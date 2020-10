comunicat de presa

Veranda Mall devine primul mall din România care lansează o colecție proprie de haine, inspirată în totalitate de cartierul Obor. Astfel, această lansare nu este doar despre colecția de haine, ci este și un omagiu adus celui mai eclectic cartier al Bucureștiului.

Designul este semnat de unul dintre cei mai în apreciați artiști avant-garde ai momentului, Tammy Lovin, unul dintre designerii brandului mysimplicated, iar imaginea colecției este chiar primul influencer digital din România, Ana Tobor.

Colecția eclectică celebrează cartierul Obor

Cu un design original inspirat de Piața Obor și de locurile emblematice din Veranda Mall, piesele vestimentare de urban streetwear conțin printuri psihedelice cu verze, tarabe din Obor, scări rulante și treptele din fața mall-ului.

„Construim un “statement de lifestyle” în care fashionul promovat de Veranda se integrează în cultura străzii, în vibe-ul cartierului cu graffiti-urile sale, cu micii de la Obor, cu sunetele specifice, cu piața colorată și plină de gusturi. Veranda e parte a unei zone cu adevărat multiculturale, ceea ce se poate vedea oricând și în mall, cu ochiul liber”, a declarat Alexandru Dincovici, reprezentant Veranda Mall.

Colecția este versatilă și foarte colorată, cu haine de damă și unisex care reflectă eclectismul cartierului din care au fost inspirate. Lifestyle-ul de Obor este cool, fashion forward și pune foarte mult accent pe diversitatea culturală care îl caracterizează, din care acum face parte și Veranda Mall.

„Am dorit dintotdeauna să ne asumăm această integrare în cartier. Pentru că am devenit, ușor ușor, o parte din zonă, și zona a devenit o parte din noi. Ne-am influențat reciproc și ne-am dezvoltat împreună încă din perioada construcției Veranda Mall, și vom continua să o facem și de acum înainte. Suntem în mijlocul unui mozaic de oameni, iar produsele regăsite în mall parte a unui mozaic de produse și a unor fluxuri locale, naționale și globale de consum și de producere a identității”, a mai adăugat acesta.

Tammy Lovin, designer cu lucrări expuse la New York, semnează colecția împreună cu brandul mysimplicated

Pentru Veranda Mall, una dintre cele mai mari provocări a fost găsirea unui designer care să se potrivească exact viziunii lor. Își doreau acel gen de designer care poate să combine două lucruri complet diferite și să le dea o identitate nouă.

Așa au ajuns la Tammy, un designer industrial care realizează instalații artistice și experiențe pop-up, design de produs și grafici 3D și care colaborează de mult timp cu mysimplicated, un brand care permite purtătorilor să-și personalizeze propriile haine printate digital. În plus, Tammy mai are o linie proprie de haine și bijuterii care au fost expuse și la Museum of Design (MAD) din New York.

„Ea lucra foarte mult cu pattern-uri geometrice și culori neon. Ne-am dorit să își păstreze stilul propriu, modern, chiar futurist, și să îl combine cu ceva mai degrabă tradițional. Așa suntem și noi, până la urmă, o clădire modernă într-un cartier cu istorie și tradiție. Și așa am ajuns la combinația modern-tradițional, forme geometrice-forme naturale, concret-abstract pe care o puteți vedea în colecție”, spune Alexandru Dincovici.

Despre această colecție, Tammy spune că este rezultatul unui clash foarte interesant. „Peste cele două mixuri de vechi-tradițional, piața Obor, și mall-ul Veranda, nou și modern, am venit cu viziunea mea asupra acestora. Culorile puternice, volumetrii atipice, pattern-uri striking care reinterpretează într-un mod contemporan și purtabil toate elementele menționate. Practic, print-ul hainelor este un treasure hunt uriaș. Pozele au fost făcute special pentru această colecție și absolut toate elementele pot fi regăsite fizic în cartierul Obor.

A fost o provocare să îmbin stilul de design 3D în care activez și să creez un look final închegat pentru toate piesele care atunci când sunt privite în ansamblu, să fie foarte evident că sunt o colecție unitară”.

Ana Tobor, primul influencer digital din România, este imaginea colecției

Ana Tobor, imaginea colecției, este primul astfel de influencer din România, cu mii de followers pe Instagram. Ea se alătură influencerilor virtuali de la nivel global precum Lil Miquela sau Imma Gram care au luat cu asalt lumea marketingului digital.

Colaborarea Anei cu Veranda Mall face parte dintr-o serie mai amplă de proiecte tech & digital prin care Veranda Mall își propune să contribuie pe termen lung la reafirmarea cartierului Obor ca unul dintre cele mai cool locuri de vizitat din București.

Colecția va fi disponibilă exclusiv pe shop-ul online Veranda Mall

Colecția conține piese vestimentare precum rochii, pantaloni, cămăși, bluze, hanorace și jachete, care pot fi combinate atât între ele, cât și cu alte piese, pentru a obține un look urban, cool și la modă.

Colecția exclusivă inspirată de cartierul Obor va fi disponibilă pe Veranda Mall Online începând cu data de 6 noiembrie.