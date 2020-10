Comunicat de presă

Cu ocazia evenimentului de inaugurare, The Clinique Herăstrău a devenit punctul de întâlnire al unora dintre cele mai urmărite personalități din online, jurnaliști și persoane publice care au testat proceduri ca hidrodermoabraziune facială cu Hydrafacial, carboxiterapie virtuală cu OxyGeneo, criosculptare cu Define Cooltech sau epilare definitivă cu Soprano Titanium - cel mai avansat echipament de acest gen din industrie.

Hidrodermoabraziune cu Hydrafacial este recomandat de vedete internaționale

HydraFacial este unul dintre tratamentele favorite ale celebrităților înainte de aparițiile publice. Vedete precum Beyonce, Ethan Hawke, Matthew McConaughey sau Paris Hilton apelează la această procedură pentru a-și revigora tenul obosit sau tern.

OxyGeneo, 3 în 1 Super Facial

OxyGeneo se află în topul tratamentelor faciale de tip lunch break therapies, la nivel internațional, datorită faptului că în doar 20 de minute asigură 3 acțiuni esențiale pentru o îngrijire adecvată a tenului: microdermabraziune, stimularea oxigenării naturale și infuzie de nutrienți esențiali pentru sănătatea pielii.

Define Cooltech, efect de sculptare corporală asemănător liposucției

Define Cooltech elimină, prin înghețare, celulele adipoase, într-o perioadă scurtă de timp. Fiind unul dintre cele mai performante echipamente de acest gen din lume, cu ajutorul Define Cool Tech clienții obțin efecte similare liposucției, însă fără operație, durere, sau perioade lungi de recuperare.

Epilare de lungă durată cu standardul de aur în domeniu

Soprano Titanium aduce într-un singur aplicator 3 lungimi de undă laser, asigurând un tratament eficient pentru orice tip de păr și de piele. Această tehnologie 3D, spotul de 4cm² și aplicatorul cu sistem de răcire unic, plasează Soprano Titanium în topul celor mai performante echipamente laser la nivel internațional.

La The Clinique Herăstrău, clienții beneficiază și de alte tehnologii recunoscute, precum VelaShape III, Accent Prime, Rollshape, Infrashape, Intraceuticals și Elysion Pro.

Clinica oferă servicii integrate tuturor pacienților care își doresc o schimbare în bine atât la exterior, cât și la interior, iar adițional procedurilor faciale și corporale aici vor găsi doctori specializați în medicină cuantică (Ziad Khadaroo) și ozonoterapie (Genes Ciprian), precum și unul dintre cei mai cunoscuți psihonutriționiști din România (Gina Tăujan).

”La The Clinique Herăstrău am investit în cele mai noi tehnologii pentru tratamente faciale și corporale și pentru epilare definitivă. Am ales să colaborăm cu lideri mondiali în industria echipamentelor estetice, pentru că am vrut să oferim clienților noștri servicii premium. Tehnologiile pe care le folosim în clinica noastră sunt recunoscute la nivel internațional și utilizate în marile clinici din toată lumea,” a declarat George Rotariu, Managing Partner al clinicii.

Mai multe informații despre serviciile The Clinique Herăstrău și despre procedurile disponibile pot fi găsite pe website sau pe paginile de Facebook și Instagram ale clinicii.