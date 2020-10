Common Parts: design fabulos si haine prietene cu mediul

Hainele Common Parts îmi spun că se potrivesc perfect pentru femeia tânără, independentă, care știe să își accentueze feminitatea și corpul. Cum descrii tu stilul Common Parts și care este target-ul acestui brand?

“Common Parts expune, în primul rând, o estetică de proces, acel proces prin care părțile se compun pentru a crea un întreg. Este tocmai ceea ce am dorit să anunțăm și prin alegerea numelui. Am ales să expunem acest proces în esență 'constructivist' din două motive: primul este legat tocmai de materia primă pe care o folosim (resturi rezultate în procesul de croire industrială sau haine vechi recuperate de la prieteni și cunoscuți sau de la magazine second-hand) iar al doilea este legat de misiunea brandului prin aceea că ne dorim să fim un semnal, unul cel puțin vizibil. Cred că avem nevoie de astfel de semnale pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de sustenabilitate majore pe care le are sistemul actual al modei. Și ajungem astfel la target-ul acestui brand, foarte dificil de definit în termeni tradiționali. Noi nu ne adresăm unei anumite tipologii stilistice sau unei categorii de vârstă, din contră ne dorim un public cât mai divers (și chiar e dificil să restricționez target-ul la ’’femei’’ pentru că știu că acesta este valabil doar pentru acum, încă unu-două sezoane, urmând să avem și produse unisex și masculine). Ce au totuși în comun cei care poartă Common Parts ...este autenticitate, puterea alegerii libere și conștiente (și aici se regăsește “independența” din întrebarea ta) și siguranța de sine necesară pentru a influența prin puterea exemplului personal.

Citeste si: Trend alert: 10 Tendințe elegante în Paltoanele toamnei 2020

Cum s-a născut Common Parts și prin ce anume se evidențiază? De ce ar trebui să îmbrăcăm hainele pe care le realizezi tu?

“Hmm...Common Parts a avut o naștere destul de grea :), dar naturală. A venit pe lume în 2019. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să iți spun câte ceva despre mine. M-aș descrie ca fiind un creativ cu educație analitică. Sunt de fapt arhitect de profesie și la un moment dat am hotărât că mi-ar plăcea să îmi văd ideile construite ceva mai des (după cum știți în arhitectură “construcția” ideii durează în general ani). Acela a fost și momentul când pasiunile din copilarie s-au reactivat și am început să studiez designul de moda și construcția tiparelor. Apoi, am început să experimentez cu toate resturile textilelor ce îmi picau în mană și să citesc (să mă documentez extensiv) în acest nou domeniu ce se deschidea în fața mea. Mai apoi, pentru că imi și place să mă fac utilă – a venit natural și întrebarea: “Oare chiar are lumea nevoie ca eu să produc un nou obiect vestimentar?”, având în vedere că nu sunt vreun geniu al designului și mai ales având în vedere suprasaturarea acestei piețe și gradul extraordinar de mare de “deșeuri” rezultat din această industie și impactul lor major asupra mediului. Nu am găsit răspunsul imediat, dar am început să studiez fashion styling ca prim instrument de a te “reinventa” cu ajutorul hainelor pe care le ai deja în dulap- (prima metoda de reutilizare pe care am identificat-o). Astfel, am avut șansa unui curs cu Ovidiu Buta, personalitate creativă exemplară, foarte inspirațional și de real ajutor pentru mine. Ei bine, apoi s-a născut Common Parts, brand și manifest, având în vedere că designul sau proiectarea erau totuși principalele cunoștințe pe care le aveam. Este un brand care face upcycling și lucrează cu deșeuri textile rezultate în procesul de croire industrial sau alte tipuri de textile recuperate și urmarește pe întreg parcursul producției un proces de tipul zero deșeuri. Tipare clasice, sau cu un minimum de transformări deconstruite în manieră modulară și texturi de tip patchwork alături de cusături manuale și aplicații decorative definesc colecțiile noastre. Credem în “slow fashion” și producem unicate (nu putem reproduce identic modelele noastre datorită cantității reduse de resturi din același tip de textil) și descurajăm categoric cumpărarea compulsivă prin faptul că lucrăm în principal pe bază de comandă.”

