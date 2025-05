Raluca Buzura: „Bijuteria e un proces de eliberare”

IN ACEST ARTICOL:

Într-un interviu sincer și direct, Raluca vorbește despre procesul ei de creație, despre cum simte bijuteria ca o extensie a corpului și despre rolul eliberator al artei.

Cum ai început călătoria ta în lumea bijuteriei contemporane și ce te-a atras cel mai mult la acest mediu de expresie?

Drumul către creația de bijuterie nu a fost unul premeditat, și nici nu am fost conștientă de momentul în care a devenit activitatea mea principală; totul a decurs cu pași mici, fără să mă gândesc măcar o clipă că îmi construiesc o carieră în această direcție.

Dacă există un responsabil pentru dezvoltarea mea ca artist bijutier, acesta este târgul de bijuterie contemporană AUTOR. Eram în ultimul an de master, la secția de ceramică (2009), când am primit propunerea de a participa la prima ediție a evenimentului. La acea vreme, nu aveam prea multe cunoștințe despre acest domeniu, iar ceea ce lucram era un tip de bijuterie comercială care să mă susțină financiar în amenajarea unui atelier de ceramică. Din acel punct, am început să-mi împing constant limitele spre creația de bijuterie artistică.

In scurt timp, am realizat ca acestui domeniu nu i s-a acordat prea multă atenție. Adesea, oamenii le văd doar ca pe un plus adus corpului uman, care are o valoare în funcție de materialul folosit. Prin urmare, a fost o provocare să schimb unghiul privitorului și să dezvălui o alternativă, și mai precis, faptul că bijuteriile pot fi considerate opere de artă în sine, având o înțelegere, un concept și un mesaj artistic ce pot acoperi o gamă largă de domenii.

Cum ai descrie stilul tău personal în designul de bijuterii și care sunt materialele sau tehnicile tale preferate?

Venind din zona instalațiilor ceramice și având o pasiune puternică pentru designul vestimentar, ceva foarte scenografic a rămas prezent în abordarea mea. A fost un drum lung de cercetare și experimentare până am reușit să-mi definesc propriul stil, pentru că acest lucru presupune autoanaliză și autocunoaștere — un aspect care se dobândește doar în timp și cu răbdare, până în punctul în care creația se identifică cu ceea ce simți, gândești, trăiești… cu tine.

Trei pasiuni (instalația, ceramica și moda) s-au contopit în ceea ce îmi place să numesc: instalații de artă purtabile.

Așa cum alți artiști preferă culoarea, sunetele sau cuvintele pentru a-și exprima ideile, pentru mine porțelanul este materialul cel mai apropiat de sufletul meu — este cel care ascultă și se supune cel mai bine gândurilor mele. Deși am experimentat mai multe materiale, m-am întors mereu la porțelan datorită calităților sale: — de la stadiul lichid la cel solid, posibilitățile tehnice de a-l lucra sunt nesfârșite; poate fi modelat, turnat, tăiat, lipit, gravat... este uimitor cât de multe are de oferit acest material. Parcurge un drum lung până să devină obiect, pornind din pământ sub forma sa inițială de silicat mineral, procesat apoi într-o materie vâscoasă, iar mai departe supus ideilor și mâinilor, prinde formă. Porțelanul este unul dintre puținele materiale care reușesc să stârnească uimire și fascinație atunci când ajung la stadiul final al procesului — dintr-o materie vâscoasă, se transformă într-un material nobil și prețios.

Îmi place să mă joc cu texturi, forme și compoziții diferite, camuflând uneori porțelanul într-o aparență neașteptată și astfel intrigând privitorul în legătură cu materialul folosit. La nivel cromatic, în funcție de mesajul colecției, aleg o gamă de culori care să transmită cât mai bine ideea, însă întotdeauna adaug un accent de aur, deoarece chiar și o mică doză de aur creează contrast, aduce lumină și bogăție vizuală.

Există o temă recurentă sau un fir narativ care unește colecțiile tale de până acum?

Creația mea pornește întotdeauna dintr-o nevoie interioară de a transmite ceva lumii, iar fiecare colecție creată poartă un mesaj diferit, în funcție de ceea ce mă afectează cel mai mult în acel moment. De-a lungul timpului, am abordat teme variate, fiecare având rolul de a evidenția unele dintre principiile care mă ghidează:

TIMPUL– seria de piese numită 14.612 minute reprezintă timpul petrecut în atelier lucrând la colecție, pentru că, în final, redus la un gând abstract, ceea ce ofer publicului este timpul meu materializat… și ce poate fi mai prețios decât timpul pe care îl avem?

DRAGOSTEA– în colecția Tell me where it hurts the most, care redă părți ale corpului uman încărcate de emoții – de la bucurie la durere – toate acestea făcând parte din cea mai intensă formă de interacțiune umană: relațiile de dragoste.

SOCIETATEA– în piesa Gold Rush – o metaforă a societății care aleargă permanent după bogății materiale în timpul limitat al vieții, ca o turmă de șoareci hipnotizată de liderul său “aurit”.

