Cu peste două decenii de experiență în domeniul modei, Kay Barron – care ocupă actualmente funcția de fashion-director la Net-A-Porter – știe că ceea ce purtăm contează și că modul în care ne prezentăm în lume este o formă de comunicare. În cartea aceasta, ea a combinat cunoștințele sale în domeniul modei cu o serie de sfaturi de la unele dintre cele mai stilate persoane din lume, precum Sarah Jessica Parker, Law Roach, Monica Bellucci și Oprah Winfrey, pentru a oferi femeilor de pretutindeni un ghid practic pentru a se îmbrăca corect și elegant în orice împrejurare și în orice moment din viața lor, cum ar fi graviditatea de exemplu.

Cum să porți orice te invită și te încurajează să încerci lucruri noi, să ieși din zona ta de confort și să experimentezi. Din carte vei învăța regulile unei vestimentații corecte, astfel încât să le poți încălca, dar și cum să îți creezi o garderobă capsulă care să cuprindă câteva piese esențiale pe care să le poți combina după bunul tău plac. Totodată, vei reține că în materie de modă simplitatea va fi mereu cea mai inspirată alegere și că odată ce vei găsi piesele de bază ale garderobei tale capsulă, alcătuirea ținutei de fiecare zi va deveni un fleac.

Fragment în exclusivitate din cartea Cum să porți orice, de Kay Barron

În lunile reci, trebuie să ne bazăm pe hainele noastre pentru a ne păstra atât sănătatea, cât și optimismul și există o artă de a te îmbrăca „bine” pentru iarnă care nu te va lăsa să te simți deprimată. Este important să te asiguri că ai articolele esențiale și să știi când – și cum – să le porți, ceea ce te va face să te simți pregătită pentru orice eventualitate, meteorologic vorbind, de la „Vai, de surprinzător e de cald pentru perioada asta a anului” și până la „O, Doamne, e frig de crapă pietrele, hai să hibernăm până la marele dezgheț”.

PULOVERELE

Voi începe cu puloverele, deoarece de-a lungul multor, multor ani mi-am construit cu mândrie o colecție potrivită pentru toate ocaziile și temperaturile. De asemenea, le-am salvat de molii, dar mai multe despre acești mici diavoli malefici mai târziu. S-ar putea să pară o laudă modestă, sau mai puțin modestă, dar găsirea puloverelor potrivite nu se face peste noapte. Chiar trebuie să depui efort ca să câștigi lupta cu mâncărimile, cu tivurile care nu te avantajează, cu mânecile prea lungi sau prea scurte, cu scamele nesfârșite cu care te torturează unele tricotaje fie prea groase, fie prea lejere, cu cele care te fac să transpiri indiferent cât de frig ar fi și cu cele care au fost cândva perfecte, dar care au ajuns să fie distruse din cauza spălării cu exces de zel. Am trecut prin toate aceste lucruri, le-am făcut pe toate și, într-un final, am găsit (relocat/ruinat/pierdut) puloverul.

Nu ai nevoie de o mulțime de pulovere, deoarece, oricâte ai avea, te vei întoarce la aceleași modele de fiecare dată. Dar ai nevoie de suficiente cât să le poți roti, astfel încât să nu le distrugi din cauza purtării excesive. Eu am un tricot supradimensionat din amestec de cașmir Aran bleumarin, pe care îl ador. L-am primit acum opt ani, iar în primele trei sau patru ierni l-am purtat obsesiv. Mergea la fel de bine atât cu pantaloni de mătase și cercei pentru a ieși iarna la o cină smart-casual, cât și cu blugi, adidași și o geacă de piele. De asemenea, mi-a prins bine în fiecare seară în care ajungeam în apartamentul meu rece și îl puneam pe mine ca să mă încălzesc în timp ce luam cina pe canapea. Mulțumită mâncatului pe apucate și a altor neglijențe generale, puloverul cu pricina este acum plin de pete misterioase de supă și de fire deșirate, are coatele subțiate și scămoșate și nu ar mai fi binevenit la o cină smart-casual iarna. Cu toate acestea, încă îmi place și, atunci când mă simt rău, la el apelez, deoarece nu mai este drăguț, dar cu siguranță este practic. Iar când vorbim despre pulovere, practic este cuvântul magic.