Citeste si: 3 tipuri de machiaje care te vor ajuta să străluceşti

Fotografie: Roxana GeorgescuModel: Georgiana RotaruMake-up: Oana BusuiocHair styling: Cristina AntoneseiFashion styling: Ana Dinuta

De ce te-ai gândit la lucrul acesta? Este nevoie de sustebabilitate în creațiile de modă? Este nevoie să fim mult mai responsabili?

“Pfuu...pentru a răspunde acestor întrebari se scriu cărți întregi, dintre care, sincer, am apucat să citesc doar o mică parte, dar iți dau aici doar 2-3 exemple/cifre care au avut probabil cel mai mare impact asupra mea. Știi că noi am învățat la școală, la ora de geografie, despre Marea Aral? Era o mare continentală de dimensiuni doar puțin mai mici decât 1/3 din România actuală. Well....Marea Aral este astăzi doar o serie de trei lacuri a căror suprafață însumată abia ajunge la dimensiunea judetului Argeș. Degradarea accentuată a început în urma cu 50 de ani, odată cu programele de irigații extensive cerute tocmai de culturile de bumbac din zonă. Irigațiile extensive au dus în termen scurt la scăderea nivelului râurilor ce alimentau lacul și implicit la dezastrul ecologic ce a urmat. Mai am un exemplu preferat dar destul de sensibil, cel al caprelor de cashmir, care nu au obiceiuri tocmai prietenoase cu mediul și în curând multe zone din Mongolia vor ajunge la deșertificare. În plus, față de aceste efecte pe care le generează omul, ce m-a activat și m-a motivat pe mine la nivel principial a fost nivelul incredibil de mare de risipă, de irosire întâlnit în această industrie a modei. Pe românește: după ce secăm mări și deșertificăm zone, ca să ne coasem tricouri, le aruncăm după numai un sezon de purtare...că deh, au fost ieftine, iar anul acesta parcă avem chef de ceva nou, și parcă s-au și stricat, că doar ce pretenții să ai că au fost ieftine...? Mai am câteva completări referitoare la sustenabilitate în industria modei la modul “știați ca”...(deși în realitate ar fi mult mai multe): în medie, aproximativ 35% din materialele implicate în “lanțul de aprovizionare” sfârșesc ca deșeuri înainte ca un produs să ajungă pe raft la vânzare? Aproximativ 57% din toate textilele la care renunță oamenii ajung la gropi de gunoi, contribuind major la emisiile de CO2 ?

Sincer, cred că dacă dai peste aceste informații e absolut imposibil să rămâi imun și cred cu tărie că aceste probleme vor fi treptat rezolvate la nivel global mai ales având în vedere și vârful de conștientizare atins în rândul consumatorilor în ultimii ani. Noi ne dorim să fim parte din proces, în esență ne dorim ca fiecare “utilizator” Common Parts să fie parte a acestuia.”

Ce texturi folosești pentru piesele vestimentare Common Parts? Ce gen de material? Există și piese pe care le realizezi handmade? Ce anume te inspiră?

“E absolut minunat faptul că aceste patru întrebări vin la pachet pentru că au și o parte de răspuns comun inclus chiar în definiția brandului. Ce mă inspiră și în același timp ceea ce vreau să expun sunt unul și același lucru, diverse tehnici de hand-made și uneori chiar meșteșuguri, fie ele tradiționale sau contemporane. Din punctul meu de vedere, pe de o parte, valoarea unei haine este dată de munca și creativitatea investite în ele, iar pe de altă parte ce poate fi mai fain decât sa iți poți face haine singur bucurându-te de experiment în sine. Mai exact, noi punem la dispoziția oricui ne solicită tipare și instrucțiuni pentru a-și putea confecționa modelele noastre din propriile haine pe care nu le mai folosesc. În curând, multe dintre modele vor fi accesibile direct din site-ul nostru www.common.parts pe pagina membrilor. Texturile sunt de cele mai multe ori rezultate tocmai din specificul lucrului cu “resturi” și anume texturi de tip patchwork, iar materialele sunt de foarte multe tipuri, depinzând doar de ce putem aproviziona la un anumit moment de la marile fabrici de confecții, micile ateliere sau prieteni și vecini. Multe dintre piesele noastre au aplicații sau cusături realizate manual.”