NATURA– colecția Where the almond trees and wind mills are – o epopee a regăsirii sinelui prin natură.

ACTIVISMUL - pentru viața marină – în colecțiile Extincted species & Bleached – o meditație asupra frumuseții vieții marine care riscă să dispară, încercând să aducă conștientizare și să găsească noi modalități de a implica oamenii în reflecție și acțiune privind problemele critice ale schimbărilor climatice și extincției cauzate de intervenția umană.

FEMINITATEA– în cea mai recentă colecție, SHE – o călătorie în frumusețea și senzualitatea corpului feminin.

Care este povestea din spatele celei mai recente colecții pe care o aduci la AUTOR 2025?

Sub suprafața pământului, forțe nevăzute modelează și remodelează lumea. Straturi de presiune, căldură și timp se fracturează și se contopesc, creând peisaje de distrugere și renaștere. Noua colectie SUBTERRANA ia naștere din această narațiune subterană, o colecție de bijuterii realizată din porțelan negru cu aur coloidal, evocând forța brută a mișcărilor tectonice—acolo unde pământul ars se crapă, dezvăluind strălucirea incandescentă a transformării.

Această interacțiune între întuneric și lumină, între fragilitate și forță, reflectă însăși esența dinamicii planetei noastre, fiind atât o explorare estetică, cât și o reflecție asupra fracturilor din propria noastră societate. Așa cum scoarța terestră este într-o continuă tensiune, deplasându-se și ciocnindu-se într-o frământare invizibilă, și lumea noastră există într-o stare de disrupție perpetuă—conflicte politice, răsturnări tehnologice, ciocniri culturale și incertitudini existențiale. Momentele de instabilitate, ruptură și rezistență definesc atât geologia, cât și experiența umană, dar din aceste fracturi ia naștere ceva prețios. În aceste fisuri se află strălucirea—idei noi, identități și posibilități.

Aceste piese nu sunt simple podoabe, ci artefacte ale unei lumi în schimbare, ecouri ale cutremurelor timpului nostru. Ele ne provoacă să îmbrățișăm fisurile nu ca pe un sfârșit, ci ca pe un început, să găsim strălucirea în ruptură și să onorăm forțele care ne remodelează, atât în interior, cât și în exterior.

Ce înseamnă pentru tine selecția în cadrul unui eveniment internațional precum AUTOR și cum te raportezi la scena de bijuterie contemporană din Europa de Est?

A fi selectată la un eveniment internațional precum AUTOR are pentru mine o semnificație profundă, atât personală, cât și profesională. Am fost prezentă încă de la prima ediție, așa că fiecare participare se simte ca o întoarcere acasă. Nu este doar o expoziție – este o reîntâlnire cu o comunitate care mi-a susținut și modelat parcursul artistic în lumea bijuteriei contemporane.

De-a lungul celor 15 ani, am avut bucuria să mă reîntâlnesc la AUTOR cu unii dintre cei mai loiali colecționari ai mei, care mi-au urmărit evoluția încă de la început și care astăzi dețin colecții personale semnate de mine. Acest tip de conexiune pe termen lung este atât copleșitor, cât și profund motivant.

În același timp, AUTOR mă aduce mai aproape de colegii mei – artiști talentați din toată lumea, alături de care am împărțit nu doar spații expoziționale, ci și prietenii, provocări și inspirație. A face parte din această scenă înseamnă a face parte dintr-o mișcare vibrantă și în continuă creștere în bijuteria contemporană – una care pune accent pe identitate, poveste și emoție, la fel de mult ca pe estetică.

AUTOR reflectă toate acestea într-un mod minunat, iar eu sunt mândră că după atâția ani sunt în continuare pe acest drum, alături de ei.

Cum îți influențează cultura, backgroundul personal sau geografic creațiile?

Fără îndoială, în fiecare dintre noi există o moștenire culturală care provine din teritoriul în care creștem și trăim, și care se manifestă inconștient prin modul în care ne exprimăm, gândim. Creațiile mele sunt profund ancorate în fundalul meu personal și cultural, care reprezintă un parcurs stratificat între tradiție și transformare.

M-am născut și am crescut într-un sat din nordul Transilvaniei — tatăl meu preot, iar mama mea profesoară de desen. La vârsta de 12 ani, am petrecut cateva saptamani într-o mănăstire de maici, unde am învățat să pictez în stil bizantin ortodox. A fost prima mea întâlnire cu lumea artistică, una plină de simbolism, tăcere și mister. Ceva sacru și intangibil din acea perioadă încă persistă în lucrările mele, ieșind la suprafață în atmosfera pe care o transmit piesele mele.

La 14 ani, m-am mutat la Cluj-Napoca pentru a studia arta — o schimbare care mi-a deschis noi perspective, mi-a oferit independență și a contribuit la formarea mea personală. Mi-am petrecut acolo anii formativi, atât din punct de vedere artistic, cât și uman, fiind profund influențată de sensibilitățile est-europene care mi-au conturat simțul formei, al structurii și al conceptului.

