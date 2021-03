9 piese in tendinte, pe care sa le porti chiar acum!

Bineinteles, am inclus si acele piese care pur si simplu ne fac inima sa bata mai repede, feminine si usor de purtat, dar si cele de pe lista de tendinte pentru noul sezon, putin mai dificil de inclus in rotatie. Vezi mai jos ce am inclus noi in lista de dorinte saptamana aceasta. Apoi alege-ti preferatele personale si bucura-te de zilele caldute de primavara!

O rochie cu buline, feminina, pe care sa o porti cu o vesta tricotata pentru extra puncta de stil dar si pentru extra confort in zilele reci. Combina totul cu cizme inalte sau tenisi Converse si esti gata sa iesi pe usa!

O bluza cu decupaj interesant va fi piesa ta preferata pentru zilele insorite care vin. Poart-o cu piese din denim si/sau cu o fusta din piele sau o fusta midi, plisata si botine din piele. Alege piese in aceleasi nuante pentru un look monocrom de primavara si combina totul cu un model nou din colectia de genti de dama, de data asta sau intens colorata sau in nuante pastel!

Un cardigan cu nasturi bijuterie, perfect pentru toate tinutele tale de primavara cu rochii cu imprimeu si cizmele care ti-au tinut de cald iarna aceasta. Nu uita ca il poti purta si ca top, deschis putin la primii sau ultimii nasturi, cu blugi cu talie inalta!

O camasa din piele ecologica in cea mai frumoasa nuanta de caramel sau khaki sau crem. De ce? Pentru ca este piesa perfecta pentru un outfit cu suprapuneri, acum, in perioada in care nu e nici prea cald, nici prea frig. Vei avea stil plus confort atunci cand o porti peste o bluza pe gat si cu un sacou structurat, putin oversized.

Te vei indragosti primavara asta de un model de sacou usor retro, cu revere mari sau mai mult de doi nasturi. Alege-l intr-o nuanta neutra, perfecta pentru o mie de combinatii: alb, negru, crem sau albastru, vernil, roz pal. Cum sa il porti: cu blugii tai Levi’s preferati sau pantaloni drepti din piele si sandale sau o pereche de adidasi de dama simpli, albi sau negri.

O vesta masculina, din amestec de lana, impecabil croita. Va fi topul ideal pentru look-ul tau cu blugi drepti sau largi, pantaloni cu croiala wide si chiar suprapusa peste o bluza cu guler din dantela, pentru un efect stylish.

Sezonul asta vei redescoperi placerea de a te imbraca spectaculos, in piese care sa atraga atentia, dar mai ales sa iti reflecte starea de spirit! Asa cum sunt rochiile midi cu print floral mic, fie in culori delicate fie in cele mai puternice combinatii de nuante. Recreeaza un look romantic cu o rochie cu print si o pereche de ghete de dama cu talpa usor masiva, pentru un contrast frumos. Apoi, cand vine vremea mai calda, poti trece imediat la sandale!

Un trench din piele naturala, putin mai lung de genunchi, acesta va fi piesa vedeta a primaverii! De ce? Pentru ca functioneaza in orice fel de outfit, si cu blugi si cu rochii, chiar si cu noua ta fusta mini preferata. Iar daca pielea naturala nu e printre preferatele tale, atunci iti sugeram un model din piele ecologica, sau chiar unul clasic, din bumbac, dar cu o croiala usor supradimensionata.

Ultima piesa de pe lista noastra este o fusta midi tricotata, lejera si feminina, care sa te faca sa te simti minunat in zilele in care temperaturile nu sunt tocmai ridicate. Poart-o cu o camasa in dungi sau cu o bluza din matase, si cu botine cu toc, dar si cu balerini sau mocasini si sosete pentru un look stylish!

Speram ca ti-au placut ideile noastre, ca te-am inspirat cel putin pentru o tinuta noua, de care sa fii mandra si mai ales ca vei putea adauga macar una din piesele de mai sus pe lista ta personala de dorinte pentru primavara vara 2021.