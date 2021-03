Comunicat de presă

De la muzică clasică și jazz până la compoziție și producție, femeile au depășit de-a lungul secolelor enorm de multe limite în muzică, însă un studiu recent realizat de EBU Media Intelligence Service arată că femeile reprezintă doar 30% din întreaga forță de muncă din industria muzicală. Acest subiect va fi abordat și în cadrul celei de-a șasea ediție a conferinței Mastering The Music Business 2021 (MMB) ce va transforma Bucureștiul în kilometrul zero al industriei muzicale.

Ca în fiecare an, una dintre cele mai așteptate dezbateri din cadrul MMB este Women in Music în care invitați din întreaga lume tratează subiecte ca rolul femeilor în industria muzicală, ușurința cu care se pot angaja în acest domeniu, experiențele personale de succes, dar și statisticile privind numărul femeilor în diferite domenii de activitate.

Anca Lupeș, fondatoarea conferinței MMB, a subliniat faptul că „industria muzicală din România și nu numai trebuie să devină mai diversă, mai echitabilă și mai incluzivă în beneficiul tuturor. Prin invitatele noastre, dar și prin seria de dezbateri și workshopuri dedicate vom celebra reușitele lor ca artiști, interpreți, compozitori sau producători și vom aborda subiecte dificile, dar necesare pentru a promova o industrie muzicală corectă și sustenabilă.”

Printre invitatele ediției de anul ăsta se numără Arielle Fischer (DE), Artist and Label Partnership Manager pentru Europa de Est la Spotify, Neeta Ragoowansi (USA), președinte Music Managers Forum USA și Global Co-Chair Women in Music, Kornelia Binicewicz (PL), fondatoarea brandului Ladies on Records și Pia Hoffman (DE), compozitor și supervizor de muzică de film.

Masterclass Spotify

Arielle Fischer se ocupă de relația cu artiștii și casele de discuri din regiune, planifică campanii de marketing pentru artiști, susține masterclass-uri pentru parteneri cu privire la modul de utilizare a instrumentelor Spotify și împărtășește cele mai bune practici pentru a profita la maximum de platformă. În cadrul MMB 2021, Arielle va susține un workshop pentru artiștii din România care vor să învețe cum să fie vizibili pe Spotify și cum să folosească platforma în favoarea lor.

Panel Women in Music

Neeta Ragoowansi este avocat în domeniul divertismentului și profesionist în business-ul muzical de peste 25 de ani. Prin munca ei, Neeta ajută femeile din muzică, tehnologie și drept să își folosească puterea pentru a-și crea viețile, business-urile și carierele pe care le iubesc și să își protejeze și monetizeze proiectele creative și proprietățile intelectuale. Pe lângă multe alte roluri, Neeta face parte din consiliile de administrație ale Women in Music și The American Bar Association’s Forum on Entertainment and Sports Law.

Kornelia Binicewicz este colecționară de muzică, antropolog cultural, fondatoarea brand-ului Ladies on Records, DJ și explorator al muzicii feminine din anii ’60, ’70 și ’80. Locuiește pe o insulă de lângă Istanbul și călătorește prin toată lumea, căutând muzică fascinantă și povești impresionante de împărtășit. Pasiunea ei pentru muzică a adus-o în Turcia, unde a început să exploreze scena muzicală a femeilor din Turcia, o lume nedescoperită.

Panel Music in Films

Pentru mai bine de un deceniu, Pia Hoffmann este unul dintre cei mai importanți supervizori de muzică pentru film și televiziune din Europa, este responsabilă de Schwesterherz Records (o casă de discuri pentru artiștii talentați emergenți) și Patenkind Records (o casă de discuri pentru coloane sonore) și unul dintre cei mai prezenți vorbitori la congrese de muzică și un lector înflăcărat pentru studenții de film și participanții la festival.

Pe 1 martie, organizatorii MMB au anunțat înscrierile pentru programul MEWEM (Mentorship Program for Women Entrepreneurs in Music Industry) - primul program de mentorat dedicat femeilor din industria muzicală. Până pe 18 aprilie, femeile aflate la începutul carierei lor în music business se pot înscrie gratuit la MEWEM completând formularul de aici: http://rawmusic.ro/mewem .

MMB 2021 va avea loc în perioada 18-20 mai. Pentru mai multe informații despre speakeri și temele abordate intrați pe https://www.masteringthemusicbusiness.ro/.