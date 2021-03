De Ziua Femeii, pe canalul de Instagram al Lavazza a fost lansat un reportaj internațional, Change for Better, în care artistul Saddo a pictat portretele a șapte femei care contribuie la construirea unui viitor mai bun. Inspirația lui vine din curajul și implicarea lor în proiecte de dezvoltare durabilă, promovate de Fundația Lavazza.

Comunicat de presă

Șapte povești distincte despre emanciparea femeilor, fiecare capabilă să inspire femeile din întreaga lume să continue lupta pentru independență și egalitate de gen, prin intermediul limbajului universal al artei. Ambrosía din Republica Dominicană, Carmen din Columbia, Doña Rina din Honduras, Isabel din Guatemala, Nadia din Perù, Pinki din India și Sheila din Uganda nu numai că și-au schimbat propriile vieți, dar au și demonstrat, în comunitățile lor, importanța abilitării femeilor în contextul dezvoltării durabile.

Lumea cultivării cafelei, în care au crescut cele șapte protagoniste, este formată din 12,5 milioane de producători sub forma afacerilor familiale. Contribuția adusă de femei este adesea subevaluată sau ignorată, în ciuda faptului că femeile joacă un rol major în menținerea comunității unite și în gestionarea resurselor naturale: până la 70% din munca necesară pentru recoltarea boabelor este realizată de femei, dar doar 20% dintre ele dețin terenul pe care muncesc.

„Lavazza crede cu tărie în promovarea egalității de șanse ca factor de schimbare menit să accelereze tranziția către o dezvoltare durabilă și o creștere economică responsabilă, în întreaga lume și nu numai în țările producătoare de cafea. În acest sens, Obiectivul 5 - Egalitatea de gen este unul dintre cele patru obiective prioritare de dezvoltare durabilă ale Grupului Lavazza și un pilon pentru oamenii companiei și operațiunile afacerii. De aceea, promovarea drepturilor femeilor este esențială pentru multe dintre proiectele de dezvoltare ale Fundației noastre”, a declarat Mario Cerutti, Șeful relațiilor instituționale al Grupului Lavazza și Responsabilul cu Sustenabilitatea

Fundația Lavazza, înființată în 2004, gestionează în prezent 24 de proiecte în 18 țări, de pe urma cărora beneficiază peste 97.000 de persoane. Abilitarea femeilor este vizată prin obiective interdisciplinare: de la promovarea practicilor agricole sustenabile până la lupta împotriva schimbărilor climatice. La acestea, se adaugă proiecte de formare profesională și de afaceri, scheme de formare menite să încurajeze încrederea în sine, care este adesea primul pas către independenţă.

Începând cu 8 martie și până la începutul lunii aprilie, Change for Better va fi online pe canalul oficial Lavazza, de pe Instagram, comunicând cele șapte povești, atât în imagini, cât și audio.

Portretele au fost pictate manual de către Saddo, artistul născut în România, folosind acrilice pe hârtie, cu scopul de a evidenția frumusețea și puterea fiecărei personalități. Rama din jurul portretului a fost folosită pentru a sugera poveștile lor, folosind detalii expresive și simboluri, precum elementele din flora și fauna locală sau arta decorativă a țării de origine a subiectului, dar și indicii din icoanele ortodoxe sau elemente populare. Având sediul în București, Saddo pictează ilustrații, lucrări pe pânză și picturi murale imense din întreaga lume. A participat la numeroase expoziții colective internaționale și a susținut trei expoziții personale în Viana do Castelo (Portugalia), Berlin (Germania) și București (România).

Lavazza crede în ideea de „artă pozitivă și durabilă” sau, altfel spus, artă responsabilă, care poate inspira și sensibiliza oamenii. Este un concept de artă care, prin cunoaștere și mindfulness, promovează o schimbare pozitivă, așa cum este exprimat și în numele reportajului, „Change for Better”.

Dintre cele șapte povești, trei se remarcă în mod special, de pe trei continente diferite:

► Pinki este o tânără din India care a trebuit să abandoneze școala de mică, pentru a lucra, să-și ajute financiar familia. Și chiar și când frații ei s-au împotrivit, ea nu a ezitat când a avut șansa de a se înscrie la un curs de formare, organizat în Kolkata, de către Lavazza împreună cu Salvați Copiii, partenerul companiei de peste douăzeci de ani. Drept urmare, ea și alți 45 de tineri din medii dificile sunt acum calificați profesional pentru a lucra ca barista. Acest lucru a fost realizat prin proiectul „A Cup of Learning”, un program internațional de formare organizat de Grupul Lavazza, în cadrul căruia experții companiei și-au oferit cunoștințele, timpul și energia pentru a pregăti tinerii, în cazul de față, într-una dintre cele mai defavorizate zone ale lumii.

Pinki a participat la prima ediție a proiectului „A cup of learning”, organizat în India în 2017. Proiectul a fost ulterior extins pe tot globul, cu numeroase cursuri de formare în beneficiul a peste 120 de persoane din alte opt țări: Italia, Brazilia, Republica Dominicană, Haiti, Cuba, Ecuador, Albania și Regatul Unit.

► După aproape 10 ani ca director național al Sawa World, Sheila a devenit nu numai o expertă în a ajuta tinerii din țara sa de origine, Uganda, ci și o inspirație pentru multe tinere ugandeze. Numai în 2020, proiectul Ujana Coffee, promovat de Fundația Lavazza, a încurajat antreprenoriatul în rândul a peste 300 de tineri, ajutându-i să își transforme ideile de afaceri pentru producția locală de cafea în 300 de microîntreprinderi și să le promoveze pe canale digitale, drept inspirație pentru peste 4.000 de tineri, permițându-le astfel să își ajute financiar familiile, puternic afectate de impactul crizei medicale Covid-19. Sheila a provocat schimbări semnificative în Uganda rurală, dovedind importanța instruirii și a tehnologiei.

► Isabel din San Lucas, Guatemala, are 55 de ani și este una dintre cele mai mature femei din comunitatea mayașă Poqomchi, care astăzi este alcătuită în cea mai mare parte din femei, după 36 de ani de război civil și epurare etnică, care a decimat populația și a sărăcit zona. Proiectul „Coffee to be Reborn”, care oferă instruire în bune practici agricole, promovat de Fundația Lavazza cu ONG-ul Verdad y Vida, a creat din 2016 condițiile pentru ca un grup de femei curajoase și capabile să-și relanseze afacerile familiale de cultivare a cafelei. Astăzi, 140 de femei ca Isabel nu numai că au început din nou să producă cafea de înaltă calitate, dar au făcut și pași mari în promovarea colectivă, îmbunătățindu-și propriile vieți, dar și pe cele ale oamenilor din comunitate.