Puloverele de care ai nevoie ar trebui să se încadreze în următoarele categorii: „lejere”, „medii” sau „groase”, dar și „pentru serviciu”, „relaxare” sau „ieșiri în oraș”. Pentru că puloverele nu sunt doar pentru o ținută casual; chiar și cel mai simplu pulover poate fi partenerul perfect pentru o fustă sau o pereche de pantaloni eleganți de seară. Aceste pulovere intră, de obicei, în categoriile „lejere” sau „medii” și ideal ar fi să aibă un guler înalt sau un decolteu clasic rotund. Vorbim despre niște pulovere ingenioase, pentru că pot temperata ținutele exagerate, reușind totodată să ridice nivelul celor simple și discrete. Un tricot crem va face minuni în combinație cu denimul albastru, în timp ce o maletă neagră sau gri poate face orice ținută să arate elegant. De curând, am purtat la birou o pereche de blugi albaștri supradimensionați cu un pulover din mohair de culoarea fildeșului și nu cred că am primit vreodată mai multe complimente pentru o ținută, atât în ziua respectivă, cât și o săptămână mai târziu, când cineva s-a apropiat de mine la bucătărie ca să mă întrebe de unde am cumpărat fiecare articol. Blugii îi purtasem de mai multe ori înainte, dar a fost prima apariție a puloverului, iar el a întregit ținuta. Evident că nu i-am spus niciunuia dintre admiratori că a trebuit să trec cu rola de scame prin toată casa din cauza acelui pulover sau că puful care zboară din el îmi pune în pericol lentilele de contact, pentru că este unul dintre cele mai moi și mai confortabile articole vestimentare pe care le am, dându-le în același timp o nouă viață hainelor mele dragi și îndelung purtate. Acesta este un pulover care se încadrează în categoria celor groase, dar este potrivit totodată pentru serviciu și ieșiri în oraș. Puloverele groase sunt dificile, deoarece de multe ori nu poți pune prea ușor o haină pe deasupra, iar dacă reușești s-o faci, ajungi foarte repede să mori de cald. Ar trebui să fie tratate aproape ca niște paltoane sau jachete în sine, deoarece, înainte ca temperatura să coboare de la frig la ger și îngheț, sunt articole excelente de luat pe deasupra pentru a ieși afară.

Puloverele sunt, de asemenea, o alegere minunată pentru a experimenta diverse culori și modele; la urma urmei, atunci când e frig afară, ai nevoie de ceva care să îți aducă puțină bucurie. Nu vorbesc aici despre puloverele extravagante – acestea sunt rezervate pentru provocările festive și nimic altceva –, ci despre tricotajele în culori vii, cu dungi, în carouri, cu petice de culoare, cu imprimeu leopard, cu modele de camuflaj sau cu orice altceva care îți încălzește sufletul. Eu am un pulover roșu cu un decolteu adânc în V, la care apelez atunci când sunt într-o dispoziție proastă, dar pentru a-și manifesta întreaga putere de a-mi ridica moralul, trebuie să îl combin cu un maiou alb pe dedesubt, o anumită pereche de blugi albastru-deschis, cercei aurii și o pereche de bocanci Chelsea. Aceasta este combinația câștigătoare. Sunt de părere că deși este ușor să creezi o ținută simplă când porți un pulover, frumusețea constă în a crea o ținută elegantă cu ajutorul lui, iar cele cu model sau cele viu colorate arată mai bine atunci când depui un efort mai mare.

Un lucru valabil pentru toate puloverele este să încerci să eviți materialele sintetice, chiar și atunci când sunt în procent scăzut. Poate că se spală mai ușor, dar vrei un pulover care să îți țină de cald, nu unul care să te facă să transpiri. Dacă probezi un pulover și îți provoacă mâncărimi, dă-l jos imediat. Nu-l cumpăra sau, dacă ai făcut asta, returnează-l. Un pulover aspru va rămâne întotdeauna un pulover aspru, iar acesta este un preț prea mare de plătit, chiar dacă îți place totul la el. Costul piperat al cașmirului s-ar putea să te sperie, dar poți găsi cașmir de o calitate excelentă și în magazinele obișnuite, unde merită să arunci o privire, mai ales la raionul pentru bărbați, dacă vrei o croială mai lejeră.

Raluca Cărpător Ultima actualizare: 3 Februarie 2025 @ 01:02 Mai multe despre Raluca