CHIPURILE MARIEI, REGINA ROMÂNIEI

5 Noiembrie 2025
3 Noiembrie 2025
4 Noiembrie 2025
29 Octombrie a fost Ziua Reginei  la ATENEUL Român. Colecția “CHIPURILE REGINEI “ by Alin Gălățescu a fost creată special pentru Gala Aniversară – “150 de ani de la nașterea Mariei, Regina României” - singura regină încoronată din istoria noastră.

Comunicat de presă

REGINA MARIA continuă să fie un adevărat monument de spiritualitate și cultură, intrată în legendă încă din timpul vieții și redescoperită acum, ea a devenit un Simbol, Icon, Reper și Muză a Poporului Român – din ancestral în proiecția lui ca neam spre viitor. Nicio altă figură publică românească - și extrem de puține la nivelul istoriei recente a lumii - nu a avut un asemenea grad de complexitate, rafinament, simț patriotic și estetic – toate duse spre desăvârșire.

Reinterpretarea vestimentară este în sine o sinteză a stilurilor abordate de Regina noastră la marile evenimente la care a participat, dar și în intimitatea sa, la Castelul Peleș, sau la conacul de la Balcic. Din miile de fotografii care ne-o păstrează aproape, – Regina Maria fiind una dintre cele mai fotografiate personalități ale vremii, considerate un reper de eleganță, modernitate și rafinament – nu doar la nivel uman sau de reprezentare oficială, ci și ca stil vestimentar desăvârșit. Ea a devenit un reper inclusiv în aceste domeniu atât de specific, nu numai pentru societatea românească, sau europeană, ci și pentru cea din Statele Unite.

Dintre toate aceste asumări estetice ale marii noastre Regine noi am ales ca fiind reprezentative următoarele 5:

1. Stilul TRADIȚIONAL – ea reușind să impună recuperarea tradițiilor autohtone, ca Simbol de Stat și fundament estetic de apartenență la aceste meleaguri, cu rădăcinile lor simbolice fabuloase. Fascinată de costumul nostru național, Regina l-a purtat și l-a transformat într-un autentic brand de țară – cum i-am spune azi; Inspirate de principesa de coroană, doamnele din înalta societate au năvălit să își cumpere și ele costume populare, care le ”împrospătau” garderoba cu ”vechituri” din lada de zestre a poporului român.

2. Stilul MODERN – Mai ales reflectat în marele său turneu francez – la renumita Conferință de Pace de la Paris, unde a reușit de fapt să întregească România, de unde i-a și venit numele de Maria, Regina Întregitoare – ea a înțeles, asumat, adorat și purtat cu deosebită noblețe, cele mai recente și speciale creații vestimentare ale vremii. Ceva mai târziu, în turneul său american a fost considerată și cea mai frumoasă femeie din lume, și, cu siguranță, Cea mai elegantă REGINĂ A LUMII;

3. Stilul VICTORIAN – stilul ei inițial, de prințesă de Edinburgh, mai ales din perioada tinereții, influențat mai degrabă, de cultura engleză și austeritatea rădăcinilor sale familiale – marea aristocrație britanică, rusă și austriacă;

4. Stilul ROMANTIC – care reflectă mai mult latura sa culturală și artistică - aplecată mai degrabă spre poezie, pictură și muzică, eroii romantici fiind încă la mare căutare în rândul intelectualilor europeni. Și în acest capitol a strălucit – ca în toate celelalte valențe stilistice asumate. Multe dintre aparițiile ei – de obicei în mediile culturale, sau în intimidate, în cercul său de prieteni apropiați – fiind absolut fascinante, chiar și pentru gustul nostru de astăzi.

5. Mai putem vorbi de un stilul MONAHAL – la început mai degrabă conjunctural, purtat în timpul războiului – cu accente necesare sanitare, pentru ca apoi, odată cu retragerea sa finală (și impusă) din viața publică, să adopte ținute stricte, sobre, oriental monastice, în concordanță cu evoluția sa spirituală. Cel mult predomină accentele din cultura arabă cultă, rafinate până la sinteză – aproape bizantin-brâncușiene – ca să mai poată fi adăugate aici – neconjunctural.

Noi am mai dedicat Mariei de România o întreagă ediție a vestitului nostru eveniment “SOIREES DE LA MODE”, cu prilejul împlinirii a 145 de ani de la nașterea sa. Acum însă avem o premieră absolută! Inedita combinație a viziunilor unora dintre cei mai talentați designeri români ai momentului, într-un spectacol unitar, sub forma unei Colecții de peste 60 de momente.

Scopul nostru a fost acela de a strânge într-un demers de Stilism Arty – specific evenimentelor noastre “FASHION MOMENTS” – pentru a dărui publicului ceva din acest univers estetic și spiritual fascinant - într-un loc în care Moda de înaltă clasă este prezentă în Premieră Absolută – fascinantul ATENEU Român – pregătind astfel o seară absolut Unică, pentru Memoria și Aniversarea unuia dintre cei mai importanți Ctitori ai României Moderne: REGINA MARIA!” (Alin Gălățescu – Art Director).

În deschiderea GALEI “DIN INIMĂ PENTRU VIITOR” în Colecția Colectivă au fost selectați și invitați să-și prezinte Creațiile pe această Temă magnifică designerii:

ANNE MARIE d’ANGE / MARIA AMELIAN / NISSA / BEATRICE LIANDA DINU / CARMEN ROATĂ / RALUCA SOARE / ALEXANDRA CALAFETEANU și ‘Maam With Love’ by ALAXANDRA SANDU / ARTISTRY by MIOARA IOFCIULESCU / ZESTAL by EMILIA TUDORAN HOTESCU și IULIA GHENEA.

Invitați speciali: IOANA CASETTI – în CERA MIHĂILESCU și MARIA CRISTINA MAVRODIN.

Pălării: DeCORINA HATS / Hair: ERIKA GONCZI / Make-up: ROXANA GUZU.

Foto: Robert Billi, Nelu Stoica, Eliza Matei, Laurențiu Dumitru.

Invitați să prezinte în Colecție: Anca Serea, Ana Maria Pop, Dana Săvuică, Ozana Barabancea, Bianca Brad, Aura Șova, Kitty Cepraga, Luana Codreanu, Lavinia Tîrzianu, Andra Marinescu, Raluca Moianu, Tara Holtea, Laura Dragomir, Valentina Bălașa Ario, Natalia Mateuț, Iuliana Pepene, Ștefania Radu, Deea Ilie, Florentina Constantinescu, Valeria Szabo.

A rezultat o seară unică, de Couture Românesc autentic, în cel mai special cadru din țară – ATENEUL Român, în cinstea și având importanta, complexa și interesanta Inspirație Iconică Națională: REGINA MARIA, a României.

Credite Foto: Robert Billi, Nelu Stoica, Eliza Matei, Laurențiu Dumitru

3 Noiembrie 2025

Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – evenimentul care redefineşte moda românească în context global

13 Octombrie 2025

Wear your wild: genți și pantofi animal print de care să te îndrăgostești

11 Octombrie 2025

Mai puțin înseamnă mai mult: Ghid pentru a-ți crea o colecție-capsulă de bijuterii cu adevărat specială

2 Octombrie 2025

Stilul boho-chic de toamnă: Piese esențiale și secrete de styling pentru un look autentic

2 Octombrie 2025

Cum construiești 10+ ținute de toamnă pornind de la 5 piese cheie

1 Octombrie 2025

