în orice bucătărie și ocupă spațiu minim pe blat, dar și cu o gamă de noi caracteristici care permit o coacere facilă și creativă din confortul casei, noile mașini de pâine bifează ambele cerințe.

Setări manuale

Ajutându-te să-ți fructifici creativitatea în ceea ce prepari, noile moduri manuale[i] oferă libertatea de a face pâinea și prăjiturile exact cum îți dorești, programând modurile de frământare și creștere. Prin setarea timpului necesar pentru frământarea prăjiturilor, frământarea și fermentarea pâinii, mașina ta de pâine devine cel mai bun ajutor în bucătărie pentru creațiile tale, garantând rezultate de calitate de fiecare dată. Elimină timpul consumat și oboseala frământării manuale, întârzierile datorate necesității ca ingredientele să ajungă la temperatura ambientală și chiar dependența de mai multe unelte pentru copt și în plus, ca bonus, va dura mai puțin să faci curat după ce termini de copt.

Alice Fevronia, profesor, brutar și concurent la Great British Bake Off 2019 spune: ”Utilizez mașinile de făcut pâine Panasonic de ceva vreme, dar abia de curând am început să folosesc mașina SD-YR2550 și setările manuale mi se par incredibile! Se poate seta complet personalizat, conform rețetelor dorite, a consistenței sau gustului și îmi asigură control total. Pentru un aluat, indiferent că este pentru pâine, paste sau pizza, frământarea poate fi adaptată în funcție de ce îmi doresc să obțin. Același lucru se întâmplă și pentru prăjituri, deoarece mașina are un program automat care amestecă totul perfect. Odată terminată amestecarea, pot să iau compoziția și să fac cu ea orice vreau pentru a obține efectul final dorit!”

Programe pentru amestecuri de pâine

Introducerea noilor programe Bread Mix la toate mașinile de pâine din gamă aduce cea mai comodă experiență de copt. Adăugați orice amestec deja preparat în tavă, împreună cu apă proaspătă și mașina se va ocupa de restul, rezultând pâine delicioasă în cel mai scurt timp.

Programe pentru prăjituri

Atât pentru brutari debutanți cât și pentru patiseri, noile programe dedicate prăjiturilor asigură rezultate incredibile indiferent de rețetă, ingrediente sau experiență. Funcțiile automate determină intervalele de timp optime pentru amestecare și coacere pentru a obține o prăjitură ușoară de fiecare dată, permițându-vă să vă concentrați doar pe decorare.

Programe automate

Fie că ești un patiser creativ, brutar specializat pe produse fără gluten, că vrei să distrezi copiii în bucătărie sau pur și simplu cauți o metodă să începi să coci pâine acasă, prin mașinile sale de pâine Panasonic te susține cu o largă gamă de programe care îți acoperă toate nevoile.

Modelele SD-YR2540, SD-YR2550 și SD-R2530 dețin un dozator automat pentru stafide sau nuci oferind o coacere ușoară și rezultate perfecte de fiecare dată. Incluzând ingrediente adiționale cum ar fi nuci, semințe, măsline, fructe uscate sau mezeluri la momentul potrivit și dozându-le egal în întregul aluat, puteți personaliza produsul să se potrivească gusturilor voastre. Bucurându-vă de o experiență de coacere foarte comodă dar și creativă, puteți obține produse unice, în cel mai simplu mod și într-un timp optim, păstrându-vă timp de calitate pentru familia voastră.

În plus, modelele SD-YR2540 și SD-YR2550 oferă un dozator inteligent de drojdie unic, prezent numai la mașinile de pâine Panasonic. Adăugând automat drojdia în tavă la momentul potrivit din ciclul de amestecare, evitând contactul acesteia cu lichidele, mașina se asigură că aluatul vostru va crește atât cât trebuie pentru o pâine perfectă.

Iată ce ne spune Hermine, brutar, mamă și semifinalistă la Great British Bake Off 2020

”Am avut o mașină de pâine Panasonic mai mulți ani și eram încântată să folosesc noul model. Acesta deține o funcție aplicată amestecurilor de pâine care includ deja drojdie, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji referitor la timpii de frământare și coacere. Pur și simplu adăugați mixul și apa în tavă, selectați programul dedicat și mașina de pâine face restul – frământare, dospire și apoi coacere. Îmi place să frământ manual dar fiind o mamă ocupată în timpul săptămânii, aceasta mașină de pâine îmi permite să adaug toate ingredientele pentru aluat, să merg la treburile mele și când mă întorc, aluatul este gata pentru copt și pentru decorat împreună cu fiul meu. Dispare orice stres al coacerii atunci când sunt copiii acasă!”

Programe fără gluten

Noile caracteristici includ patru programe dedicate fără gluten, disponibile pe întreaga gamă de mașini de pâine, făcându-le ideale pentru cei suferind de boala Celiacă (intoleranță autoimună la gluten) sau care urmează o dietă fără gluten.

Annette Woolman, directorul pentru comunitate, servicii și voluntariat la fundația națională Coeliac UK spune:

”O persoană din 100 din UK suferă de boala Celiacă, o afecțiune autoimună provocată de reacția la gluten a unei proteine din grâu, orz și orez. Odată diagnosticată, singurul tratament este o dietă strictă fără gluten – pentru restul vieții. De aceea este minunat să remarci cum un brand atât de cunoscut ca Panasonic susține misiunea noastră de a ușura accesul persoanelor suferind de boala Celiacă la produse care îi ajută să prepare chiar ei mâncare fără gluten cum ar fi pâine, pizza și aluat de paste. A putea să prepare ușor produse fără gluten este e o prioritate absolută pentru multe persoane suferind de boala Celiacă și aceste mașini de pâine inovative vor permite oamenilor să experimenteze o mulțime de rețete pentru a crea o varietate cât mai mare de preparate alternative fără gluten.”

Cu o gamă dedicată de programe fără gluten și oferind controlul complet al ingredientelor, nu este nevoie să compromitem deserturile și aluaturile delicioase.

Iată ce spune Dr Hazel Wallace, Nutriționist (ANutr) și doctor din NHS: ”Pentru persoanele care țin o dietă fără gluten, pâinea este ceea ce le lipsește mai mult. A o cumpăra este o opțiune, dar de cele mai multe ori nu există o prea mare varietate în magazine și din ce în ce mai mulți oameni încearcă să o prepare singuri. Există multe feluri diferite de făini fără gluten, care au însă consistențe diferite față de făina tradițională, pe care nu o pot înlocui în rețete în mod echivalent – ceea ce este o provocare. Utilizând o mașină de pâine cu setări dedicate pentru rețetele fără gluten, ceea ce au toate mașinile de pâine Panasonic, se poate reduce stresul preparării produselor fără gluten și, mai mult, folosind mașina ca dispozitiv dedicat coacerii preparatelor fără gluten, dispare riscul contaminării încrucișate, extrem de important în cazul persoanelor suferind de boala Celiacă.”

Fie că vreți să coaceți ceva fără gluten, să gătiți creativ cu copiii în bucătărie sau pur și simplu să încercați să aduceți coptul unei pâini minunate în viața voastră aglomerată, Panasonic îndeplinește toate aceste dorințe. Pentru mai multă inspirație în bucătărie, vizitați: www.experience-fresh.eu

Mașinile de pâine Panasonic vor fi disponibile în rețeaua de parteneri Panasonic.

[i] Această caracteristică nu este inclusă la mașina automata de pâine Panasonic SD-B2510