Cea de-a 91-a editie a decernarii Premiilor Academiei Americane de Film a avut loc in noaptea de 24-25 februarie si, cu sufletul la gura, am aflat care au fost cele mai bune filme ale lui 2018. Cu siguranta am avut parte de o editie a premiilor Oscar cel putin interesanta, care a mizat pe diversitate, iar rochiile si tinutele invitatilor care au defilat pe covorul rosu au fost in asentiment. Parca mai mult ca niciodata, vedetele ne-au impresionat prin tinute speciale, variate, iesind din zona clasica si conventionala si “indraznind” mai mult in materie de stil si alegeri vestimentare. Multe tinute sunt de-a dreptul spectaculoase si fiindca nu ne-am putut rezuma doar la un top 10, va prezentam 25 dintre cele mai frumoase rochii purtate de vedetele feminine in cadrul celei de-a 91-a editie a Galei Premiilor Oscar. Credite foto: Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)