Comunicat de presă

Școala de Valori vine în sprijinul tinerilor talentați la pictură, desen, muzică sau arte moderne (vlogging, blogging, fotografie) și dă startul înscrierilor celei de-a șasea ediții a Burselor stART, un program dezvoltat în parteneriat cu Provident Financial România, cu sprijinul Ministerul Educaţiei Naţionale. Adaptat la noile condiții de comunicare, ediția din acest an vine cu o premieră: înscrierile au fost complet digitalizate, pentru a alinia programul la contextul generat de pandemia Covid-19.

Astfel, elevii se pot înscrie mai ușor, folosind platforma online www.scoaladevalori.ro/bursele-start/. Aici, se pot înscrie din fața calculatorului sau a tabletei, completând un formular online în care se pot urca toate documentele necesare.

”Un studiu recent realizat de Organizația Mondială a Sănătății arată că artele au efecte benefice asupra sănătății mintale și psihice ale oamenilor. În urma studiului OMS, cel mai cuprinzător raport de acest gen de până acum, a reieșit că diversele interacțiuni cu arta pot declanșa schimbări la nivel psihic, mental, fizic și comportamental.

În contextul actual, în care toți încercăm să atenuăm efectele pandemiei asupra sănătății noastre, fie ea fizică ori mentală, credem că e mai important ca niciodată să susținem artele în toate formele ei și putem face asta cu Bursele stART, misiune pe care am început-o acum 7 ani. Primele 5 ediții ale Burselor au sprijinit aproape 180 de tineri artiști în drumul lor căre o carieră bazată pe pasiunea lor. Edițiile de până acum însumează 230 de burse acordate micilor artiști, în valoare de 160.000 de euro, bani pe care tinerii i-au investit în materiale, instrumente și echipamente de care aveau nevoie”, a povestit Silvia Bogdan, președintele asociației Școlii de Valori despre acest program.

Bursele stART – începutul către o carieră în artă

Bursele stART sunt deschise tuturor liceenilor din clasele a IX-a până în a XII-a inclusiv, tineri talentați în domenii precum desen, pictură, muzică, scriere creativă, fotografie și vlogging, care frecventează orice instituție de învățământ din România. Ele vor fi acordate pe perioada unui an calendaristic, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021.

Pe lângă formularul de înscriere, tinerii trebuie să încarce pe platformă și un portofoliu cu o mostră a lucrărilor lor. Dosarele pot fi depuse până pe 20 noiembrie.

30 de tineri pot beneficia de bursele din acest an, după cum urmează:

10 burse pentru domeniul muzică (în valoare de 6000 de lei/ an fiecare),

10 burse pentru domeniile pictură și desen (4600 lei/ an),

10 burse pentru artele viitorului, scriere creativă, fotografie sau vlogging (6000 lei/ an).

Tinerii pot utiliza aceste fonduri pentru dezvoltarea talentului lor, prin achiziţia de materiale sau instrumente, dar și pentru a participa la concursuri și expoziții sau a urma cursuri de perfecționare pentru succesul lor ca viitori muzicieni, pictori, artişti plastici, vloggeri, fotografi sau scriitori/jurnaliști.

Mai mult, pe perioada întregului an 2021, bursierii vor beneficia şi de consiliere pentru dezvoltarea lor profesională şi personală, astfel încât traseul artistic să le fie mai clar şi să se simtă motivaţi să-şi urmeze visul. Astfel, câștigătorii Burselor stART vor putea participa la ateliere de dezvoltare personală, cursuri create de specialiștii în educație din cadrul asociației Școala de Valori.

,,Pandemia nu pune pauză pasiunilor și acum, mai mult decât oricând, este important ca adolescenții să aibă sprijin pentru a-și transforma pasiunea într-o carieră de succes. Este responsabilitatea noastră să fim alături de ei și să îi ghidăm, prin intermediul partenerilor noștri de la Școala de Valori, prin acest nou tip de învățare și dezvoltare. Credem că pasiunea și munca pot duce la rezultate excepționale iar tinerii care au beneficiat până acum de burse au demonstrat asta. E drept, e mai dificil să te adaptezi decât să renunți, dar cu sprijinul nostru, bursierii vor avea încă o motivație în plus să creadă în ei și în pasiunea lor. De 14 ani, de când suntem în România, am înțeles cât de important este să fim alături de comunitate, mai ales acolo unde avem puterea să o facem”, a declarat Florin Bâlcan, director general Provident Financial România.

Primele 5 ediții ale Burselor au ajutat aproape 180 de tineri artiști să își dezvolte talentul. Cele 230 de burse, în valoare de 160.000 de euro, au fost investite în materialele, instrumentele și echipamentele de care adolescenții aveau nevoie. De asemenea, aceștia au beneficiat de un program de consiliere și au fost susținuți pentru a participa la concursuri naționale, la expoziții, concerte sau workshop-uri.

Mai multe detalii despre proiectul de burse sunt disponibile pe pagina dedicată proiectului, aici: https://scoaladevalori.ro/bursele-start/.

A fi artist = o mână de ajutor în timp de pandemie

Raportul Health Evidence Network (HEN) este cel mai cuprinzător studiu de acest gen de până acum, realizat de Oficiul Regional pentru Europa al OMS, prin analiza de date provenind din 900 de publicații, articole apărute în perioada ianuarie 2000 – mai 2019. Rezultatele studiului menționează 5 mari categorii de arte cu beneficii reale asupra condiției de sănătate a oamenilor: arte ale scenei (dans, muzică, teatru, film), arte vizuale (pictură, desen, design, fotografie), literatură (scriere creativă, citit), cultură (participarea la concerte, la festivaluri, vizitele la muzeu), și artele online (animații și artele digitale).

Terapia cu artă introdusă în sesiunile pacienților oncologici a contribuit la ameliorarea efectelor adverse din schema de tratament a bolnavilor de cancer, cum ar fi amețeala, lipsa poftei de mâncare, depresie.

Rezultatele acestui studiu, puse sub semnul actualei pandemii, adaugă o însemnătate și mai mare misiunii Bursele stART.