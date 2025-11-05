Idei actuale de ținute casual cu ghete de bărbați și blugi

Forumul Național De Vocație Antreprenoare - ediția a doua - un nou standard pentru dezvoltarea ecosistemului de business

Forumul Național De Vocație Antreprenoare - ediția a doua - un nou standard pentru dezvoltarea ecosistemului de business

12 Februarie 2025
Horoscop IUNIE 2025, cu previziuni în dragoste, bani, carieră și sănătate! Un început de vară cu efecte intense și regeneratoare

Horoscop IUNIE 2025, cu previziuni în dragoste, bani, carieră și sănătate! Un început de vară cu efecte intense și regeneratoare

22 Mai 2025
5 Noiembrie 2025 publicat în Moda
IN ACEST ARTICOL:

În moda masculină modernă, combinația dintre ghete de bărbați și blugi rămâne una dintre cele mai versatile și elegante alegeri pentru o ținută casual.

Este o combinație clasică, dar mereu actuală, perfectă pentru zilele de toamnă, iarnă sau primăvară. Fie că preferi un stil urban, smart-casual sau relaxat, poți adapta ghetele și blugii astfel încât să creezi un look echilibrat, confortabil și plin de personalitate.

Cum să alegi ghetele potrivite pentru o ținută casual

O ținută casual reușită pornește de la alegerea corectă a ghetelor. În funcție de stilul tău, poți opta pentru modele Chelsea, Chukka, derby, sau chiar ghete din piele întoarsă. Ghetele Chelsea sunt elegante și minimaliste – ideale pentru ținutele urbane și moderne. În schimb, ghetele Chukka sunt mai relaxate și se potrivesc excelent cu blugii slim sau regular fit. Dacă vrei o notă mai masculină, alege ghete din piele naturală cu talpă groasă sau cusături vizibile, care adaugă un aer robust ținutei. Secretul este să alegi o culoare neutră (maro, cognac, gri sau negru), pentru a combina ușor ghetele cu mai multe perechi de blugi și cu diferite tipuri de jachete.

Blugii – baza unei ținute casual reușite

Blugii sunt piesa centrală a unui outfit casual. În combinație cu ghete pentru bărbați, pot crea un look relaxat sau rafinat, în funcție de croială și culoare. Blugii slim fit sau straight fit sunt ideali pentru un aspect echilibrat. Evită modelele prea strâmte, care pot ruina proporțiile atunci când sunt purtate cu ghete, dar și cele foarte largi, care pot arăta neglijent.

Pentru un look modern, alege blugi denim închis sau bleumarin clasic, care se potrivesc perfect cu ghete maro sau negre. În zilele mai relaxate, poți opta pentru blugi deschiși la culoare, combinați cu ghete din piele întoarsă bej sau gri.

Ținute casual moderne cu ghete și blugi

Iată câteva sugestii de outfituri casual pentru bărbați:

Ținută urbană cu ghete Chelsea și blugi slim

O combinație în trend este cea dintre ghete Chelsea din piele neagră și blugi slim fit bleumarin. Completează ținuta cu o cămașă albă simplă și o geacă din piele sau un palton camel pentru un aspect rafinat. Această combinație este perfectă pentru birou, întâlniri sau ieșiri în oraș.

Ținută smart-casual cu ghete Chukka și blugi închiși la culoare

Dacă îți dorești un look relaxat, dar bine structurat, alege ghete Chukka din piele maro închis și blugi straight fit. Adaugă o cămașă denim sau un pulover tricotat peste o cămașă albă pentru un aer curat, dar elegant.

Ținută relaxată de weekend cu ghete din piele întoarsă

Pentru un look casual autentic, poți combina ghete din piele întoarsă gri cu blugi decolorati și o hanorac sau o jachetă bomber. Este o alegere confortabilă, ideală pentru ieșiri în oraș, plimbări sau escapade de weekend.

Ținută de iarnă cu bocanci casual și blugi groși

În sezonul rece, bocancii casual pot fi o alegere excelentă. Combină-i cu blugi groși, o geacă matlasată și un pulover din lână. Astfel, obții un look masculin și funcțional, fără să pari lipsit de stil.

Accesorii care completează perfect ținuta

Un outfit reușit este completat de detalii. Alege o curea din piele în aceeași nuanță cu ghetele, o geantă din piele naturală sau un ceas clasic pentru un plus de rafinament. În sezonul rece, poți adăuga o eșarfă din lână și o căciulă tricotată într-o culoare neutră. Aceste elemente nu doar oferă confort, ci și coerență vizuală ținutei tale.

Greșeli frecvente de evitat

Deși combinația ghete + blugi pare simplă, există câteva greșeli frecvente:

  • Blugii prea lungi, care se adună peste gheată – rulează-i ușor pentru un aspect curat;

  • Contrast prea puternic între culorile ghetelor și ale blugilor - alege tonuri complementare;

  • Materiale nepotrivite – blugii subțiri nu se potrivesc cu ghete masive, iar cei groși pot arăta neglijent cu ghete fine.

Combinarea corectă a ghetelor de bărbați cu blugii este cheia unei ținute casual moderne, care îmbină confortul cu eleganța. Fie că alegi un look urban, smart-casual sau relaxat, cheia este echilibrul între croială, culoare și textură. Investește în ghete din piele de calitate și blugi bine croiți, iar ținutele tale vor arăta impecabil, indiferent de sezon. Alege stilul care te reprezintă și bucură-te de o imagine modernă, sigură și plină de atitudine!

Carmen Olteanu

Carmen Olteanu

Ultima actualizare: 5 Noiembrie 2025 @ 11:11

Mai multe despre Carmen

Parcursul meu profesional și construirea adultului de azi au două mari crezuri comune. Cred aprig și de neclintit în puterea cuvântului scris și în valoarea intrinsecă a fiecărui om. Acest lucru m-a determinat să...

Abonează-te pe
CHIPURILE MARIEI, REGINA ROMÂNIEI

