Zara redeschide magazinul său din centrul comercial Sun Plaza din București, inaugurând un spațiu care introduce cel mai recent concept de magazin al brandului. Cu o suprafață de peste 2,000 mp de spațiu comercial, magazinul este dispus pe două nivele, expunând o gamă extinsă de colecții de modă pentru femei, bărbați și copii și noi zone dedicate produselor de parfumerie.

Această deschidere subliniază angajamentul Zara pentru a genera inovație în retail- oferind clienților o nouă destinație, în care moda, arhitectura, sustenabilitatea și cele mai avansate tehnologii se imbină, pentru a crea o experiență de cumpărături elevată.

Conceptul este semnat de Studio-ul de Arhitectură Zara, spațiul fiind reproiectat pentru a oferi o experiență primitoare și elevată.

Arhitectura interioară include o secvență de încăperi interconectate, în care fiecare spațiu are propria sa identitate.

Redeschiderea marchează adoptarea celui mai recent concept global dedicat magazinelor Zara de tip flagship, cu o imagine proaspătă și noi zone de expunere, precum și cea mai avansată tehnologie dedicată unei experiențe facile pentru clienți. Totodată, spațiile de prezentare în stil boutique, cu design și mobilier unice, pun în valoare colecțiile brandului și creează o conexiune distinctă între client și produs.

Conceptul interior al Zara Sun Plaza este proiectat să creeze o atmosferă primitoare și intimă, ghidând clienții prin diferite spații dezvoltate individual după un concept curatorial. Fiecare zonă dispune de o intrare unică, oferind o experiență unitară, și în același timp distinctă, de tip „magazin în magazin”. Atmosfera caldă și rafinată este obținută prin utilizarea lemnului, finisajelor contrastante din oțel și a altor materiale diverse, inclusiv suprafețe realizate dintr-o varietate de minerale, precum ceramică și marmură.

INOVAȚIE ÎN SERVICIILE OFERITE CLIENȚILOR

Zara Sun Plaza integrează cele mai avansate tehnologii pentru a livra o experiență de cumpărături

facilă, de tip omnichannel, în care toate canalele tale lucrează împreună pentru a-i oferi clientului o experiență unitară . Clienții pot interacționa cu brandul în magazinul fizic, pe Zara.com sau în aplicația Zara, permițând în timp real consultarea inventarului și localizarea rapidă a produselor dorite

Soluțiile inovatoare integrate în magazinul Zara Sun Plaza cu scopul de a îmbunătăți experiența de cumpărături a clienților includ:

Un dispozitiv de preluare a coletelor online, cu o capacitate de stocare a 800 de colete, asigurând o colectare rapidă și eficientă.

Două stații automatizate pentru procesarea coletelor online de retur.

Trei zone de case asistate dispersate în magazin, incluzând stații de plată accesibile.

EFICIENȚĂ

În acord cu angajamentul Zara privind sustenabilitatea, magazinul Sun Plaza dispune de sisteme avansate de eficiență energetică, inclusiv soluții eficiente de încălzire și răcire, precum și un design inovator, care reduce intensitatea generală a iluminatului LED pentru un consum de energie optim, menținând în același timp un ambient premium în magazin. În plus, magazinul este conectat la platforma internă Inergy, care monitorizează centralizat consumul de aer condiționat și electricitate pentru optimizarea utilizării acestora, îmbunătățirea mentenanței și definirea strategiilor de reducere a necesarului energetic.

ZARA & INDITEX

Zara face parte din Grupul Inditex, o companie globală de modă care include și brandurile Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho și Zara Home. Inditex funcționează pe o platformă integrată, cu prezență fizică în 98 de țări și online, în peste 200 de piețe,, cu un angajament ferm de a atinge neutralitatea climatică până în 2040.

În acest an, Zara sărbătorește 50 de ani de existență. Pe 9 mai 1975, fondatorul Amancio Ortega a deschis primul magazin Zara la A Coruña, Spania – un moment definitoriu care a introdus o nouă abordare în retail, bazată pe înțelegerea clientului, accesibilitate și modă de calitate la prețuri rezonabile.

Astăzi, în 2025, aceeași filosofie continuă să ghideze evoluția brandului. În Zara focusul rămâne pe furnizarea unei experiențe facile de cumpărare, îmbinând confortul digital cu angajamentul imersiv aferent interacțiunii fizice din magazine, pentru a răspunde nevoilor clienților indiferent de locația în care se află.

Noemi Ultima actualizare: 13 Noiembrie 2025 @ 05:11 Mai multe despre Noemi