Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să alegi perechea potrivită si, totodată, să o asortezi pentru a obţine o ţinuta chic şi modernă.

Alege modelul adecvat pentru conformaţia ta

Pantalonii cargo de damă sunt disponibili în diferite modele și croieli, astfel încât să poţi găsi perechea care te avantajează. Dacă ai conformaţia dreptunghiulară, optează pentru cei largi sau oversize, care vor crea un contrast interesant cu formele tale. Pentru conformaţia de măr, alege un model cât mai fix pe corp sau cu talie înaltă pentru că îţi vor evidenția talia și îţi vor face picioarele să pară mai lungi. De asemenea, pentru conformaţia de clepsidră, orientează-te către modelele cu talia joasă, care vor echilibra proporția dintre ntre umeri și șolduri.

Asortează culorile și imprimeurile

Pantaloni cargo de damă se găsesc într-o varietate de culori și imprimeuri, care îți permit să creezi ținute originale și creative. Poți alege culori neutre, cum ar fi negru, bej, gri sau kaki, care se asortează ușor cu alte piese din garderoba ta. Poți opta și pentru culori vii, cum ar fi roșu, verde sau albastru, care vor aduce un plus de energie și veselie look-ului tău. De asemenea, poți încerca imprimeuri trendy, cum ar fi camuflajul, dungile sau animal printul, care sigur vor atrage atenția asupra ţinutei tale.

Alege încălțămintea potrivită

Trebuie să ştii că pantalonii cargo se pot combina cu diferite tipuri de încălțăminte, în funcție de ocazie și de efectul dorit. Pentru o ținută casual și confortabilă, îi poți purta cu adidași, teniși sau bocanci, care vor accentua stilul sportiv și relaxat al pantalonilor. Pentru o ținută elegantă și feminină, îi poți asorta cu pantofi cu toc, sandale sau cizme cu toc subțire, care vor alungi și subția picioarele. Pentru o ținută modernă și sofisticată, poți să îi porţi cu botine sau cu ghete cu toc gros sau platformă, care vor aduce un plus de stil și personalitate look-ului tău.

Asociază-i cu piesele vestimentare adecvate

Din fericire, pantalonii cargo de damă se potrivesc cu multe piese vestimentare din garderoba ta, atât pentru zi, cât și pentru seară. Pentru o ținută casual și simplă, îi poți purta cu un tricou simplu sau cu un pulover oversized, iar pentru o ținută elegantă și rafinată, poți asorta pantaloni cargo cu o cămașă albă sau cu o bluză din mătase sau dantelă, care vor aduce un plus de feminitate și finețe look-ului tău. Pentru o ținută modernă și trendy, poți combina pantalonii cargo cu o jachetă din piele sau din denim, care va aduce un plus de stil și personalitate. De asemenea, poți purta pantalonii cargo cu o geacă bomber sau o jachetă biker, care va accentua stilul urban și cool al ținutei.

Accesorizează-ţi ţinuta cu atenție

Pentru a completa look-ul cu pantaloni cargo de damă, poți adăuga accesorii potrivite, care să completeze ținuta și să-i ofere un plus de stil și personalitate. Poți alege o geantă de mână sau un rucsac din piele sau material textil, care să se asorteze cu pantalonii și să îţi ofere şi suficient spațiu pentru a-ți transporta lucrurile. Poți adăuga o eșarfă colorată sau un fular în tonuri complementare, care să aducă un plus de culoare și textură ținutei tale. De asemenea, poți purta cercei statement sau un colier masiv, care să atragă atenția asupra feței tale și să aducă un plus de glam ținutei tale.

Pantalonii cargo de damă de la House

Dacă vrei ceva de calitate, alege o pereche de pantaloni cargo de damă - House ! Sunt disponibili într-o varietate de culori și materiale, inclusiv denim, bumbac și materiale sintetice. Totodată, sunt confortabili și durabili, ideali pentru activități în aer liber sau pentru o ținută casual. În plus, sunt disponibili la prețuri accesibile, ceea ce îi face ideali pentru femeile care doresc să își completeze garderoba cu articole de calitate la prețuri accesibile.

Indiferent de preferințele tale, pantalonii cargo de damă House sunt o alegere excelentă pentru o ținută casual sau pentru aventuri în aer liber şi, totodată, o piesă vestimentară versatilă și practică, care se potrivește cu diverse stiluri și ocazii. Pentru a alege și asorta pantalonii cargo de damă în 2023, trebuie să ții cont de silueta ta, de culorile și imprimeurile preferate, de încălțămintea potrivită și de piesele vestimentare adecvate. Accesorizează ţinuta cu atenție, iar look-ul tău va fi complet și original!

Foto: housebrand.com/ro/ro