Fotografie: Florin MaricaModel: Alessia GrecuMake-up: Oana BusuiocFashion styling: Ana Dinuta

Este un brand ușor excentric, fascinant, pe care trebuie să știi să îl îmbraci, să îi dai un twist propriu. Care este feedback-ul celor care iubesc acest brand și ce anume îi face să revină pentru alte și alte piese Common Parts?

“Cred că cea mai apreciata trăsătură a pieselor noastre vestimentare este unicitatea lor, aceasta facându-le și candidate pentru zona de lux a modei. Acesta este, câteodată, caracterul surprinzător al unor detalii sau modelului în ansamblu. Iar ceea ce îi face pe clienți să revină este, de cele mai multe ori, tocmai ceea ce ne motivează și pe noi cel mai mult, dorința de a face bine, un bine puțin mai mare decât binele personal, un bine sustenabil. Bine...:), aceasta alături de faptul că majoritatea clienților noștri știu că pot reveni la noi oricând pentru reparații sau ajustări atunci când acestea sunt posibile.”

Sunt feminine. Sunt și confortabile?

“Sunt mai mult sau mai puțin confortabile, depinde și ce anume ai în vedere, sau după ce scară de confortabilitate faci aprecierea. Nu pot compara gradul de confortabilitate a unei jachete de tip slim-fit cu cel al unui hoodie. Pot spune că noi avem din amândouă :). Dar, întrebarea este mai mult decât binevenită în contextul actual al lucrului de acasă din ce în ce mai folosit de tot mai mulți oameni și al “zoom meeting-urilor” și webinar-iilor. În ultima colecție am avut mai multe piese de tip t-shirt pentru că aceasta a fost în mod real tema lockdownului din martie. Veți găsi o descriere a conceptului colecției pe site-ul nostru la secțiunea Collection 2) și pe aceasta continuăm să ne concentrăm: să avem mai puține piese structurate și mai multe piese foarte confortabile, ușor de purtat atât în casă cât și pe stradă sau în parc. “

De ce ai denumit brand-ul în acest fel- Common Parts și câte colecții ai avut până în acest moment ( le poți enumera). De asemenea, aș dori să știu și cum se va numi următoarea colecție și prin ce anume se va evidenția, ce va avea special?

“Am cautat ca numele să fie ușor și familiar pentru că procesele pe care le susținem trebuie să devină familiare și în esență trebuie să devină comune. Numele este în primul rând asociat eticii brandului și creează un contrast interesant cu tipul produselor vestimentare (care sunt în general unicate și tind spre gama de lux, executate de cele mai multe ori pe comandă). Common Parts sau, în română, “Părțile Comune”' ale unei clădiri sunt acelea supuse coproprietății (fațadă, fundație, acoperiș, scări, etc), iar răspunderea pentru ele o poartă toți proprietarii din respectivul imobil. Astfel, în viziunea noastră, articolele vestimentare vor trebui să-și prelungească durata de viață trecând pe la mai mulți utilizatori sau proprietari și îndurând mai multe faceri/desfaceri/refaceri ...pare a fi o direcție bună către reducerea risipei din industrie. Așadar: reduce/repair/reuse/recycle. Ne place și rezonanța lui “common” care spune că ar trebui să facem asta împreună!

