Comunicat de presă

În urma concursului, Lăptăria cu Caimac va premia două propuneri de design de etichetă cu câte 1.000 de euro fiecare și le va include pe sticlele de lapte în perioada decembrie 2020- ianuarie 2021.

Citeste si: Sibiu Jazz Competition 2020

Concursul “Sărbători altfel, cu emoții de altădată” îi invită pe participanți să-și imagineze cum poate arăta apropierea de cei dragi în contextul unor sărbători de iarnă altfel, la finalul unui an care ne-a schimbat felul în care ne trăim viețile. “Este clar că 2020 este un an diferit, ne-am învățat bunicii să ne sune cu apel video, am făcut vacanțe în țară, în locuri nebănuit de frumoase, am înțeles câte lucruri putem face chiar la noi în casă, la noi în familie și am reinterpretat “aproape” și “împreună” alături de cei dragi. Este un an cu emoții cât pentru 10 dar în care am și învățat câte ceva nou în fiecare zi. Dorim să continuăm lucrurile bune începute deja, să facem o tradiție din a avea la raft, în timpul sărbătorilor de iarnă, produsele noastre îmbrăcate festiv de oameni creativi pe care vrem să îi susținem. Concursul este deschis copiilor și adulților de orice vârstă care vor interpreta pe eticheta sticlei de lapte o imagine de sărbători altfel (distanțați, poate nu în vacanțe ca în anii trecuți, poate cu familii ce nu pot fi împreună fizic) dar cu toate gândurile și emoțiile frumoase pe care sărbătorile le aduc acum și întotdeauna.” a menționat Mădălina Cocan, co-fondator Lăptăria cu caimac.

La finalul concursului vor fi alese două etichete care vor apărea pe sticla de lapte Lăptăria cu Caimac într-o ediție limitată, în perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021. Cei doi câștigători vor primi câte un premiu de 1.000 euro. În plus, fiecare sticlă de lapte cumpărată în perioada campaniei va aduce un pahar de lapte unui copil susținut de Casa Bună. Astfel, 5% din volumul de produse vândute în perioada campaniei vor fi donate către asociație. “Creațiile de anul trecut ne-au bucurat și pe noi și pe consumatorii noștri în egală măsură, iar anul ăsta vrem să ducem bucuria mai departe și către copiii susținuți de proiectul Casa Bună. Credem în educație, ca elementul esențial pentru un viitor mai bun. Dar educația nu se face cu burta goală, cu grija zilei de mâine, cu frica în sân sau cu o sănătate precară, așa că susținem cu lactate copiii de la Casa bună ca să-și poată continua educația pentru o viață mai bună! ”, a adăugat Mădălina Cocan.

Citeste si: FashionUp your safety! by Mercury360

Care sunt pașii pentru a participa la concurs?

Pasul 1: Propunerile de design trebuie trimise în perioada 1 - 22 octombrie 2020 la adresa de e-mail: lcc@milkfarm.eu, împreună cu: nume, prenume și număr de telefon. Propunerile pot fi pictate, desenate sau create în orice stil sau cu orice program de design, atât timp cât creația poate fi imprimată pe etichetă.

Pasul 2: Lucrările vor fi apoi jurizate de o echipă formată din Mădălina și Adrian Cocan (fondatorii brandului Lăptăria cu Caimac), Alexandru Mălăescu (creative director) și Elena Bululete (managing partner al agenției de comunicare Conan PR). Astfel, juriul va selecta cele mai bune 5 propuneri de design.

Pasul 3: Creațiile alese de juriu vor fi publicate pe pagina de Facebook a Lăptăriei cu Caimac, iar comunitatea brandului va decide câștigătorul. Cele mai populare două lucrări, care vor atrage cele mai mai multe like-uri din partea comunității, vor fi premiate și vor ajunge pe sticlele Lăptăriei în ediție limitată de sărbători.

În ediția de anul trecut a concursului “Împodobește eticheta de sărbători” s-au înscris peste 200 de lucrări, iar brandul de lactate de specialitate a premiat două tinere creative care au reușit să surprindă magia sărbătorilor de Crăciun. Desenele realizate de Orla Tansley și Oana Maria Pătrașcu au câștigat fiecare câte 1.000 de euro, iar sticlele festive de la Lăptăria cu Caimac au ajuns în magazine.