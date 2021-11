Tommy Hilfiger, detinut de PVH Corp., anunta lansarea tommy.com in Romania. Lansarea platformei e-commerce urmeaza strategia Tommy Hilfiger care vizeaza stimularea digitizarii la nivel global si construirea unui comunitati online care sa permita interactiunea cu urmatoarea generatie de consumatori.

In Romania tommy.com este operat de SARKK S.A., distribuitor exclusiv al TOMMY HILFIGER in Grecia, Cipru, Romania, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord si Moldova.

Prin noul site tommy.com, consumatorii vor avea acces la o gama larga de colectii TOMMY HILFIGER, din care fac parte Tommy Hilfiger Womenswear, Menswear, Kids si TOMMMY JEANS. Platforma Tommy Hilfiger este omnichannel, oferind fanilor brand-ului posibilitatea de a alege ca produsele achizitionate sa le fie livrate prin curier sau sa le ridice dintr-unul dintre magazinele Tommy Hilfiger selectionate.

Pentru a sarbatori lansarea, pe 10 noiembrie a avut loc un eveniment online, dedicat comunitatii mass-media.

Discover your style@tommy.com, tematica a acestui eveniment unic al brand-ului, a oferit contextul ideal pentru influencers, fashion stilisti si prieteni ai brand-ului sa se reuneasca pentru a celebra noua experienta premium de shopping online oferita de Tommy Hilfiger.

Credit video: Ana Odagiu si Sergiu Costache

Evenimentul ale caror gazde au fost Anca Serea si Alexandru Constantin, a fost deschis printr-un sketch savuros realizat de actorii Ana Odagiu si Sergiu Costache. Pentru a descoperi impreuna cu publicul care sunt cele mai cool trenduri in moda si de asemenea tips & tricks pentru cea mai buna sesiune de shopping online, li s-au alaturat sapte dintre cei mai importanti fashion stilisti si cei mai indragiti influenceri din zona fashion si divertisment: Roxana Voloseniuc, Domnica Margescu, Adina Vilcea, Ovidiu Buta, Lorena Visan, Ellie White si Diana Munteanu.

Exista peste 2.000 de magazine TOMMY HILFIGER in peste 100 de tari din intreaga lume, inclusiv flagship-uri globale in patru locatii: Brompton Road, Londra; Omotesando, Tokyo; Regent Street, Londra; si Schadowstraße, Düsseldorf. Magazinele selectionate sunt situate in Amsterdam, Beijing, Berlin, Cannes, Köln, Dublin, Florenta, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, Istanbul, Lima, Luxemburg, Madrid, Mexico City, Milano, Moscova, Mumbai, Munchen, Osaka, Panama Oras, Punta del Este, Santiago, São Paulo, Seul, Shanghai, Singapore, Sydney, Viena si Zürich.

Prietenii si fanii brand-ului sunt invitati sa se alature conversatiei in social media folosind #TommyHilfiger si @TommyHilfiger.

Despre SARKK SA

SARKK SA, fondata in 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger in Romania, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord si Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente in magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri, o retea extinsa de magazine selectionate si pe tommy.com.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numita distribuitor exclusiv si partener de franciza al CALVIN KLEIN in Romania, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania si Macedonia de Nord.

SARKK S.A. a cautat intotdeauna echilibru si o creştere organica, condusa de valori CSR si de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piata, dezvoltandu-se constant, captand atentia celor mai exigenti consumatori.

Despre Tommy Hilfiger

Cu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER si TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul sau este proiectarea si comercializarea de imbracaminte si imbracaminte sport de inalta calitate pentru barbati, articole de imbracaminte si imbracaminte sport pentru femei, imbracaminte pentru copii, colectii de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale si imbracaminte de casa), incaltaminte si accesorii. Prin intermediul unor parteneri licentiati, Tommy Hilfiger ofera produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, sosete, mici articole din piele, articole de uz casnic si genti de voiaj. Linia de produse TOMMY JEANS consta in imbracaminte din denim si incaltaminte pentru barbati si femei. Colectia este completata de o varietate mare de genti, accesorii si parfumuri.