Common Parts a avut până acum două colecții, foarte sugestiv intitulate Collection 1 și Collection 2, trimiterea fiind evident către activitatea noastră de colectare a resturilor, pentru că modelele sunt inspirate și definite de tipul de resturi disponibile. Nu credem că există materiale urâte ci poate greșit folosite (citez aici pe Ovidiu Buta care spune că nu există haine urâte ci poate haine nepotrivit purtate). Evident, există materiale de slabă calitate, dar chiar și acelea iși pot găsi locul fără să afecteze calitatea produsului per ansamblu. Ca o surpriză :), urmatoarea colecție va fi Collection 3 și are ca subtitlu 'work from home'...lasând liber la speculații deocamdată dacă sunt articole vestimentare ce urmează a servi lucrului de acasă sau sunt chiar articole ce pot fi realizate acasă. Ce va avea special? Va include și articole foarte foarte simplu de confecționat, articole făcute din idei de styling și mai puțin din cusături pe care, evident, le va putea reproduce aproape oricine cu ce are prin casă sau cu ce găsește în cel mai apropiat second-hand.”

Există piese pe care le-aș numi sculptate, în același timp ușor romantice, delicate. Care este tehnica prin care le realizezi. Care este traiectoria acestei combinații, care e perspectiva, cum se finalizează? Este greu să confecționezi pisele Common Parts ( aș dori și un exemplu, sau mai multe cu piesele pe care le confecționezi mai dificil).

“Ok, am să vorbesc aici despre piesele complexe pe care le confecționăm. Ce am încercat să propunem și să dezvoltăm în anul 2019 a fost un sistem prin care toate resturile textile rezultate în procesul de croire industrial să fie ori recroite pentru a obține module pentru un nou articol vestimentar, sau să fie aranjate și cusute pentru a reconstrui un nou material textil. Prima direcție a acestui sistem modular deconstruiește tiparele de bază clasice pe anumite “linii de referință”, cum ar fi linia bustului, linia taliei, a șoldului, etc și apoi divide suprafețele mai puțin complexe rezultate în module. Aceste module pot fi optimizate prin calcule cu privire la forma lor pentru a se încadra în resturile disponibile și de asemenea cu privire la numărul de tipuri – cu cât sunt mai puține tipuri, cu atât mai bine. Cea de a doua direcție se referă la modulele care nu se încadrează în prima și care urmează să recreeze un nou material textil oarecum “artistic”, folosind diferite tehnici. Modulele cu geometrii simple vor fi folosite pentru a recompune materiale textile cu model pe baza tehnicilor de tip patchwork sau crazy quilt, în timp ce acelea cu o formă de fâșie vor fi folosite în tehnici de tip “țesut” sau “impletit”, sau pentru a crea franjuri sau alte tipuri de aplicații decorative. Prototipurile colecției au fost produse din circa 1mc de deșeuri textile, iar în urma procesului au rezultat circa 10cmc de deșeuri (de tipul ațelor sau tăieturilor de triplock) care au fost înglobate ulterior în prototipurile colectiei de vară. Așadar “zero waste”. Procesul de recompunere a textilelor este unul foarte laborios pentru că noi, practic, ne confecționam materialul de bază (manopera este cel puțin dublă față de un produs clasic) și de cele mai multe ori avem nevoie de două procese de croire (unul pentru module și unul pentru produsul final). Confecționarea unui articol din Collection 1 durează între 16-24 de ore de muncă efectivă calificată și cere implicarea designerului pentru fiecare produs în parte, cel puțin în faza inițială de aranjare a textilelor diferite pentru a forma pattern-ul final. Acestea fiind spuse, cu ceva calcule simple, am observat că avem costuri foarte mari pe fiecare produs în parte și totuși ideologia brandului impune popularizarea upcyclingului. Prin urmare, am încercat și vom încerca în continuare să facem și produse accesibile care să pastreze caracterul de unicat, iar pe de altă parte ne dorim să cercetăm mai departe și direcția complexă descrisă mai sus, care va putea la un moment dat transforma orice brand de îmbrăcăminte într-unul care să producă 0 deșeuri.

Planuri?

“Planuri, planuri, planuri...Nu avem prea mult timp pentru ele. Dar vom face tot posibilul să mergem mai departe cât de adaptabil posibil fără să ne abatem de la valorile definite și să ne prezentăm în cât mai multe feluri și cât mai multor oameni pentru că orice feedback ne este de un real și mare ajutor. “

Ana

www.common.parts

info@common.parts