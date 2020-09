Cu siguranță lumea ți se pare mai clară atunci când pui în valoare talentul cu care ești înzestrat. Ada Cioba are la purtător povești cu bijuterii și ne arată o lume captivantă pe care o compune din argint, aur, cupru sau alamă. Tehnica ei este cea a fascinației, iar cine vede bijuteriile pe care ea le creează, va dori să le și poarte.

Am descoperit subtilitate în munca ta, bijuterie cu stil, cu rafinament. Cum ai numi tu bijuteria ta și stilul pe care dorești să îl promovezi prin ceea ce faci?

“Nu aș putea spune că promovez un anumit stil, mereu mi-a plăcut să fac lucrurile diferit și asta se poate vedea și în ceea ce creez.

Lucrez manual și creez bijuterii unicat. Nu mi-au plăcut niciodata bijuteriile clasice, cu finisaje lucioase, perfecte. În momentul de față, îmi plac în mod special bijuteriile brute, masive și sunt atrasă de formele pe care le ia metalul când e prelucrat.”

Cum s-a născut acest brand, de unde pasiunea pentru bijuterie și ce anume ai studiat ( eventual cu cine).

“La un moment dat, am realizat că am facut bijuterie dintotdeauna. La un alt nivel, desigur. Când eram copil, îmi plăcea să fac bijuterii din mărgele, pene și orice considerăm interesant.

Apoi, adolescenta fiind, am început să îmi cumpăr materiale și să fac gablonțuri, pe care ulterior am început să le vând. Dar, într-o zi, o cunoștință m-a întrebat dacă nu aș vrea să învăț să lucrez cu metale prețioase, deoarece știa pe cineva care făcea asta de mult. Mi-a surâs ideea din primul moment și, spre norocul meu, persoana respectivă a fost de acord să mă învețe tot ceea ce știe despre bijuterie. Ea este Liana Sălăgean, din Cluj și îi sunt profund recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt azi, pentru răbdarea și susținerea oferită. Apoi, încet, încet, am început să-mi iau uneltele de care aveam nevoie și să încep să lucrez pe cont propriu.”

Nu știu dacă te inspiră trend-ul actual. Văd în bijuteria ta boemie, un soi de relaxare pe care ne place să o purtăm oricând. Ce anume te ispiră? Mai văd și detalii romantice, așa cum sunt perlele...

“Sinceră să fiu, nu știu care e trend-ul actual și nu m-am ghidat după asta până acum, deoarece cred că bijuteria nu se demodează niciodată. Mă inspiră metalul, sunt fascinată de culorile sale, de formele pe care le ia și modurile în care poate fi modelat.

Îmi place să combin texturi organice, finisaje brute cu pietre semiprețioase sau cu elemente mai fine, pentru a evidenția contrastul dintre cele două.’’

Ce pregătești nou?

“Pregătesc o colecție, dar încă sunt la stadiul de schițe și aștept momentul în care acestea vor prinde formă.

Îmi plac foarte mult perlele în ultima vreme, daca tot le-ai amintit și e foarte probabil ca următoarea colecție să fie făcută în jurul lor.

Îmi place cum se îmbină cu metalul, parcă fiind parte din acesta.”

Cu ce fel de metale lucrezi și care este metalul preferat pe care îl modelezi cel mai ușor?

“În mare parte, lucrez cu argint. Îmi aduc aminte că, fiind copil, mi-am dat seama că nu-mi plac bijuteriile din aur și am început să le caut pe cele din argint.

De câțiva ani, totuși, am realizat cât de frumos e aurul și cât de diferite pot fi bijuteriile din aur, față de cele pe care le știm cu toții.

În momentul de față, tot argintul a rămas preferatul meu, dar am început să îl combin cu aur, cupru sau alamă și mi se pare că această combinație este una inedită.”

Care este target-ul tău? Cine cumpără bijuteria ta?

“Nu cred că am un anumit target. În mare parte, am clienți femei, dar și destul de mulți bărbați.

Cred că target-ul ar fi oamenii care vor ceva diferit, ceva unicat și care știu că bijuteriile sunt mai mult decât un accesoriu. Mulți dintre ei doresc să imortalizeze un moment special din viața lor printr-o bijuterie, iar asta mi se pare extrem de special și personal. Și aici nu mă refer doar la inele de logodnă sau verighete.”

Prin ce anume se remarcă bijuteriile tale, ce au special?

“As spune că se remarcă prin modelele unicat și stilul brut, finisajele mate. De asemenea, îmi place că fiecare bijuterie să aibă o poveste, să exprime ceva.”

Presupun că personajele feminine sunt cele care cumpără cel mai des bijuteriile tale. Care este feedback-ul lor?

“Da, așa este, desi, în ultima vreme, am primit tot mai multe comenzi de la bărbați.

Mă pot mândri cu cliente fericite până acum. Cred că totul constă în a crea o legătură cu fiecare în parte, a ințelege ceea ce își doreste și a stabili toate detaliile despre bijuteriile care urmează să fie făcute. Îmi place să cred că nu vănd bijuterii, ci emoții, povești.”

Cum te poziționezi ca bijutier în lumea de azi? Cum te împlinește această muncă. Faci și altceva?

“Ador ceea ce fac și nu aș putea renunța la asta. Îmi place, în primul rând, că implica multă creativitate. În al doilea rând, cred că mereu voi avea ceva de învățat, de improvizat, iar asta pentru mine e foarte important. Sunt o persoană care se plictisește repede și căreia nu-i place să facă același lucru. Mulți ar spune că munca de bijutier e una repetitivă, dar din contră. Fiecare piesă e o provocare.

Mă ocup de mai multe lucruri, pe lângă bijuterie și mă bucur că îmi oferă suficient timp liber încât să pot face tot ceea ce-mi place. Nici nu cred că aș putea altfel.”

Planuri?

“Lucrez la mai multe colecții în paralel. Spre exemplu, fac inele care înrămează tatuajele de pe degete și în viitor, sper la o colaborare cu un tattoo artist, deși știu că mulți dintre ei evită să facă tatuaje pe degete.

Un alt proiect este "jewelry rehab", prin care bijuteriile vechi capătă o nouă viață, prin înfățișare, formă sau finisaj.

Pe lângă asta, mi-ar plăcea tare mult să organizez un târg de handmade ușor diferit, în viitorul apropiat.”

Este bijuteria ta una de nișă?

“Aș răspunde și cu "Da" și cu "Nu" aici, deoarece am avut clienți de toate vârstele, din toate domeniile și pentru că bijuteriile pe care le fac pot fi purtate zi de zi. Cred că singura "nișă" ar fi să își dorească ceva diferit, unicat.”

Jewelry by Ada Cioba >> https://www.facebook.com/adaciobajewelry/