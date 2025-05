IN ACEST ARTICOL:

AUTOR 2025 continuă să fie o platformă de lansare și afirmare pentru nume noi, dar și un spațiu de recunoaștere pentru excelență. La finalul ediției va fi acordată O serie de premii va fi acordată celor mai buni, multe dintre trofee fiind în parteneriat cu evenimente sau instituții de prestigiu din orașe precum Londra, Milano, Florența sau Atena, oferind astfel artiștilor oportunitatea automată de a-și expune lucrările pe acele scene internaționale importante.

„AUTOR este mai mult decât un târg – este un spațiu viu de dialog, selecție și curaj creativ pentru cei care au decis sa merga pe drumul bijuteriei.. An de an, reușim să aducem la București cele mai proaspete viziuni în bijuteria contemporană, într-un format care provoacă și inspiră atât artistul participant cât și publicul.”, declară Dan Pierșinaru, fondatorul și directorul artistic al evenimentului.

Artistul principal, aflat în centrul atenției la ediția 2025 este Angelos Konstantakatos, câștigătorul marelui premiu AUTOR Awesome Award 2024. Recunoscut pentru forța poetică a bijuteriilor sale, Angelos explorează relația dintre obiect, corp și spațiu într-un mod inedit: „Bijuteria mea este un dialog între material și emoție. Nu creez doar pentru a fi purtat, ci pentru a fi trăit.”

Printre numeroșii artiști internaționali prezenți la AUTOR 2025, se remarcă nume consacrate și emergente din scena globală a bijuteriei contemporane. Highlight-urile acestei ediții includ lucrările spectaculoase ale Ralucăi Buzura, Danielei Cățoi, Ana Wagner, Andra Lupu, Cleopatra Coșuleț și Mariei Paltin din România, alături de Samokish (Ucraina), Simeon Shomov (Bulgaria), Fabiana Fusco (Italia), Wenying Jing, Sau-Lun Yeung (China) și Tomas Miskovic (Slovacia) – fiecare dintre ei aducând o viziune distinctă, inovatoare și profund personală asupra bijuteriei de autor.

Milano Fashion & Jewels, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate bijuteriei și accesoriilor fashion, va fi prezent în exclusivitate la AUTOR 2025. Vizitatorii vor avea ocazia rară de a descoperi chiar de la echipa evenimentului cele mai noi tendințe și abordări din bijuteria contemporană prezentate în cadrul târgului de la Milano.

În cadrul târgului se regăsește și secțiunea AUTOR Young Designers – o inițiativă specială dedicată viitorului designului de bijuterie, susținută de Asociația AUTOR Pentru Viitor și powered by STIL Diamonds. Această platformă oferă sprijin tinerilor creatori sub 26 de ani, selectați pentru a-și prezenta în mod profesionist colecțiile în fața publicului larg și a specialiștilor din domeniu.

Mai multe informații despre expozanți, program și biletele ediției a 22-a, care se desfășoară pe 10 și 11 mai la Unirea Shopping Center București, sunt disponibile pe site-ul oficial: www.dautor.ro

Artistul principal al ediției: Angelos Konstantakatos (Grecia)

Mulțumim artiștilor selectați, pe care abia așteptăm să îi avem alături de noi:

Alis Lalu (România), Amalgàma Jewels (Italia), Ana Wagner (România), Angelos Angelidis Handmade Jewellery (Grecia), Anna Börcsök (Ungaria), Baicon (România), Bound by Jewellery (Republica Cehă), Catalina Scotnitchi (Elveția), Celine Poudroux Creation (Franța Metropolitană), Cláudia Afonso (Portugalia), Daniela Cățoi (România), Fabiana Fusco (Italia), Gi Jewellery (România), iCRUSHENKO (România), Iuliana Asoltanei (România), KALITA.jewelry (Ucraina), Karman Jewelry (Austria), Langackerhäusl (Austria), Logvin (Ucraina), Lucienne (Republica Moldova), LUN jewelry (România), Mada Jewellery (România), Maria Paltin (România), Mesteshukar Butiq (România), MONNUI (România), Nada P.S. (România), Noha Nicolescu (România), OMAYA (Bulgaria), Pantea Jewellery (România), PELASGOS (România), Raluca Buzura (România), Ramz Jewel (Uzbekistan), SAKRA (România), Samokish (Ucraina), Sau-Lun Yeung, The Polska Traveller (Hong Kong), Sha Jewelry (România), Shirani Jewellery (Anglia), Simeon Shomov Jewelry Design (Bulgaria), Stefan Mocanu (România), syldavie (Elveția), THE SENSE OF BEAUTY GALLERY (Olanda), Tomas Miskovic – Unexpected Jewelry (Slovacia), Tong Wu Jewellery (China), Veronica Tarcatu (România), Victor Pavlov (Bulgaria), Yingying Qiu (Londra), Cleopatra Coșuleț, ANOU Collective (România), Wenying Jing (China), Paul Popa (România)

Young Designers, susținut de STIL Diamond: Denis Nanciu, Brizzart Jewelry, Feifei, Alin Grangure, Daniela Volschenk, Xiangzhi Design

