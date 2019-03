Colecția AIM TO SOAR aduce în prim plan, printr-un pictorial curajos, sensibilitatea și frumusețea corpului masculin. AIM TO SOAR spune povestea lui Apollo, zeul zilei, al luminii și al artelor, într-o manieră nouă: modernă, urbană, printr-o reinterpretare de motive, plină de subînțelesuri.

„Colecția de lansare SO FEW este expresia multitudinii de stări care bântuie trupul și sufletul masculin. Colecția AIM TO SOAR reprezintă o introspecție asupra propriilor trăiri: de la exuberanță și tendința de dominare, până la reprimarea unor emoții și tendințe auto-punitiv. Materialele, croielile și accesoriile converg într-un singur ideal: descătușarea de propriile inhibiții și îmbrățișarea propriilor frici.” – Omar Alexandre Albitar, Director Creativ, SO FEW.

„Proiectul SO FEW mi s-a părut o provocare și am încercat să aduc în pictorialul colecției de lansare o infuzie de mistic, reinterpretând o serie de cărți de tarot atât din punct de vedere al compoziției imaginii, cât și cromatic, avându-l în centrul său pe Apollo, zeul luminii, într-o călătorie prin întuneric, în căutarea sinelui. Apollo experimentează trăiri adolescentine timide, stări de exuberanță, și chiar momente de regăsire a sinelui pierdut.” – Andrei Arhip, Fotograf.

Colecția de debut SO FEW este una ușor de purtat, din materiale clasice cu un touch sofisticat conferit de accesoriile, menite să facă un statement despre asumare în rândul comunității LGBT din România.

SO FEW este un brand românesc, fondat în 2018, care sfidează normele sociale și creează piese vestimentare inspirate de dragostea pentru corpul masculin.