La 30 de ani, m-am mutat în Spania — un contrast cultural major care mi-a adus lumină, căldură și un nou ritm de viață și expresie artistică. Viața aproape de mare a adăugat o notă mediteraneană în lucrările mele: mai fluide, mai libere, mai tactile. Cu toate acestea, rădăcinile mele rămân vizibile — există mereu o tensiune subtilă între partea mea estică, structurată și introspectivă, și influențele occidentale vibrante pe care le-am îmbrățișat.

Împreună, aceste experiențe au creat un limbaj personal prin care mă exprim în porțelan: o combinație de misticism, disciplină, sensibilitate și dorința de a comunica prin formă și emoție.

Ce îți dorești ca publicul să simtă sau să înțeleagă atunci când interacționează cu lucrările tale?

Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca publicul să simtă aceleași emoții pe care le-am trăit eu în timpul procesului de creație — fie că e vorba de bucurie, tensiune, fragilitate sau forță. Vreau să perceapă sinceritatea lucrării și să înțeleagă că ceea ce văd nu este doar un obiect, ci rezultatul unui proces profund și personal.

Pe de altă parte, aș vrea să înțeleagă atunci când zâmbești mulțumit la vernisajul unei expoziții, puțini realizează câte ore de muncă stau în spatele fiecărei creații — încercările, experimentele, eșecurile, investițiile, miile de kilometri parcurși doar pentru a ajunge acolo și a te expune cu toată sinceritatea, vulnerabil în fața oricărei critici. Și chiar dacă, uneori, efortul pare copleșitor, nu există nimic mai satisfăcător decât să știi că lucrarea ta va rămâne vie peste ani, și nimic mai valoros decât libertatea de a crea și de a trăi exact așa cum alegi.

Ai avut momente-cheie în carieră care ți-au redefinit direcția artistică? Dacă da, care au fost acelea?

Da, cu siguranță au existat momente-cheie care mi-au redefinit și consolidat direcția artistică — deși cred că parcursul meu nu a avut viraje bruște, ci a evoluat treptat, fiecare oportunitate ducând firesc la alta.

Fiecare eveniment la care am participat a adus cu sine noi întâlniri, vizibilitate și oportunități care mi-au deschis uși la care nici nu visam. Unele dintre cele mai definitorii momente au fost, de exemplu, participarea într-o expoziție la Museum of Art and Design din New York — un pas uriaș care mi-a oferit o vizibilitate internațională importantă. Un alt punct de cotitură a fost apariția lucrării mele Gold Rush pe coperta cărții New Necklaces semnată de Nicolás Estrada, o publicație cu largă răspândire internațională, care a dus direct la o colaborare cu prestigiosul brand spaniol de porțelan Lladró.

Această colaborare a rezultat într-o colecție de ediție limitată care a fost ulterior distinsă cu Medalia de Aur la International Design Awards — o recunoaștere care a validat ani de cercetare, experiment și devotament.

Însă, dincolo de premii sau recunoaștere, cel mai mult contează pentru mine conexiunile și creșterea pe care fiecare experiență le aduce. În acest domeniu, un moment important devine adesea sămânța următorului, iar această evoluție constantă este ceea ce menține vie și inspirată călătoria mea creativă.

Cum vezi evoluția bijuteriei contemporane în contextul actual și ce rol joacă sustenabilitatea sau inovația în munca ta?

Bijuteria contemporană se află la o răscruce importantă, unde tehnologia, sustenabilitatea și nevoia de autenticitate trebuie să coexiste. Trăim într-o eră a supraproducției, în care obiectele realizate în serie domină piața, iar valoarea autentică — cea dată de identitate, emoție și unicitate — este adesea trecută cu vederea. Tocmai de aceea, bijuteria de autor capătă un rol tot mai important: acela de a reda sens, de a crea conexiuni și de a pune în lumină vocea umană din spatele obiectului.

În ceea ce mă privește, sustenabilitatea este o responsabilitate asumată: aleg procese de lucru care respectă mediul, evit risipa și poluarea, și mă implic activ în temele pe care le adresez — cum ar fi colecțiile dedicate crizei climatice sau dispariției speciilor marine. Inovația apare natural în căutările mele, fie că e vorba de explorarea unor noi forme, texturi sau de reinterpretarea porțelanului într-o tehnica personală. Cred că viitorul bijuteriei stă în această armonie între conținut, mesaj și grijă față de lumea în care trăim.

Ce urmează pentru tine după AUTOR 2025? Pregătești noi proiecte, expoziții sau colaborări?

După un eveniment atât de intens care presupune, de obicei, cel puțin două-trei luni de muncă concentrată și dedicare în atelier — urmează, firesc, o scurtă perioadă de odihnă și regăsire.

Cât despre proiectele viitoare, expozițiile sau colaborările care urmează, vă invit să rămâneți aproape și să mă urmăriți în mediul online. Îmi doresc ca fiecare nouă apariție să fie o surpriză frumoasă și o continuare firească a parcursului meu artistic. Pot totuși să vă dezvălui că unul dintre proiectele de suflet care se conturează este participarea, în toamnă, la festivalul de bijuterie contemporană din Cluj-Napoca, organizat de Anou Collective.