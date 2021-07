10 tinute pentru o vacanta minunata de vara

Descopera mai jos idei de tinute cu piese din materiale breezy si culori usor ‘arse’ de soare, alaturi de accesoriile momentului. Asa iti va fi usor sa compui rapid cateva look-uri perfecte pentru orice evadare din orasul fierbinte!

Vara asta o bluza sport cu logo e cea mai confortabila piesa pentru seri racoroase petrecute langa un foc de tabara. Mai ales daca te vei lasa inspirata de stilul anilor ’90 si o vei purta cu bermude sau colanti scurti, ca Lady Di!

Vremea caniculara cere pantaloni scurti, iar feeling-ul de vacanta cere un model sport, cu snur, intr-o culoare pop. Cum sa ii porti vara asta? Cu un top in contrast si un sacou lejer din in!

Imbratiseaza vara asta complet unica, la fel ca stilul tau, cu cele mai naturale materiale: bumbac organic, in, lyocell si piese mediteraneene: rochii vaporoase, camasi oversized, tricouri cu dungi si bermude cool. Nu-i asa ca nu e nimic mai frumos ca momentul in care iti arunci geanta de weekend in portbagaj si fugi spre urmatoarea aventura? Pune in bagaj vara asta pantaloni dama si rochii din materiale naturale, alb, navy sau crem, dar si camasi cu printuri tropicale si tricouri in dungi!

Daca si tie iti e dor sa porti denim iata 2 idei noi de tinute pentru perechea ta preferata, indiferent ca e skinny, boyfriend sau mom fit. Poarta-i cu un pulover foarte moale si comod din casmir, o pereche de papuci colorati si imprumuta un truc al anilor ’90: prinde parul intr-o coada lejera folosind esarfa preferata. Pentru un plus de relaxare acasa, foloseste crema de maini cu aroma ta preferata.

Avantajul blugilor este ca se potrivesc aproape cu orice. Atunci cand vei putea iesi din casa la intalnirile de weekend cu prietenele tale, poarta-i cu o pereche de sandale sau pantofi intr-o culoare statement si cu o camasa sau top satinat. Foloseste culoarea in avantajul tau si asorteaza geanta cu nuanta/culoarea rujului.

Detalii dramatice si ‘made in Romania’. Vara asta, alege alternativa, sub forma rochiilor spectaculoase semnate de designeri autohtoni si urmatoarea date night pe plaja sau faleza va fi speciala si memorabila! Poarta-le si la evenimentele pe care le ai planuite in vara asta, cu cei mai indrazneti pantofi cu toc!

Vara inseamna pistrui si linii de bronz… Asorteaza-le cu costume de baie in culori puternice, solare si cele mai cool tricouri cu mesaj sau bluze sport pentru momentele cand soarele se ascunde in nori! Iti ramane doar sa alegi sportul de saptamana asta si apoi tinute cool si versatile pe masura! Alege costume de baie facute sa creeze valuri si camasi ultra lejere din in pentru zile fara griji pe malul marii sau cocktail hour la piscina ta preferata.