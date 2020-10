Ședințele foto de Crăciun sunt unele dintre cele mai frumoase cadouri ale momentului. Acestea iți vor oferi ocazia să imortalizezi momentele speciale petrecute alături de oameni dragi în decoruri de basm care poartă semnătura inconfundabilă We Do Wow Events.

Agenția We Do Wow Events este un reper în industria organizării de evenimente, iar contextul actual ne-a pus în postura de a găsi noi modalități de a rămâne aproape de oameni. Astfel, ne-am transformat casa într-un mare studio foto pe care îl punem la dispoziția tuturor celor care își doresc să imortalizeze momente cu adevărat speciale într-un decor unic, spune Carmen Ioniță, chief event planner We Do Wow Events.

Agenția și-a propus anul acesta să aducă sărbătoarea Crăciunului în sufletele oamenilor cât mai devreme posibil.

Timpul petrecut în familie este cu atât mai important în această perioadă complicată pe care o traversăm toți, iar We Do Wow vă pune la dispoziție un spațiu în care să faceți o ședință foto cu cei dragi, în siguranță, în aer liber, înconjurați de decoruri inspirate din frumusețea autentică a sărbătorilor de iarnă.

Acum puteți închiria întreaga curte pentru voi și cei dragi vouă, puteți face poze fără griji și veți rămâne cu amintiri frumoase chiar și în acest an mai dificil.

Fiecare moment alături de cei dragi contează! Fiecare poză este o amintire pe viață!

Dăruiește timpul tău!

Mai multe detalii disponibile pe pagina de Facebook/WeDoWow